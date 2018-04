Kanáry na kole: nejvyhledávanější jarní klasika

Guanč byl z Liberce?

Ideální zatěžkávací zkouškou je malý západní okruh přes Mogan. Asi 70 kilometrů, v klidu okolo tří hodin, vystoupáte do zhruba 1000 metrů nad mořem.

Poté, co uhnete z pobřeží, potkáte v Los Navarros molinu, tradiční větrný mlýn ze 17. století. Pak hlídejte odbočku na El Baranquillo. Zpočátku šotolinová silnička za závorou může zneklidnit, ale brzy si zvyknete. Jako had se vine stěnou nahoru, brzy můžete počítat míjená vegetační pásma.

Nahoře vás ochladí čerstvé povětří i pohledy na plochy malých přehrad, zachycujících vodu pro sušší partie ostrova. Můžete se spustit rovnou dolů, nebo si ještě na chvíli prodloužit vysokohorský pobyt. Ovšem za cenu drsného kamenitého terénu před Soriou. Musíte pěšky.

Z horského stavení tady vyšel mohutný chlapík s rozčepýřenou blonďatou hřívou. Vypadá jako potomek Guančů, tajemných původních obyvatel, vyvražděných španělskými conquistadory. Žili tu už před 3000 lety a připluli možná na vikingských lodích. "Jak se máte," haleká česky. Říkají mu Hrášek, pochází od Liberce a živí se tu stavebními úpravami jeskyní na luxusní domy. "Je tu nádherně, moc toho nepotřebuju, uživím se hravě," vypráví.





Kopečky na Gran Canaria

Dolů stojíte na brzdách, až chytají křeče do rukou. Až později si užijete pozvolný sjezd k pobřeží, po cyklisticky nejfrekventovanější komunikaci ostrova do Arguineguinu.

Po divoké jízdě plzeňské

Vydržte pak ještě dvacítku po pobřeží do malebného Puerto de Mogan. Téhle zapomenuté výspě se říká kanárské Benátky. A v uličce Pasade de los Pascaderos narazíte na Bohemia bar. "Pojďte na pivo," láká ze dveří blonďatá Mirka. V bývalém přístavním skladišti kvílí z reproduktorů James Brown, čepuje se plzeň a - vyzvou vás na zápas ve stolním tenise. "Býváme tu až do rána," říká majitelka. To je život, pomyslíte si po druhém půllitru. "Někdy až moc klidný. Plno mladých bere drogy, mají bohaté rodiče, ale nevědí, co dělat," pokrčí rameny Češka.

Zpátky do hotelu se dá jet lodí (zastávky Arguineguin a Playa del Ingles), nebo autobusem - modrá linka jezdí zdarma i po půlnoci.





ČESKÁ STOPA. České hospody i jejich personál najdete po celém ostrově. Tohle je Bohemia bar v Puerto de Mogan. Další "šumperská" Monte Bianco stojí u Ingenia, tam si vaří i vlastní pivo.

Cesta okolo do 24 hodin

Objet ostrov dokola se zvládne za den. Ale pozor, bude to štreka, 200 km, aspoň osm hodin. Zkuste to po směru hodinových ručiček se startem na jižním cípu, u písečných dun na Playa del Inglés v Maspalomas. Vypadá to tu jako na poušti - ale písek nepřivály pasáty ze Sahary, která leží 100 km odsud, vytvořil ho mořský příboj z maličkých korálů.

Silnice se tu vine podél pobřeží nahoru dolů mnoha zatáčkami. Ve skalnatých zátokách jsou do stěn nad plážemi zakousnuty hotelové komplexy s bazény. Mimochedem - k bydlení doporučuji klidnější kouty typu Playa del Cura. Na ostrově žije asi 700.000 obyvatel, ale do roka se tu vystřídá skoro třikrát tolik turistů.





