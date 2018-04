Kanadští celníci budou také policisty?

Ale zrejme to nebylo dostacujici, protoze kanadska vlada se v kvetnu lonskeho roku rozhodla posilit pohotovost celnich uredniku o vycvik policejni.A tak kanadsti celni urednici nyni prodelavaji trening na urovni policistu, aby mohli operativne zasahnout v pripade ohrozeni proti opilym ridicum, zlodejum a vsem turistum, kteri se svym chovanim postavi mimo zakon. Kazdy takovy, ktery bude na hranicnim prechodu pri trestne cinnosti pristizen, bude moci byt az do prichodu policistu obzalovan a zadrzen. K tomu budou slouzit miniaturni zachytna centra, ktera jsou na nekterych prechodech jiz budovana.Vycvik s touto profesni policejni vybavenosti jiz absolvovalo 70 celnich dustojniku ve Windsoru a Sarnii a dalsi skupina se pripravuje.Ovsem nez bude celnim urednikum policejni pravomoc udelena, musi dokoncit i vycvikovy kurs, v nemz je obsazena sebeobrana, provadeni dechove zkousky a ovladani zbrane.Jmenovane oblasti ocekavaji celniky s temito pravovmocemi jiz v kvetnu, Niagara Falls o neco pozdeji. Dustojnici z torontskeho Pearsonova letistebudou mit pravomoci jeste vetsi. Celni dustojnici, pracujici v predni linii, budou mj. take vybaveni bezpecnostnimi neprustrelnymi vestami.Celni agenti pomahaji policii ve zhruba 5000 trestnich pripadech rocne, z nichz tvori priblizne 3000 opilych ridicu prijizdejicich z USA. Podileji se na temer 1000 pripadech zatykani, na 60 pripadech hledani pohresovanych deti a na 200 v oblasti prevazeni kradeneho zbozi.Opatreni maji sva opravneni, zejmena v dobe turisticke sezony. To jsou kanadsko-americkeprechody precpany az k prasknuti. Vzpominam si, ze i pres veskerou snahu celniku vyuzit vsech sesti prujezdu, jsme zhruba dvoukilometrovou trasu v Niagara Falls jeli autem hodinu, tak velky byl zajem o prechod do i z USA. A to uz ani neuvadim celni prechody na letisti. Ale k dobremu jmenu kanadskych celniku mohu jen dodat, ze jsou vzdycky slusni, i kdyz prisni a nesmlouvavi. Kdyz na nekoho padne onen "los" celni prohlidky, ktera se uskutecnuje v prostoru mimo vlastni kontrolu pasu, pak se ma opravdu ceho obavat : pokud prevazi neco, co nepovoluji smernice, celnici to urcite najdou.Takze, turisticka sezona muze zacit. Preji vam klidne cestovani a bezpecny prechod. Verim, ze Kanadane jako vzdy budou nasemu klidu a pohode ochotne a oddane (sve profesi) asistovat.