Kanaďané svůj Boxing Day prostě milují !

Proč? Nu jednoduše proto, že 26. prosinec je vyhlášen jako Boxing Day. Když jsem viděla takovýto den v živém provedení před deseti lety poprvé, byla jsem u vytržení. Nejen pro kompaktnost a cílevědomost onoho davu, ale také proto, že mi od přírody není do vínku dáno ono "rádonakupování" (vyrazím, až když už není zbytí), jímž jsou Kanaďané přímo posedlí. Ty davy koupěchtivých člověka jednoduše pohltí a vám nezbývá nic jiného, nežli se podřídit. Vždyť zbožíchtivá horečka je tak nakažlivá a Boxing Day je jen jednou v roce! To stojí zato vyrazit zejména za těmi věcmi, které bychom rádi měli doma a za které nechceme zaplatit jejich původní cenu. Boxing Day totiž slibuje slevy v rozpětí 20-70 procent... a člověk nakonec nikdy neví, kdy se mu to může hodit. Znám lidi, kteří tohoto dne využívají k nakupům dárků už na příští Vánoce.Možná se zeptáte, proč zrovna Boxing Day? To proto, že si musíte vyboxovat svoji pozici před pultem, aby vás nikdo nepředběhl, anebo onen vybraný předmět, o který mají i druzí stejný zájem? Ne, voda samá voda. Také jsem si myslela, že onen název pochází od onoho boxování. Ale mýlila jsem se. Název je odvozen od pojmu "the boxes", tedy krabice (mnoho či jedna), do kterých kdysi dávali dobrodinci chudákům a potřebným zbytky od slavnostního vánočního stolu. Prapůvodně tato charitativní aktivita pocházela z kostelů a farností. A potažmo se přenesla i do současnosti, ale poněkud v modernější podobě. Ne že by nebylo zapotřebí obdarovávat chudé či nemocné, ale na to už jsou jiné organizace a jiní lidi, kteří se o to postarají. Boxing Day na Štěpána v Kanadě prostě probíhá ve znamení velkých nákupů.Vydali jsme se s mužem do obchodu vyměnit ježíškovský dárek. Byli jsme překvapeni,jak "busy" všude bylo. A jak potvrdily zprávy následujícího dne, všeobecný odhad byl jen potvrzen. "Byl to ten nejrušnější Boxing Day, jaký jsme kdy vůbec zažili," shodovali se v hodnocení obchodníci. V mnohých obchodech, zejména v těch velkých, jakými jsou Future Shop s elektronickým zbožím, Eaton's Centre - gigantický obchodní dům, Roots - market se značkovým zbožím sportovního stylu, a další na ten den najaly zvláštní security, aby pomohli lépe zvládat eventuální nepokoje a tlačenice nakupujících. Všechny obchody ale, jak by se domluvily, posílily ostrahu zboží o další guards, někde dokonce posadili najaté studenty na dvojité rozkládací žebříky, aby na tomto bidýlku pozorovali chování zakazníků a rychle upozornili na ty, kteří nechtějí nakupovat za peníze, ale za pět prstů, anebo na takové, kterým nakupovací horečka příliš stoupla do hlavy.Všechna nákupní střediska byla na tento den velice dobře připravena. Zákazníci ovšem také. Ti zejména z nabídkových reklam, které byly uveřejňované s téměř měsíčním předstihem ve všech sdělovacích prostředcích anebo v nabídkových letácích jako přílohy denního tisku apod. A podnikatelé a obchody jakoby se chtěli předvádět kdo s koho. Např. Leon's - gigant s prodejem nábytku - přibalil ke své nabídce bonus: koupíš-li zboží za více než 199 dolarů, dostaneš k tomu bonus 200 dolarů (na jeden manželský pár) v podobě slevy na cestovní výlohy, ať se rozhodneš cestovat na dovolenou kamkoliv na světě. Ukřičený Brick s tím svým "Noooo Body" - míně tím, že nikdo v celé Kanadě nemůže porazit jejich nízké ceny (mj. nábytek, elektrospotřebiče, elektronika) a dobrý servis, přišel s týdenním trváním onoho Boxing Day - tedy do konce letošního roku a s cenami sníženými až o 80 procent.Sympatické na tomto způsobu nabídky a prodeje je, že žadný obchod a majitel se netají tím, že zboží musí "blowout". Např. takový majitel Western Corral s tradičním oblečením a obuví ve stylu western doslova a otevřeně přiznává: "All stock must go!", a nabízí tři páry kožených pánských western kozaček za cenu jednoho. Ale skutečně mě překvapila nabídka dealershipu York Volkswagen v Torontě, který takto udával svého moerního "brouka". Ten, kdo si ho ještě v prosinci pronajme ... "receive alloy wheels or a CD player at no charge when you lease a 2000 New Beetle..." Ale to není všechno. K tomu ještě přihazuje vybavení vozu, jako je A/C, bezpečnostní alarm proti zlodějům a šestireproduktorový stereo speaker system. Mimochodem měsíční pronájem 299 dolarů na dobu 36 měsíců (bez pojištění), a ten, kdo přichvátá ještě v boxing weekendu, nemusí složit tzv. security deposit. Tak to už je opravdu nabídka nevšední. Když si vybavím např. Hundaye, obyčejné lidové vozítko bez jakéhokoliv vybavení (dokonce i bez rádia) a bez posilovače volantu, jehož pronájem činí zhruba 230 dolarů (bez pojistky), pak nad "broukem" musí srdce upřímně zaplesat. Kdo by si na Boxing Day rád nepočkal? Nutno podotknout, že tento dealership nebyl jediný.Do frcu se prostě dostalo všechno. Nikdo nechtěl zůstat pozadu, vždyť rok 2000 nám už pomalu klepe na dveře a kdo by jej chtěl přivítat nepřipravený? Obchody se musejí nejprve vyprázdnit, aby mohly být znova naplněny ale zbožím novým a moderním... A k tomu ten Boxin Day či Boxing Week (nebude to vbrzku Boxing Month? - kdo ví) velice dobře poslouží. A ohlasy Kanaďanů? "Koupil jsem velmi užitečně a levně... byl to můj nejúspěšnější Boxing Day vůbec" - mluví za všechno.Že byste to chtěli také jednou zažít? Proč ne, ale to si musíte pospíšit, protože rok je pomalu u konce, anebo že by v posledním roce milénia? Přijeďte, v Kanadě jste vždycky vítáni. Zejména chcete-li utrácet vlastní peníze...