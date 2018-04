Kandahár - druhé největší město Afghánistánu

15:27 , aktualizováno 15:27

Starobylý Kandahár, kolébka a bašta dosavadního vládního hnutí Talibanu, byl v polovině 18. století první metropolí moderního Afghánistánu. Nyní je se svými 250.000 obyvateli druhým největším afghánským městem a hlavním obchodním centrem. Dnes nad ním údajně převzaly moc síly opozičního Severního spojenectví.Důležitá křižovatka cest z pákistánské Kvéty do hlavního afghánského města Kábulu, Herátu a dále do Íránu i do středoasijských republik bývalého SSSR, leží v malebném údolí řeky Arghandáb ve výšce asi 1000 metrů nad mořem a 500 kilometrů jižně od metropole.