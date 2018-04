Za tajemstvím Javorového listu. Kanada slaví 150 let své nezávislosti

Těžko se dá jen tak pochopit, co všechno se skrývá pod vlajkou s rudým javorovým listem. Nestačí na to rok života a nestačilo by jich ani deset. Stejně budete každou chvíli překvapeni rozmanitostí přírody i kultury.

Vždyť už jen otázka, kdo je typický Kanaďan, je těžko zodpověditelná. Vousatý dřevorubec, který reprezentuje v hokeji? Možná. Ale také dívka asijského původu, která vás bude obsluhovat ve vancouverském bistru a usmívat se na každého hosta.

Dotyčný možná ani nebude mluvit anglicky, vždyť to se ve francouzské části příliš nenosí, jakkoli oba jazyky jsou v zemi úřední.

Nejdřív tu ovšem byly „first nations“. Původní obyvatelé, respektive jejich potomci, se v právním řádu těší mnohým úlevám. Úlevám, které pomáhají černému svědomí západní společnosti zapomenout na to, jakou silou a jakým způsobem byla půda prvním národům sebrána.

Podobně jako šestatřicetimilionová populace je rozmanitá i příroda. Každá z deseti provincií a každé ze tří teritorií mají svou jedinečnou tvář. Ostatně, rozloha k tomu vybízí. Vždyť samotná Britská Kolumbie má víc než čtyřikrát větší území než Velká Británie.

Katedrály prérie

Když už jsme na západním pobřeží, tak si ho pojďme trošku přiblížit. Na ostrovech můžete zajít do skutečného pralesa nebo sledovat velryby. U Vancouveru se zvedá oceán rovnou k mohutným horám a lyžařským střediskům.

Pak nás láká cesta na sever. K Rockies. Tenhle pás pohoří je tak svůj a tak divoký, že si získá váš čirý obdiv. Každá skála jiná, každá tak svůdná. Canmore, Banff, Lake Louise, Jasper. To jsou klenoty Alberty, nejnavštěvovanější horská střediska.

Popojeďme prstem po mapě ještě dál. Yukon. První z teritorií. Necelých pětatřicet tisíc lidí obývá téměř půl milionu kilometrů čtverečních. Tady propukla zlatá horečka, tady žil Jack London. Tady stále tahají psi husky saně a lovci vyrážejí za potravou, nikoli za zábavou.

Three Sisters v kanadském Canmore

Ještě dál, kolem města Yellowknife, už budete definitivně v ráji všech dobrodruhů. Nejčastějším spojením s civilizací budou soukromá letadla a večery vám bude často zpestřovat ta nejzábavnější a nejúchvatnější divadelní hra světel – polární záře.

Dobře, tak ještě jinak. Co takový Saskatchewan... Rovina, rovina, rovina. Pokud ho budete projíždět autem, můžete si udělat předpověď počasí na dva dny dopředu. Zhruba tak dlouho uvidíte bouřku na nekonečném nebi přicházet. Z polí vyčuhují jen „katedrály prérie“, obří sýpky na obilí.

Přes větrný Winnipeg, kde se v zimních měsících život z velké části stěhuje do podzemních prostor, se posunete do Ontaria. Zasloužilo by samostatnou kapitolu, vždyť tady jsou Niagarské vodopády, vzrušením tepající Toronto i hlavní město Kanady Ottawa.

Každopádně si na jeho území můžete dopřát rozličné druhy zábavy. Okem od moře nerozeznatelná jezera lákají k vodním radovánkám, Toronto nabízí tři velké sportovní kluby. Hrdí jsou tu stejně na hokejové Maple Leafs, basketbalové Raptors i baseballové Blue Jays.

Sportovní klání s kluby z USA jsou sice přátelsky vyhecovaná, ale sousedství dvou velmocí je v zásadě harmonické a občasné vzájemné škádlení nepřerůstá v žádné vyhrocené konflikty. Všichni si uvědomují, že společné projekty jsou prospěšné pro obě strany.

Pokud v Ontariu převládají potomci Britů, tak v Québeku to jsou Francouzi. V historickém centru Montrealu si najednou budete připadat jako v Evropě, ostatně i běžný život je zde starému kontinentu blízký.

Ze života nádeníka

Díky programu Working Holidays jsem měl šanci se na dvanáct měsíců stát obyvatelem Kanady, procestovat ji, žít ji. Je to zkušenost nezapomenutelná, poučná a motivující. Ostatně i proto se o tuto možnost pokoušejí tisíce Čechů do 35 let rok co rok.

Niagarské vodopády

Musí počítat, že začnou na spodku potravinového řetězce, že jejich tituly z vysokých škol budou zapomenuty a jedinou vizitkou bude kvalita odvedené služby. Nedostanou žádné výhody za evropský původ, jen zlomek z nich si navíc bude svůj pracovní pobyt moci prodloužit.

Pozitiva přesto budou u většiny převládat. Zážitky ze setkání s medvědy, z koupelí v magicky modrých jezerech či lyžování v hlubokém prašanu zůstanou navždy. Stejně tak přátelství s kolegy ze všech koutů zeměkoule.

Stopa našeho národa je daleko hlubší, než byste čekali. Abyste si ve Vancouveru našli práci a zábavu, k tomu už vlastně ani nepotřebujete mluvit anglicky. Emigranty z komunistického Československa doplňují mladí lidé toužící po nových možnostech a zážitcích.

Vyprodaná jsou tři představení ochotnického divadla, které naposledy připravilo vynikající inscenaci Járy Cimrmana. Střevíce protančíte na koncertě rockové skupiny, která vytáhne americkou klasiku i písně od táboráku.

Postrachem místních amatérských fotbalových soutěží jsou hráči Slovanu, kteří se skrze zlaté české uličky protáhli k nejednomu velkému vítězství. Zapomenout nesmíme ani na populární dračí lodě, na nichž jsou československé posádky dominantní.

A když do arény Vancouver Canucks přijel Jaromír Jágr se svou Floridou, ochozy mu připravily prakticky domácí atmosféru. Nechyběly transparenty, vlajky, pokřiky... Vlasatý hokejový hrdina se odvděčil gólem a sklidil za to nemalý aplaus.

Nejzajímavější zkušeností však pro našince bude poznání životního stylu samotných Kanaďanů. Způsob uvažování, starosti i radosti. I oni mají problémy, nejsou vždy spokojení s politickými rozhodnutími.

Zároveň si ovšem dovedou vážit a užívat toho, co mají. V oněch 150 letech se naučili žít v multikulturní harmonii, dokázali překonat všemožné krize.

I proto bude červencová oslava nezávislosti u obřích ohňů a ohňostrojů za zpěvu hymny veselá, ať už zazní v jakékoli části země. Můžu napsat jen vděčné Děkuji a Vše nejlepší!