Gran Canaria, písečné duny na Playa del Inglés v Maspalomas

Na 60 km 2200 výškových metrů

Po deseti kilometrech začneme stoupat do vnitrozemí, směr Mogan. Za chvíli jsou tu kopce, ba přímo krpály. Prudký sjezd do San Nicolasu a už vidíte další stěnu před sebou. Na šedesáti kilometrech zdoláte 2200 výškových metrů. Odměna? Šlapete po vrstevnici ve skále, slunce do vás pere. Ale v pozadí panoramat ochlazuje pohled na bílý vrcholek na sousedním ostrově Tenerife. Pico de Teide je s 3.718 metry nejvyšší vrchol celého Španělska.

Na severu hledejte Arucas a přes něj se vyhněte hlavnímu městu Las Palmas. Není čas se motat starobylým centrem a hledat dům Kryštofa Kolumba, který tu nabíral síly a zásoby cestou do Ameriky. Až příště.

Východ už takovou pastvu pro oči nenabízí. Mnozí už stejně moc nevnímají. Možná zaujmou obrovité vrtule pohánějící větrné elektrárny, nebo surfařské pláže. Většinou se dá chytit vítr do zad a po kousku dálnice, jemuž neuniknete, svištět až šedesátkou. A to už se zase blíží Maspalomas. Moře zůstává vinou Mexického proudu stále studené, nyní okolo 17 stupňů.

Příroda je tady kouzelná



JAK SE TAM DOSTAT? Samostatné letenky stojí obvykle od 8000 korun, občas trefíte i výjimečnou cenu 30 eur. Let Praha - Gran Canaria trvá čtyři a půl hodiny. Nejméně starostí znamená celý zájezd od cestovní kanceláře. Například osm dní (sobota až sobota) v tříhvězdičkovém hotelu s all inclusive, vyšlo na přibližně 14.000 Kč. Za přepravu kola, lehce sbaleného v krabici, připlatíte asi 1800 Kč. Z letiště do hotelu vás dopraví autobusem. Celodenní výlet půjčeným autem vyjde i s benzínem na 45 eur.

Na vrchol Studny sněhu

Sopečný horský masív leží uprostřed ostrova. "Houpavé silnice, nádherné pohledy po krajině, žádné brutální kopce," rozplývá se Jan Wainer, mistr republiky v dlouhém triatlonu, který na Gran Canarii za šest týdnů najezdil 3300 kilometrů. I on potvrdí, že na vrcholu Pico de las Nievas (1949 metrů), zvaného Studna sněhu, občas padne sníh, nebo se aspoň topí v cárech mlhy.

Jak nahoru? Z Maspalomas kaňonem přes Fatagu je cesta delší, ale mnohem zajímavější a mírnější. Nezapomeňte na posvátnou skálu Roque Nuoblo.

Druhou cestou od letiště sice poznáte městečko Aguimes s monumentálním chrámem amalebnými uličkami, ale pak se nadřete. Ani nejlehčí převody nestačí. A 45% stoupání je tak vražedně fádní...

Kochejte se! Právě teď všechno kvete. Ve stabilním podnebí přežilo 1800 druhů unikátních rostlin, mnohé z nich jen tady. V nižších oázách třeba palmu kanárskou s datlemi, pak strom dračinec, co vypadá jako americký Joshua tree. Výš borovici kanárskou, jejíž jehlice mají až 40 centimetrů. A všude kolem nádherné fialovorůžové květy keře Erysium scoparium. K tomu orchideje, stovky druhů ptáků a motýlů.

Podle Platóna jsou Kanárské ostrovy pozůstatkem bájné Atlantidy. Podle Ptolemaia byly koncem světa. Ale už od časů guančského boha Abory jim říkaly Šťastné ostrovy.

Před cestou domů se stavte v české hospodě Monte Bianco - Bílá hora. Roubenou chalupu jako odněkud z Jeseníků nemůžete mezi Carrizalem a Ingeniem, jen pár kilometrů od letiště, minout. Vlastní ji dva čtyřicátníci ze Šumperka. Fotografie na stěně svědčí o tom, že jejich kvasnicové pivo tady ochutnal iVáclav Havel. Teď už si ho zasloužíte také.