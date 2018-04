Kanárské ostrovy jsou pestřejší, než se zdají

Souostroví je ve svém celku daleko pestřejší, než si například přečtete v jakémkoli katalogu cestovních kanceláří.Přitažlivost Kanárských ostrovů totiž netkví pouze ve "věčném jaru", které zde většinou skutečně panuje, či všemožně zabezpečených službách pro cizince. Jejich zajímavost je dána zejména jejich pestrostí, která někdy až překvapuje.Každý z ostrovů je jiný, každý nabízí specifické zvláštnosti.A tak zatímco si na Fuerteventuře můžete užívat téměř sami a bez rušení na báječných plážích (ale mimo velká turistická střediska), v Las Palmas na Gran Canarii panuje na některých místech bujarý noční život, který na prvním ostrově nikdy nenajdete.A tak zatímco na Lanzarote se nesmějí stavět výškové budovy, aby nerušily ráz okolní sopečné krajiny a u silnic nenajdete ani jeden billboard, na tenerifské Playa de las Américas se budovy hotelů strmí klidně do výšky a hospody a diskotéky hlučí i vibrují často až do rána.A tak zatímco je příroda na Fuerteventuře mimořádně asketicky strohá, na La Palmě je pestrá, až to někdy zaráží.A tak zatímco na pobřeží se turisté cpou hranolkami, pizzou nebo hamburgery, na některých vzdálenějších místech vnitrozemí si místní pochutnávají v restauracích na zvláštních specialitách.Co tedy dělat? Jak Kanárské ostrovy poznat v celé jejich rozmanitosti?Když už budete na jednom ostrově, odskočte si i na některý jiný, pokud je to možné. Bude vám na to stačit i jeden den. Ochutnejte jídla místní kuchyně, nebudete litovat. Dnes se jezdí na souostroví i opakovaně. Zkuste i jiná místa, než na kterých jste už byli. Pojedete sice do zdánlivé nejistoty, ale pestrost Kanárských ostrovů za to stojí