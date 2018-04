Kanáry, jak je neznáte. Místo válení na pláži si projeďte Tenerife autem

Pokud se chystáte na Tenerife, máte dvě možnosti: buď se spokojíte s nabídkou cestovních kanceláří a zůstanete v dosahu hotelového komplexu a více či méně přeplněné pláže, nebo si půjčíte auto (v kurzu jsou ale i motorky) a vyrazíte na průzkum ostrova sami. I když má největší z Kanárských ostrovů spíš pověst destinace pro plážové povaleče, najdete tady zajímavý program i v případě, že vám hotelové bazény nic neříkají.

Autem po ostrově



Sehnat na Tenerife auto je jednoduché, půjčovny najdete na letišti, v každém větším hotelu i na ulicích měst. K zapůjčení stačí český řidičský průkaz (mezinárodní se nevyžaduje) a v závislosti na typu půjčeného vozu zaplatíte kolem pětatřiceti eur za den. Benzín je mimořádně levný, necelé euro za litr, a vzhledem k tomu, že celý ostrov měří na délku jen zhruba osmdesát kilometrů, nebudete zdolávat ani žádné výjimečné vzdálenosti.

Při cestování se v obejdete dokonce i bez mapy, Tenerife křižuje jen několik málo silnic a bloudění je v podstatě vyloučené. Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že padesátikilometrový úsek pojedete půldruhé hodiny, protože cesty se klikatí a stoupají přes hory, takže průměrná rychlost není nijak závratná.

Kosatky, žraloci a rejnoci



Pokud se neštítíte zábavních parků, můžete svou pouť po Tenerife začít třeba právě tady. Suverénně nejoblíbenějším, nejpůsobivějším, nejnavštěvovanějším, a tudíž i nejdražším je Loro Parque na severu ostrova v městě Puerto de la Cruz.

Za vstup zaplatí dospělý dvaatřicet eur, má za to vstup do parku, v němž je k vidění největší sbírka papoušků na světě čítající tři tisíce exemplářů z téměř tři sta padesáti druhů. Davy turistů sem ale obvykle nemíří za papoušky, protože za největší atrakci se považuje show s kosatkami.

Show kosatek v Loro Parque

Hlediště u obřího bazénu pojme přibližně tři tisíce diváků a několikrát denně je z větší části zaplněno. Stejně oblíbená jsou i show s delfíny nebo lachtany. Unikátem Loro Parque je nejdelší podmořský tunel na světě, kde se znavení turisté skrývají před sluncem a obdivují atraktivní mořské tvory, například žraloky a rejnoky.

Horská džungle s adrenalinem



Pokud byste po návštěvě Loro Parque neměli dost prohlídky zvířat, nebo se na Tenerife vydáváte s dětmi, které je potřeba zabavit, můžete zamířit pro změnu na jih ostrova. Tam, v blízkosti Playa de las Américas objevíte Jungle Park.

Podle tvrzení jeho provozovatelů je to horská džungle upravená na jakousi ZOO. Park totiž nabízí svým návštěvníkům velmi působivou show s dravými ptáky a velkými papoušky. Jsou všude kolem vás a někteří vám vlezou i na kolena. Starší děti a dospělí mohou navštívit i adrenalinové lanové centrum.

Největší aquapark v Evropě

Poblíž Playa de las Américas najdete ještě dvě další lákadla, dva rozlehlé aquaparky. O tom, který z nich si vybrat, rozhoduje především to, zda jste přijeli s malými dětmi. O něco menší Aqualand je zaměřen právě na ně a poskytuje vyžití v podstatě všem věkovým skupinám, od nejmenších batolat po prepubertální mládež.

Aqualand je zaměřený především na děti

Najdete tady i několik různých tobogánů, k nimž je potřeba různého stupně odvahy, ale proti sousednímu Siam Parku je to jen slabý odvar. Největší aquapark v celé Evropě je sice značně kýčovitě navržen v asijském stylu, ale pokud si potrpíte na velkolepá gesta a adrenalin, určitě vás nezklame.

Umělé třímetrové vlny, na kterých si můžete zasurfovat, dvacetimetrová skluzavka Kamikadze padající téměř kolmo do bazénu mezi akvárii s aligátory... Vstup na většinu atrakcí je ale podmíněn určitou výškou, takže s malými dětmi jste prakticky ze hry.

