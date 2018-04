Kamenné srdce aneb zač je toho Loket

Do Lokte by měli jezdit všichni milenci. Pokud ruku v ruce vyšlapou devadesát šest schodů na tamní hradní věž a na vrcholku se třikrát políbí, vydrží jim společné štěstí až do smrti. Tedy aspoň tak hovoří pověra.

Pověstí se k Lokti vztahuje více. Ta nejznámější se týká starobylého meteoritu, který někdy kolem roku 1422 spadl z nebe na zlého purkrabího, markraběte Vohburgského, Gerharda von Wustenfelse. Ten mimo jiné proslul i tím, že nechával těla popravených nořit do vřídelní vody a obalené vřídelním kamenem je pro výstrahu rozvěšoval před hradem. Byl to v každém ohledu muž bez slitování, dřel lidi z kůže při robotách, tvrdě vymáhal daně. Nesmiloval se ani nad chudou ženou, která se sama musela starat o své děti. Jelikož nezaplatila značný dluh, hodlal ji purkrabí vsadit do žaláře."Za to, že máš kamenné srdce, nechť se celý proměníš v kámen!" vykřikla žena, když pán nevyslyšel její prosby. V tu chvíli se nad městem zatáhlo, z nebe sjel blesk, zasáhl purkrabího, který se proměnil ve velký kámen.

Maketa kamene, vážící 107 kilogramů (stejně jako onen purkrabí), je k vidění na hradě. Meteoritu se také říká "purkrabí"... Jiná legenda spojená s hradem se týká knížete duchů místního kraje - Hanse Heilinga. Ten byl na hradě vychován. V tajných uměních jej vyučovala víla z řeky Ohře. Na Loketsku vystavěl s pomocí duchů největší a nejkrásnější město světa později je poručil zbourat a jeho zbytky jsou dnes žulové skály nad levým břehem Ohře.

Hrad vznikl v Lokti už koncem 12. století a měl strážit významnou obchodní stezku z Prahy do Německa. Stal se také vyhledávaným místem králů, pobýval zde například Václav I. Začátkem čtrnáctého století na hradě Loket věznil Jan Lucemburský svého syna Karla IV., protože se Jan obával, že ho nespokojená česká šlechta zbaví trůnu a králem prohlásí jeho syna. Karel IV. však na Loket nikdy nezanevřel a často tam jezdil. Právě z tohoto hradu údajně vyjížděl na lovy do okolních lesů, při jednom z nich objevil léčivé prameny a založil město zvané Vary Karlovy...

Jak vypadaly středověké hostiny, můžete na vlastní kůži poznat i vy. Stačí "málo": zaplatit osmdesát tisíc korun a ve slavnostním sále pro vás a vaše přátele uspořádají velkolepou "žranici", při níž budete moci odhazovat kosti za sebe na podlahu a pozorovat při tom rytířské souboje nebo kejklíře s ohni. Při vyjmenovávání významných osobností, které navštívily Loket, se nesmí zapomenout na Johanna Wolfganga Goetha, který byl v městě několikrát a slavil tu své 74. narozeniny. Tehdy požádal devatenáctiletou Ulriku o ruku, ale svatba se nekonala a Goethe do Lokte už nikdy nepřijel.

Loketský hrad byl v letech 1822 až 1947 vězením. Jak se tu uvězněným žilo, si může každý zkusit na vlastní kůži. V části hradu jsou v několika patrech stále kobky jako kdysi. Jaký je Loket v současnosti?"Loket je krásné maloměstské hnízdo," říká Jan Hadrava, někdejší starosta a velký patriot. Právě Hadrava má velkou zásluhu na tom, že se hrad vrátil v roce 1992 ze státního vlastnictví městu a po mnoha letech, kdy byl veřejnosti kvůli dezolátnímu stavu nepřístupný, byl znovu otevřen. Hadrava připomíná, že na rekonstrukci hradu už město, stát a evropský fond Phare věnovaly desítky milionů korun.Za posledních deset let prokouklo také historické centrum města. Domy jsou znovu honosné a výstavní jako dřív. Radnice, aby podpořila rekonstrukci některých objektů, přispívá i soukromým majitelům na jejich zvelebení.

V Lokti se už celkem pravidelně koná spousta kulturních akcí, město láká návštěvníky například do přírodního divadla, které leží pod hradem za řekou. Loni se tam poprvé odehrála Rusalka, letos v létě by se měla přidat ještě Kouzelná flétna. A je na co se dívat! Pokud někdy do Lokte zavítáte a navštívíte i hrad, určitě se vás průvodce zeptá, proč se Loket jmenuje právě Loket. Není to tak složité, pokud se z hradní věže podíváte na tok řeky Ohře. V jednom místě se ohýbá podobně jako loket.



MŮŽE SE HODIT

Vstupné na hrad: - s českým výkladem 50 Kč - bez výkladu 40 Kč - děti, studenti, důchodci 25 Kč - s cizojazyčným výkladem 100 Kč - bez výkladu 70 Kč - děti, studenti, důchodci 50 Kč



INFORMACE: Spoustu informací o městě a hradu, o historii a pořádaných kulturních akcích najdete na oficiální internetové stránce města www.loket.cz