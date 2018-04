Kanadské autoshow aneb nemám světový přehled

Nevim, jako kdo, ale mne dela straslive problemy prodirat se davem lidu, pricemz ma clovek problemy vzit svuj vlastni smer, nebot jej hejno obdivovatelu automobiloveho umeni proste nese. Takze, at chcete nebo ne, stejne poplavete rekou skrz naskrz halou. Ale na druhe strane je zase co obdivovat. Automobily miluji. Ne proto, ze se v dnesni dobe staly samozrejmou soucasti dobre a vkusne obleceneho majitele, ale hlavne proto, ze je to jedna z dustojnych ukazek, jak pouzit mozek a lidsky um ve prospech zprijemneni zivota.

Projit halu, na to clovek potrebuje v podstate cely den. A to take muze, nebot vystavni dny zacinaji rano v 9.30 a konci o desate vecer.

Takze zpet k tomu, co me opravdu chytilo. Vedle tech ruznych

Saabu, Buicku, GMCiku, Porchu, Cadillacu, Chevroletu, Toyot, Hyundyu apod. jsem chvili dele postala u Chevrolet Impala. Jednak proto, ze starou mame doma - a jeste jezdi, a jednak proto, ze po nekolikarocni prestavce se zase tyto pohodlne vozy budou opet objevovat na dalnicich. Prvni z teto rady se objevila v roce 1958, a od te doby jich bylo prodano pres 13 milionu. A ted nova Impala - vuz pohodlny jako lod - vypluje do noveho zivota Americanu opet. Do plne produkce se ma dostat na jare, v dielershipech ma byt k mani v letosnim kvetnu. Anebo Volvo - osvedcena znacka kvality, drzak. Ted je na poradi Volvo S80, je krasne a nesmirne pohodlne. Opatrit si takovy luxus, znamena mit po kapsach dobrych 55 000 kanadskych dolaru. Ale ani ta Corvette s hardtop neni levna. Je nadherna, rekla bych - sexy. Jenomze neni na nakupy. Ovsem srdce mi poskocilo pri pohledu na Chrysler PT Cruizer... tak to se musi videt a to by se chtelo mit i doma. Pekne vozitko, ktere spise nez Ameriku pripomina evropske silnice. Pred dvema lety Chrysler vysel s typem Pronto Cruizer, po roce s Pronto Cruizer AWD wagon, a letos s PT Cruizer, jehoz od vyroby deli jen krucek, jak obdivovatele a zajemce ujistuje vyrobce.

Nostalgii probouzejici vozitko patri do rady tech lidovych aut, ktera dnes brazdi dalnice ve vsech barevnych odstinech a vsech moznych i nemoznych vylepsenich - Neon. I ja mam s nim velmi dobre zkusenosti - ten muj Neon Expresso je proste perfektni. Ma mnoho vyhod - vedle vnitrniho vybaveni, dobry ulozny prostor, akceleraci, pohyblivost a velikost tak akorat pro zaparkovani i v tech nemoznych podminkach. A spolehlivost - naskoci i za minus 40stupnoveho mrazu. Na jeho porizeni bylo zapotrebi 20 000 kan. dolaru, na porizeni noveho modelu PT Cruize to bude o 5000 dolaru vice. Onech 25 000 vydela clovek s hrubou mzdou 8 dolaru na hodinu za necele dva roky. Chrysler si vubec potrpi na pekne vozy, a navic jsou i cenove pomerne pristupne.

Tak a to by bylo pro dnesek vsechno. Automobilove show je pekna prilezitost k tomu, aby clovek videl, co si sam nemuze dovolit, anebo - aby to neznelo tak pesimisticky - jak rychle technika postupuje a jak daleko muze jit lidsky um. Jestli budete mit moznost na show kdekoliv zavitat, nevahejte, i pri tom clovecim navalu je na co se divat a co obdivovat, zejmena jste-li zasvecenymi odborniky.

Pro iDNES píše a srdecne zdravi Vase Vera Kohoutova z Kanady.