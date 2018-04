Kandahár - domov Talibanu

12:51 , aktualizováno 12:51

Přijet v této době do Afghánistánu, je jako přijet na jinou planetu. I zde žijí sice zcela "normální" lidé, ale mnoho věcí funguje úplně jinak. Co se smí a co nesmí, určují na místě jednotliví členové Talibanu. Nevypátráte však nic, co by připomínalo psané zákony, pravidla, předpisy. Talibancem se prý může stát každý, kdo je znalcem nebo alespoň studentem koránu. Ovšem cizinec jenom těžko pozná, kdo vlastně talibancem je a kdo ne. Většinou nosí černý nebo bílý turban, často jsou to velmi mladí chlapci divokého výrazu.