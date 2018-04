Kanaďané nakupovali jako o závod

Ovšem se vzrůstajícím počtem koupěchtivých přibylo i starostí o bezpečný nákup, o bezpečí zboží v regálech. Noviny několikrát po sobě upozorňovaly na to, že obchody jsou hlídané kamerami, že v obchodech se pohybuje ostraha nejen uniformovaná, mnohokrát varovaly kupující před zloději nejen nákupních tašek a peněženek, ale i číselných kódů z debet karet: kryjte se před ostatními kolem sebe ve chvíli, kdy volíte svůj číselný kód, cloňte ruku a prsty, otočte se k ostatním zády, uschovejte mašinku v dlani… Prostě takový Boxing Day je ráj pro podvodníky. Tím spíše, že už se vlastně nejedná o den, ale o Boxing Week. A dá se předpokládat, že tento pro nakupující ráj na zemi jen tak brzy zrušen nebude.

Ovšem stále ještě – i přes tyto negativní stránky věci - vyplývají z něj výhody oběma stranám: obchody se zaručeně zbaví zbytečné přezásobenosti a zboží, jenž v nové sezóně už nebude aktuální, a připraví si tak i dobré podmínky pro snadnější roční uzávěrky, a zákazníci si přinesou domů věci, po kterých v tom roce toužili. To všechno jsou ovšem jen lokální problémy. Důležitý je efekt pro kanadskou ekonomiku.

Zdálo by se, že právě tento den - tedy 26. prosinec - bude tím nejbohatším na tržby. Ale není tomu tak. Tím nejbohatším na tržby je 24. prosinec. Předpokládalo se, že na 8,4 miliónu Kanaďanů za dárky utratí zhruba 560 miliónů dolarů. Ano, jenom v tomto jediném dni. Prognóza předpokládala, že Kanaďané by měli utratit za dárky v průměru 1125 dolarů prostřednictvím visa karet a že na “účet” American Express Canada to bude v průměru 1327 dolarů na osobu.

Samozřejmě že tyto a další banky a peněžní ústavy přinesly celou řadu různých zvýhodnění, použije-li zákazník právě jejich ústav. Např. Toronto Dominion Bank na visa kartu Emerald měla po celý rok úrok kolem 10,9 procenta, ale do 26. prosince byl o poznání nižší, přičemž se od března zvyšuje na zhruba 12 procent (stále slušný úrok, protože jiné banky za použití jiných typů visa karet účtují kolem 18-19 procent). Tato hra čísel psychicky vybudí držitele karty k postoji “urvat, co se dá” a snaží se ji při každém nákupu použít.

Důvěra spotřebitelů je klíčovým vodítkem ekonomie, neboť jejich útraty představují v Kanadě celou třetinu veškerých ekonomických aktivit této země. Ty dvě zbývající třetiny tvoří kanadský export, hlavně do Spojených států. Za zmínku stojí fakt, že mezi Kanadou a USA je 80procentní ekonomické propojení.

Předběžný průzkum společnosti American Express Canada ukázal, že více než 60 procent nakupujících bylo s předvánočním prodejem spokojeno. Její viceprezident a generální manažér Peter Orrell sice připomněl, že i když americká ekonomie v posledních letech rostla, z čehož Kanada přirozeně těžila, měli by mít Kanaďané na zřeteli jisté ekonomické zpomalení,” …protože namísto očekávaných 4-5 procent ekonomického růstu vloni, se nyní hovoří jen o 1-2 procentech,” uvedl mj. “Ale i přesto všechno země javorového listu je z tzv. zemí G-7 (dále k nim patří USA, Anglie, Francie, Itálie, Německo a Japonsko), která bude mít v příštím roce nejvyšší ekonomický růst,” dodal optimisticky.

Jak vyplynulo z předběžného průzkumu, dobré výsledky prodeje lze očekávat v elektrotechnice, a to především v oblasti digitálních výrobků, jakými jsou kamery a přehrávače videodisků. Nábytek, oblečení a počítače už nejsou tak frekventovaným zbožím jak tomu bylo v několika minulých letech.

Ovšem, jak předpovídají prognózy, letošní předvánoční prodej včetně onoho “Boxing Day”, respektive týdne, bude v přínosu kanadské ekonomice tím nejúspěšnějším vůbec.

Z ontárijského Bramptonu své čtenáře srdečně zdraví a sváteční pohodu přejí Věra a Petr Kohoutovi. Chcete-li nám psát: petrvera@home.com