Kanadské vojenské letectvo má problémy

Kanadske ozbrojene sily jsou jiz mnoho let, podle nazoru cetnych odborniku, zcela nezodpovedne zanedbavany. Nekolik federalnich vlad (ta dnesni snad nejvice), ve snaze snizit statni vydaje, se snazilo usetrit na armade, a to nejen kracenim pocetniho stavu, ale i zanedbavanim stavu ozbrojene techniky, neposkytovanim potrebnych prostredku na inovaci. Dusledkem toho vznikla situace, kdy nektere casti ozbrojenych sil jsou vybaveny technikou temer muzealni, pro soudobe aktivni nasazeni zcela nevyhovujici. Jeji spatny stav je politiky maskovan castym nasazenim kanadskych jednotek v mirovych sborech OSN. Pro soucasneho ministerskeho predsedu Jeana Chretična ma z propagandistickeho hlediska vetsi hodnotu jeden vojak v modre prilbe OSN na televizni obrazovce, nez elitni pluk vybaveny nejmodernejsi technikou, schopny efektivne zasahnout ve skutecne valecne akci. S ohledem na kanadskou militaristickou tradici, ktera se neda nazvat jinak nez slavnou, je to velmi potupne.Posledni rozumny zamer ve snaze situaci alespon trochu zlepsit mela Kim Campbellova, kdyz jako ministryne obrany v predchozi konzervativni vlade objednala nove nejmodernejsi helikoptery pro kanadskou pobrezni hlidku, ktere mely nahradit dosavadni zastarale vrtulniky SEA KINGS (modely z roku 1958 ! ), ktere nejenze svymi parametry nevyhovuji, ale jejich provoz (slouzi dodnes) je vice nez riskantni.Z nasledujiciho vyplyne, jak krute se zub casu spolu s diletantstvim premiera Chretična projevil. Kim Campbellova byla po rezignaci ministerskeho predsedy Briana Mullroneyho zvolena leadrem sve strany a automaticky kanadskou premierkou v mezidobi do vyhlasenych voleb. Opozicni kandidat ve federalnich volbach v roce 1993, dnesni ministersky predseda, predak Liberalni strany Jean Chretičn, velmi zkuseny politik, vycitil, ze se planu na prezbrojeni jednotek pobrezni hlidky novymi vrtulniky da oportunisticky vyuzit. Slibil volicum, ze jiz probihajici vyrobu objednanych vrtulniku zrusi, cimz usetri danovym poplatnikum velkou castku. Jako alternativu sliboval renovaci muzealnich SEA KINGS, coz by vyslo na mnohem mene (tento predpoklad se ale pozdeji ukazal jako mylny).Kanadsti volici, lacni po zmene vladni strany, kdyz predchozich devet let vlady progresivnich konzervativcu (PC) Briana Mullroneyho nesplnilo ocekavani a premier Mullroney byl vsechno jine jen ne konzervativni, tehdy Chretičnovi uverili.V nasledujicim obdobi doslo k nekolika pripadum vaznych nehod SEA KINGS, pri nichz doslo i k nekolika ztratam na zivotech. Diletantsky premier Chretičn, pote, co jeho vlada zaplatila pul miliardy dolaru penale za zruseni zminene objednavky,a po havariich prohlasil, ze je treba zastarale SEA KINGS vymenit za nove stroje a vlada oznamila plan nakupu novych vrtulniku s temer totoznymi parametry, jake mely mit ty predchozi, ktere objednalo ministerstvo obrany za uradovani Kim Campbellove. Tolik ke kredibilite soucasneho kanadskeho premiera Jeana Chretična.Pokud nekdo z ctenaru vidi v jednani nekterych kanadskych politiku podobnost s cinnostipanu radnich mesta Kocourkova, moc se nemyli. Podobne fiasko jako s vrtulniky se totiz pred casem odehralo i pri objednavkach (a jejich zruseni) ponorek s nuklearnim pohonem pro kanadske namornictvo a nakladnich automobilu pro pozemni jednotky. Testovani techto nakladnich vozu ve specialnim testovacim stredisku v americke Nevade odhalilo na novych "modernich" strojich velmi vazne technicke nedostatky, diky cemuz byla jejich pouzitelnost nizsi nez tech, ktere mely byt vyrazeny.Ale zpet k letectvu. "Nase letouny zacinaji byt zastarale", rekl reporterovi torontskeho deniku SUN jeden z kanadskych pilotu na zaklade Aviano v Italii, odkud kanadsti piloti spolu s ostatnimi piloty zucastnenych zemi NATO odletaji na sve mise. "Letouny, s nimiz zde letame, mame jiz 15 let, a stoje potrebuji byt obnoveny." Piloti dale rekli, ze letouny SF-18 HORNET, kterymi jsou kanadsti piloti v balkanskem konfliktu vybaveni, slouzi sice velmi dobre, ale nelze nevidet rozdily v technologii v porovnani s letouny, ktere maji ve vyzbroji ostatni vzdusne sily zucastnenych zemi NATO. Dalsi z pilotu poznamenal, ze nejmodernejsi technika samozrejme uspech nezarucuje. "Americane maji STEALTHY a jeden z nich byl sestrelen. Kdyz jste vsak ve valecne zone a strili se na vas, pochopite, ze nejmodernejsi technika je naprostou nutnosti k efektivnimu prispeni v akci statu NATO v Jugoslavii."Jeden z pilotu pouzil prirovnani, jako by nekdo pro soudobou odbornou a narocnou praci pouzival computer z pocatku 80. let. "Predstavte si, ze dnes pouzivate COMMODORE 64, " dodal pilot.