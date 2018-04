Kanadská vláda chce pomáhat uprchlým ženám

"Jedna se o zeny-uprchlice z taboru, ktere jsou v ohrozeni anebo vystaveny zneuziti," rekla emigracni mluvci Huguette Shouldice. " Reseni jejich situace je otazkou zivota a smrti." Tato mluvci dale uvedla, ze rozhodnuti udelit azyl temto zenam s detmi bude ucineno behem 24 hodin pote, kdy bude ukoncen proces jejich identifikace, a do letadla smerujiciho do Kanady budou umisteny v prubehu dalsich 48 hodin. Oznamila take, ze rodiny zde budou predstaveny emigracnim pracovnikum a budou pro ne vybrani vhodni sponzori.Vlada bude hradit jejich zivotni naklady po dobu dvou let. Tento program, jak dale zduraznila, ma plnou podporu komisare OSN pro uprchliky Kanadskeho vyboru pro uprchliky.V zahranici jsou urcite mise, ktere vyzaduji rychlou ochranu lidi. Prave ted to jsou zneuzite zeny v lagrech. Rovnez oznamila, ze ostatni uprchlice, ktere nemaji tuto urgentni nutnost, budou muset projit beznou emigracni procedurou. Priorita pripadu bude urcovana uredniky OSN, a penize pro realizaci tohoto programu jsou jiz kanadskou vladou vycleneny.Toto rozhodnuti bylo prijato jeste davno pred tim,nez se objevil akutni problem zvany Jugoslavie. Nakolik se bude moci realizovat program " Zeny v ohrozeni" ve sve puvodni verzi, ukaze az zivot sam. Jiz dnes se jevi, ze nastanou problemy s pribyvsimi utecenci z Kosova. Jenze na druhe strane zase zname kanadske velke srdce, o kterem by mohli vypravet nevycerpatelne prihody i nasi politicti emigranti.