Kanada - nemůžete stihnout všechno

Většina turistů míří na východní pobřeží Kanady - do provincií Onatrio či Québec. Podle mě proto, že tu najdou tu "kulturnější" část Kanady a přitom nemusí oželet ani výpady do divočiny. Obě provincie se totiž můžou pochlubit řadou nejrůznějších přírodních parků a rezervací.

Pokud chce člověk opravdu vidět něco nádherného, stačí, když se vydá z Toronta podél toku řeky Svatého Vavřince (St. Lawrence River). Dřív nebo později dorazí k městu Kingston. Odtud - až po Brockville - leží oblast, která se nazývá Thousand Islands (Tisíc ostrovů). Řeka je tu hodně široká a plná menších či větších ostrovů - na některém stojí jenom strom, na jiném maják, na dalším třeba dva domky. Mezi tím vším se proplétají lodičky a výletní parníky. Na podzim, když odtud zmizí velké skupiny výletníků, se místo nich po řece prohánějí plaché lisky, kačeny a další vodní ptáci. Skoro to vypadá, že neplujou, ale chodí po suchu - v řece se totiž ze všech těch ostrůvků zrcadí stovky krvavě rudých a žlutých javorových listů.

Z Toronta se dá uspořádat ještě řada fantastických výletů: za tři hodiny jízdy podél Lake Ontario se člověk dostane k Niagarským vodopádům a nedalekého romantického města Niagara on the Lake. Ještě blíž k Torontu, nedaleko Kitchener (před válkou se město jmenovalo Berlín) leží St. Jacobs.

St. Jacobs osídlila náboženská komunita Mennonites, o níž se jednou větou dá říct jen to, že odmítá většinu vymožeností moderní civilizace. Příslušníci takzvaného "Old Order" zamítají jakoukoliv techniku - všechno si dělají ručně. Po ulicích jezdí koňka, s kobylou zapřaženou k valníku se jezdí pro pokosené seno.Vítejte do devatenáctého století!

Pokud člověk zkousne delší přesuny autem (narozdíl od tuzemska se v Kanadě na nějakou tu desítku či stovku kilometrů moc nekouká) dostane se za den cesty po populární dálnici 401 z Toronta až do québeckého Montréalu. Po cestě rozhodně nesmí vynechat zastavení v Big Apple - motorestu podoby jablka, kde servírují ty nejúžasnější jablečné koláče.

Přijet do Montréalu přímo z Toronta je tak trochu šok. Je to asi stejné, jako byste se přesunuli během pár hodin z USA do Paříže. (Koneckonců - ne nadarmo se Torontu přezdívá kanadský New York!) Všechno je echt francouzské: změní se dokonce i značení na silnicích. Zatímco v Ontariu jsou semafory až za křižovatkou, v Québecu jsou podobně jako doma před ní.

Z živého Montréalu to není daleko do hlavního města celé Kanady, do Ottawy, která je o poznání klidnější. Stojí za to si na ní vyhradit alespoň dva dny a prohlédnout si Parlament, který střeží skotská garda, Muzeu civilizace, kde se snad opravdu nemůže nikdo nudit, nebo Národní galerii, kde se zas Evropan zvyklý na staré mistry nudit opravdu může.

Tiumvirát velkých měst východního pobřeží uzavírá právě Toronto. Skrblit časem při prohlídce tohoto města by nikdo neměl: jinak naprosto nepochopí, o čem vlastně je. Nezjistí, že to je město, kde lze na ulicích slyšet až 169 nejrůznějších jazyků. Že je to tudíž město národnostních čtvrtí, město bleších trhů i nejdražších obchodů, slamů, muzeí i galerií. Ačkoliv praská ve švech, najdou se tu místa, kde se dá v klidu odpočívat. Samostatný výlet by si měl každý udělat z torontského přístavu (vybíhá z něj také údajně nejdelší ulice světa) na ostrovy, které leží o pár set metrů dál v Lake Ontario. Odtud je možné si Toronto (a vlastně celou Kanadu) prohlédnout jako na dlani.

