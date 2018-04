Kanada má pro Kosovo široké srdce

"Vsechno uz mame pro ne pripravene ... krome odpovedi na otazky, s nimiz mohou nekteri z nich pricestovat," rika Chris Colton z CFB Trenton, kde ocekavaji 1000 techto utecencu."Mame postele pro 1021 bezencu," rika HollyBridges, dustojnik v CFB Trenton.Take obcane chteji pri relokaci Kosovskych pomahat. "Prijali jsme 12 telefonatu s timto obsahem od lidi, kteri chteji byt napomocni," jsou slova Jima Pďneho, sefa administrativy z Quinte West, ktery zahrnuje rovnez Trenton. "Obcane nabizeji ubytovani dokonce i ve svych domovech, poskytuji jidlo, obleceni, hracky - to vsechno je velice krasne a srdecne. Jedna z nich - 75leta Dorothy Timbrell - nabizi mistnost ve svem Sterling dome, ktery se nachazi na sever od Tretonu."Sleduji televizni vysilani a vidim ty chudaky bez domovu," rika pani Timbrell. "Sama mam 27 vnoucat a predstavuji si, co kdyby se neco takoveho stalo prave jim, co kdyby to byly ony. Mam volnou mistnost i jidla tolik, ze by bylo dost pro matku i s ditetem."Firma St.Ives Shampoo darovala sampon, kterym si -, jak jeji predstavitel Jim Birchall uvedl, mohlo myt hlavu 5000 lidi po celych ctrnact dnu."Utecenci prijedou s prazdnyma rukama a budou potrebovat osobni potreby - sampon, zubni pastu i kartacky na zuby."" Ovsem nedostatek lekaru a lecebnych zarizeni, to je pro nas ten nejvetsi soucasny problem. V Trentonu a ani v Belkville nejsme na tak narazovou situaci dostatecne pripraveni," dela si starosti Colton, "proto se snazime dovezt lekarskou asistenci zvenci."Na 500 utecencu bude ubytovano v Meafordu, dalsich 2500 v CFB v Bordenu blizko Barrie. V CFB Petawawa, kde se nachazeji ubytovny s velkymi jidelnami, maji k dispozici kapacitu 700-800 mist. Petawawa, ktera se nachazi 130 km na severovychod od Ottawy, ocekava prijezd 1000 kosovskych bezencu.Samozrejme ze prijezd obeti lidske tragedie v Kosove, to je jen zacatek. O tom ostatnim uz se s velkou vaznosti jedna take - napr. naklady na pobyt, dalsi budoucnost uprchliku, pece o ne po dobu nezbytneho pobytu v Kanade atd. Ale k tomu se samozrejme opet vratim.