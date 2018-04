Kanadský "euroskeptik" chválí Hlinku

V prvních zápasech ligy nedošlo k velkému překvapení. Svěřenci českého kouče Ivana Hlinky tým Pittsburgh Penguins prohráli doma s letošním vítězem Stanley Cupu favorizovaným týmem Colorado Avalanche 1:3. Interní situace pittsburghského týmu není dobrá, a i přes účast jednoho z nejslavnějších hráčů NHL všech dob Maria Lemieuexe tým nepředvedl přesvědčivý výkon a neúčast současného nejlepšího hokejisty na světě Jaromíra Jágra, jenž v létě přestoupil do Washingtonu, byla více než znát. Ve známé anketě kanadských novinářů, ve které se tipují prognózy, jako kdo bude příští vítěz apod., je i otázka, kdo bude prvním propuštěným koučem v nové sezóně. Většina novinářů odpověděla, že to bude Ivan Hlinka.

Máme k tomuto slavnému hokejistovi a koučovi moc velké sympatie, a jako evropskému průkopníkovi mezi kouči NHL, jsme mu přáli úspěch, ale bohužel musíme přiznat, že situace nasvědčuje předpovědím. Hlinka je prakticky od samého začátku v Pittsburghu v nezáviděníhodné situaci. Jeho přestavy o taktice a stylu hry byly odlišné od vizí a zvyklostí Jaromíra Jágra a Maria Lemieuexa, jenž je taktéž spolumajitelem klubu. V létě navíc došlo k dalšímu rozkmotření mezi Lemieuexem a Hlinkou, když český kouč neuposlechl požadavku hráče-majitele a odmítl v letní přestávce navštěvovat kurzy angličtiny. Ve zdejším hokejovém prostředí, kdy majitele zajímají pouze a jen výsledky, se zdají být – pokud tým nezačne vyhrávat – Hlinkovy pittsburghské dny sečteny.

Na celé nepříjemné věci může být Hlinkovi útěchou jedna pikantní okolnost. V předchozích článcích o hokeji jsme se několikrát zmínili o velmi kontroverzní kanadské hokejové veličině, známém kouči Donu Cherrym. Tento komentátor veřejnoprávní televize CBC, kde má svůj populární pořad „Coach’s corner“, je sice uznávaným hokejovým odborníkem, ale také neobjektivním šovinistou. Z toho důvodu je velmi zajímavé, že Don Cherry, jenž nevynechá jedinou příležitost, aby projevil antipatie ke všemu, co souvisí s evropským hokejem a uznává jen silový severoamerický hokej, opakovaně prohlásil, že Hlinka je výborný kouč, a šel dokonce tak daleko, že obvinil Jaromíra Jágra, že Hlinkovu práci v Pittsburghu záměrně sabotuje.

Nechceme být vůči Jágrovi nespravedliví, ale podle všeho, co bylo na obrazovce při přenosech pittsburghských zápasů vidět, a podle informací ze zákulisí se nedá vyloučit, že i na tomto šprochu je pravdy trochu. Lze jen dodat, že uznání a obdiv pověstného odpůrce evropského hokeje je jistě cennější a legitimnější, než by byla chvála sympatizanta.

V Calgary se zase odehrálo albertské derby mezi místním týmem Calgary Flames, jež je po mnoho let slabým odvarem týmu, který vyhrál v roce 1989 Stanley Cup, a nejúspěšnějším týmem 80. let (Gretzky a spol.) mužstvem Edmonton Oilers. Utkání skončilo nepřesvědčivým vítězstvím Calgary Flames 1:0.

Největší pozornost byla samozřejmě upřena na Mekku všech hokejových měst ontárijské Toronto, kde slavný domácí tým Maple Leafs hostil mužstvo Ottawa Senators, jež bylo v loňské sezóně Torontem potupně vyřazeno v prvním kole Play Off. Hostující Ottawa zvítězila 5:4. Úroveň zápasu byla velmi dobrá, ale kontroverzní průběh a pochybné výkony rozhodčích bezpochyby výsledek zápasu ovlivnily.

Týmu Toronta velmi chyběl obránce Tomáš Kaberle, jenž je znám jako jeden z nejlepších rozehrávačů v NHL, zejména při přesilovkách, kdy výborně koordinuje přihrávky. O Tomášově situaci se hovořilo i o přestávkách mezi třetinami, kdy se reportéři snažili něco dozvědět od prezidenta klubu Kena Drydena a jeho asistenta Billa Watterse, když oba činovníci projevili opatrný optimismus. Věříme, že Tomášův agent Jay Fee a Bill Watters najdou kompromisní řešení, kontrakt bude podepsán a Tomáš bude zpět v týmu, kde moc chybí.

Jedním z nově příchozích v týmu je český centr Robert Reichel, člen zlatého týmu z Nagana. Robert byl úspěšný hned v prvním zápase, když získal dva body za nahrávky. Úspěšný byl i další nováček týmu, pravé křídlo v Robertově útoku, ruský internacional Alex Mogilnyj, jenž vstřelil dva góly. Alex v létě prohlásil, že se mu příliš nechtělo opustit jeho starý tým New Jersey Devils, se kterým vyhrál Stanley Cup, ale že příchodu do Toronta nelituje se zdůvodněním, že v tomto městě jsou nejvášnivější fanoušci a nejvzrušivější hokejová atmosféra.

A v tom má Alex pravdu. Aby si čtenář udělal obrázek, do jaké míry žije Toronto hokejem, uvedeme několik příkladů. Od roku 1946 se nestalo, že by nebyl některý zápas NHL zcela vyprodán, a to i přes skutečnost, že slavné Maple Leafs vyhrálo Stanley Cup naposledy v roce 1967 a v mnoha sezónách po posledním vítězství se ani nekvalifikovalo do Play Off. Na přípravné zápasy předsezónního turnaje byla navzdory nemastným neslaným výkonům průměrná návštěvnost 18 000 diváků! Dokonce i na klubový tréninkový zápas (Bílí proti Modrým) jich přišlo přes tři tisíce.

V továrně, kde pracujeme, se minulou sezónu přeprodávaly lístky na beznadějně vyprodaný zápas s tradičním rivalem, týmem Detroit Red Wings, za 800 dolarů, což je téměř desetinásobek normální ceny…

