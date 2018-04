KANADA VEDE

Německý deník Die Welt zveřejnil v posledním vydání své cestovní přílohy výsledky celosvětové ankety týkající se nejoblíbenějších turistických cílů. Hlasující nejen určovali, kde se jim nejvíce líbilo, ale současně i uváděli, kam by se nejraději podívali. Podle první tabulky se na prvních deseti místech umístily tyto země: Kanada, Nový Zéland, Malajsie, Bhútán, Austrálie, Itálie, Thajsko, USA, Kostarika, Španělsko. Co se týče měst, vypadá pořadí takto: New York, Sydney, Barcelona, San Francisco, Benátky, Hongkong, Paříž, Řím, Singapur, Las Vegas.