Vystoupejte na sopku



Až zatoužíte po změně, obujte si pohorky, oblečte větrovku, teplé prádlo a vyrazte na nejvyšší horu Španělska, sopku El Teide. Najdete ji přibližně ve středu ostrova a než se k ní autem vůbec dopracujete, musíte projet stejnojmenným národním parkem.

Lávové pole v Národním parku El Teide

Uvidíte osmdesát procent existujících sopečných útvarů a nepochybně vás ohromí lávová pole, věžičky a varhany, erodované pustiny i skalní útvary. Absolutně nezbytnou položkou itineráře většiny turistů je návštěva samotné sopky.

Můžete na ni vystoupat po svých, nebo vyjet lanovkou, která každých deset minut vyváží turisty do výšky 3 500 metrů. Za osm minut překonáte převýšení 1 200 metrů. Pokud byste toužili vystoupat až na úplný vrchol sopky (3 718 m), musíte si předem zarezervovat povolenku, protože denní počet návštěvníků je omezen na sto padesát.

Každopádně počítejte s tím, že se teplota nahoře pohybuje kolem pěti stupňů. Vzhledem k tomu, že El Teide patří k nejnavštěvovanějším atrakcím ostrova, vyplatí se přijet co nejdřív ráno. Lanovka jezdí od devíti hodin, ale už kolem jedenácté sem podnikají výpady zájezdové autobusy a fronta pod lanovkou se protáhne i na několik hodin.

Skalní útvary v Národním parku El Teide

Delfíni a strom z dračí krve

Pohorky budete potřebovat i při návštěvě bývalé pirátské vesnice Masca. V sevření skalních stěn můžete podniknout túru roklí Barranco de Masca k moři, a i když je to velmi náročný sestup, vynahradí vám to fascinující krajina kolem a romantické útesy spadající přímo do moře.

K útesům Mascy se můžete dostat i po moři. Z nedalekého Los Gigantes vyplouvají několikrát denně výletní lodě, které vás vezmou za delfíny či velrybami na otevřené moře, a většinou staví na koupání právě v blízkosti Mascy. Tato oblast ostrova je ideálními podmínkami k pozorování delfínů a velryb vyhlášená a na výběr máte obvykle mezi dvou a tříhodinovou plavbou.

Okolí Los Gigantes je jedním z nejlepších míst pro pozorování delfínů.

Pokud horujete pro botaniku, rozhodně nesmíte minout městečko Icod de los Vinos. Tady totiž roste nejstarší Dračinec na světě. Je to obrovský strom ve tvaru deštníku, který údajně vyrostl z krve draka, kterého zabil bájný Herkules. Proto má také jeho míza červenou barvu a léčivé účinky. Stáří Dračince se odhaduje na šest set let a stal se symbolem ostrova.

Pláže Tenerife



Jestliže toužíte po opuštěných romantických plážích, kde byste si mohli užívat soukromí, na Tenerife nejspíš neuspějete. Pláže s dobrým přístupem do vody jsou jen poblíž hotelů a většinou uměle upravené.

Playa de las Amériacas je rájem surfařů

Naprosto beznadějná situace v tomto ohledu panuje kolem turistického letoviska Playa de las Américas na jihu ostrova. Najdete tam několikakilometrový pruh pláží nejrůznějšího druhu, černé sopečné pláže se střídají s uměle vytvořenými oblázkovými a plážemi s bílým pískem navezeným ze Sahary. Nicméně pláže lemuje kolonáda se suvenýrovými obchody a restauracemi a soukromí si rozhodně neužijete.

Mnohem lepší volbou je z tohoto pohledu popojet přibližně dvacet kilometrů na sever, kde v letovisku Puerto de Santiago objevíte malou sopečnou pláž Playa de la Arena. Místní tvrdí, že je to nejkrásnější pláž na ostrově a její těsné sousedství s romanticky vyhlížejícími útesy tomu napovídá.

I když i tady najdete všudypřítomné hotelové komplexy, většina jejich hostů dává očividně přednost hotelovým bazénům, protože pláž je většinu dní poloprázdná. Při silném větru tu ale platí zákaz koupání, zdejší vlny mohou dosahovat značné výše a mají netušenou sílu.