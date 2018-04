Kanada a postup NATO v Jugoslavii

. Kanada, jako clen NATO, je znama svym nejspolehlivejsim spojenectvim s USA a znovu potvrdila, ze je pripravena dostat svym zavazkum clena Aliance, a ihned poslala do krizove oblasti Kosovo jednu letku bojovych letounu CF 18, z nichz nekolik letounu se jiz zucastnilo prvniho uderu. Premier za svuj nazor sklidil ovace a podporu vsech parlamentnich stran vcetne krajne levicove socialisticke NDP, ktera obvykle velmi casto kritizuje politiku NATO.V podstate stejna je i reakce siroke kanadske verejnosti, ktera - ac velmi mirumilovna -, chape, ze vrazdeni nevinnych civilistu a etnicke cistky museji byt zastaveny.Bourliva reakce na situaci silnou oponentni srbskou komunitou se dala ocekavat. Vcera doslo k ostremu stretu mezi demonstrujicimi Srby a poradkovou policii pred americkym konzulatem v Toronte, a na dnesek (tj.25.3.) byla pripravena dalsi demonstrace.Maly pohled do historie: Historicky je Kanada velmi aktivni militaristickou zemi. Zucastnila se obou svetovych valek, kdyz zejmena ve 2. sv. valce bylo jeji prispeni obrovske. Na vrcholu teto valky mela totiz Kanada jen 11 milionu obyvatel, z nichz jich ale pres milion bylo ve zbrani. Je vseobecne znamo, ze v prumyslovem srdci Kanady - v provincii Ontario (kde se nachazi take zname Toronto), pracovaly ve zbrojnich a jinych tovarnach za valky prevazne zeny. Po teto valce aktivne Kanada bojovala v korejske valce a jeji prispevek v tomto konfliktu byl rovnez znacny. Temer ve vsech povalecnych konfliktech, ktere se podarilo mirove vyresit, pusobili kanadsti vojaci pod hlavickou OSN v mirovych jednotkach. Kanadska mentalita je v tomto smeru jednoznacna: demokracie a mir museji byt udrzeny vsemi dostupnymi prostredky, tedy i obetmi ve vlastnich radach.PS: A dovolte mi jeste jednu perlicku z valecnicke historie - Kanada je vlastne jedina zeme na svete, ktera porazila i USA . Stalo se tak v roce 1812. Jsem vsak uprimne rad, ze USA nikdy nechtely odvetu.