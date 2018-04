Kanárské ostrovy - jaro téměř celý rok

Ještě před třiceti lety to byl chudý kraj, kde na mnoha místech postrádali elektřinu, některé rodiny neměly na boty pro své děti, část lidí neuměla číst nebo psát a z kamenité půdy se jenom těžko dobývalo jídlo k obživě.Dnes je vše jinak.Poměrně slušná životní úroveň a téměř absolutní změna životního stylu, kterou přinesl rozvoj turistiky."Lidé, jimž je teprve třicet, vyprávějí historky z dětství, jež zní jako z jiného světa," říká Lucie Viková, průvodkyně CK Fischer na Tenerife, o kulturním šoku, jež souostroví patřící Španělsku v posledních desetiletích díky návštěvníkům z ciziny prožilo.Proč vlastně na Kanárské ostrovy přijelo loni až 10 milionů turistů? Zde jsou některé důvody:- stálé počasí s příznivými teplotami po celý rok- různorodé pláže- dobré podmínky pro vodní sporty- služby na úrovni- přijatelné ceny- zajímavá příroda- speciality místní kuchyně- příjemně čisté moře- absence obtěžujícího hmyzu.Dobrá je i dosažitelnost pomocí letecké přepravy z České republiky. Pro naše turisty přitom prakticky neexistuje žádná jiná přímořská oblast, kam by mohli celoročně, jako sem, jezdit tak masově za sluníčkem a mořem."Navíc je každý ostrov jiný," vysvětluje Lucie Viková.Překvapit mohou divoké přírodní scenérie (Tenerife), úžasné pláže (Fuerteventura), krása sopečné krajiny (Lanzarote) i noční život v Las Palmas (Gran Canaria).Zklamáním by pro někoho mohly být na určitých místech betonové džungle hotelů a apartmánů, od některého ubytování je příliš daleko k moři, a ne každému vyhovuje, že v zimě a na jaře je moře spíše příjemně chladivé (od prosince do května 18-20 stupňů).Kanárské ostrovy nejsou, i když jsou tak někdy představovány, uměle vytvořeným rájem, který vyhoví naprosto každému v úplně všem.Různorodost místních ostrovů je ovšem předpokladem, že najít pohodu, by zde mohla většina turistů. Pokud si však správně vyberou místo, jež jim nejvíce vyhovuje.Průzkumy přitom hovoří jasně: více než osmdesát procent návštěvníků je s pobytem na Kanárských ostrovech spokojeno a mnoho z nich se sem vrací opakovaně a často.