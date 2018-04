Kanáry nabízejí léto po celý rok

Na Kanárech sice nejsou tak významné památky jako v Egyptě, není tady takové teplo jako v Thajsku a moře je studenější než v Izraeli. Každý rok sem ale míří několik desítek tisíc Čechů. Co je sem tedy láká?

Ostrovy šité na míru

Na první pohled je to místo na světě, které takřka ve všem atraktivitou hravě překoná jiná místa. Tedy skoro ve všem. Jenže hlavní Kanárské ostrovy - Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, La Gomera, Lanzarote, La Palma a Hierro - jsou každý jiný a každý nabízí jinou dovolenou. A v tom je jejich největší kouzlo.

Například na Tenerife ležíte na pláži a můžete se z ní rovnou dívat na blízký Pico de Teide, na jehož vrcholcích leží i sníh. Na Gran Canarii se můžete povalovat v největších písečných dunách Evropy - na Maspalomas.

Na Fuerteventuře můžete donekonečna chodit po dlouhých a širokých plážích. Na Lanzarote skvěle surfovat či navštívit jedno z unikátních přírodních míst kontinentu - sopečnou oblast Timanfaja, kde je země teplá a neklidná. Na La Gomeře si vyjít na vycházku do zapomenutých částí ostrova a třeba na La Palmě být jen tak prostě sám.

I to je někdy v dnešním světě příjemné. Kromě toho jsou Kanáry, jak se jim dnes běžně říká i u nás, skutečně výjimečné stálým počasím. Většina Čechů sice nevěří, že tady může být neustále teplo, ale je tomu tak.

Nehledejte zde větší exotiku, tu najdete leda tak v některých propagačních letácích cestovních kanceláří. Exotika se možná dala najít před čtyřiceti lety, kdy například lidé na Tenerife ještě jezdili na oslících, někteří neměli ani boty a v domech elektřinu.

Na Kanárech je pořád léto

Teploměr ukazuje přes den každý měsíc v roce od dvaceti do třiceti stupňů. Je to téměř se zárukou, i když nedávné lokální povodně a studený vítr přinesly na mnoho dní déšť a větší zimu. I s tím však musíte počítat. Také s tím, že vítr je tady všudypřítomný a voda v moři není tak teplá, jak jste zvyklí někde jinde.

Počítejte i s osmnácti či devatenácti stupni. Další jistotou je výborné jídlo v místních hotelech a restauracích, a hlavně porce jsou velké.

Dnes jezdí po dálnicích a samozřejmě obutí. Je to úplně normální část Evropy, kde jsou diskotéky, bary, ale i drogy a nevěstince. Prostě všechno, co turisté vyhledávají. Necelých pět hodin letu od Prahy zde najdete Evropu (geograficky je to spíše severní Afrika), která má počasí, jaké v zimě v České republice nemůžete zažít.

A co je nesmírně důležité: dá se zde určitě pobýt za nižší cenu než na jiných vyhřátých místech, kam se v tomto ročním období z Česka létá (jako jsou Egypt, Izrael, Thajsko či Karibik). Nečekejte od Kanárských ostrovů nic převratného a objevného, kromě toho, že zde můžete být v klidu a teple. Ale to na zimu úplně stačí, ne?