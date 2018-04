Kamélie, královny zimních květin: tipy, kam za nimi vyrazit

Aby kamélie bohatě kvetly, potřebují nejenom spoustu péče, ale také vhodná místa – zimní zahrady, nevytápěné prostorné haly a chodby s dostatkem světla nebo skleníky. Když doplníme, že jejich móda vrcholila v 19. století a sbírku kamélií toužil mít kdejaký šlechtický rod, už nejspíš tušíte, kam vás pozveme. Naším cílem budou zámecké skleníky.

Projděte si skleníky v zámeckém zahradnictví v Rájci

Až do konce března si můžete prohlédnout kvetoucí keře kamélií ve sklenících v zámku Rájec nad Svitavou. K vidění je 250 klasických i méně známých odrůd. Starší rostliny, zasazené ve velkých nádobách, ráječtí zahradníci každý rok dvakrát stěhují – na jaře po skončení mrazů ze skleníků pod širé nebe, na podzim pak zpět do skleníků.

Otevřeno je denně kromě pondělí od 9.00 do 15.00 hod. Za prohlídku zaplatíte 30 Kč, navíc máte jedinečnou možnost koupit si v zámeckém zahradnictví mladé rostliny kamélií a dalších jarních květin.

Zámek Rájec zve na výstavu kamélií a chryzantém

Inspiraci pro aranžování květin vám nabídne výstava Kamélie a chryzantémy – poslové Dálného východu, která bude v prvním patře rájeckého zámku k vidění od pátku 6. března do neděle 15. března. Historické interiéry jsou přístupné denně kromě pondělí od 9.00 do 17.00 hodin, vstupenka pro dospělé stojí 120 Kč, pro seniory nad 65 let 80 Kč, pro děti od 6 do 15 let 80 Kč. Rodinné vstupné pro dva dospělé a až tři děti do 15 let vás vyjde na 300 Kč. Zároveň můžete navštívit také zámeckou kapli, kde budou vystaveny fotografie, obrazy a tradiční výrobky z Filipín.



Červené, bílé, růžové i žíhané květy kamélií, které dříve bývaly ozdobou plesových toalet, si letos můžete prohlédnout v několika zámeckých sklenících.

Proč z Filipín? Právě tam byl totiž vyslán Josef Jiří Kamel, rodák z Brna, coby jezuitský misionář. Na Jávě, Borneu a dalších ostrovech mohl uplatnit své lékařské i lékárnické vzdělání, a to nejen v manilském lazaretu, ale i při studiu filipínské flóry. Mimo jiné tu prý objevil květinu, kterou pro její nádherné květy nazval Japonská růže. Švédský přírodovědec a lékař Carl Linné, zakladatel botanické a zoologické soustavy, dal později této exotické rostlině jméno po jejím objeviteli – Camellia japonica – a jméno brněnského rodáka tak vstoupilo do historie světové botaniky.

Jarní květinová výstava na zámku Lysice

Zámek Lysice otevírá zámeckou oranžerii s citrusovníky a unikátními, přes sto padesát let starými stromy kamélií, tradičně na Valentýna, ale výstavu květinových aranžmá v reprezentačních interiérech prvního patra zámku letos na jaře ještě stihnete.



Historické interiéry zámku v Lysicích pravidelně zdobí aranžované květiny.

Bohatá květinová výzdoba bude zdobit historické prostory od 2. dubna do 12. dubna a symbolicky tak přivítá letošní Velikonoce a zároveň zahájí letošní návštěvnickou sezonu. Otevřeno je denně od 10.00 do 16.00 hod., vstupenka pro dospělé stojí 90 Kč, pro seniory 70 Kč, děti od 6 do 15 let zaplatí 60 Kč. Rodinné vstupné pro dva dospělé a až tři děti do 15 let vás vyjde na 270 Kč.

Za kaméliemi do Květné zahrady v Kroměříži

Květná zahrada v Kroměříži patří mezi nejkrásnější evropské zahrady. Labyrinty zelených stěn spolu s 244 m dlouhou Kolonádou, dvěma historickými skleníky s expozicí zimních zahrad, centrálním pavilonem neboli Rotundou, vodotrysky ve Pstružích rybnících, několika zahradními altány a originální květinovou i sochařskou výzdobou nabízí řadu neopakovatelných pohledů a zážitků.

Prohlídky Rotundy v Květné zahradě v Kroměříži jsou spojené s představením jedinečného Foucaultova kyvadla.

Součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě je také kolekce kamélií s přibližně čtyřiceti vzrostlými stromy a stejným počtem menších rostlin v několika odrůdách. Pěstují se tu už od poloviny 19. století, což je řadí mezi nejstarší rostliny svého druhu v Evropě. Na vlastní oči je můžete vidět od konce února až do 29. března 2015, a to na výstavě kvetoucích kamélií v nově rekonstruovaném Palmovém skleníku. Kdo má zájem, může si samozřejmě koupit mladé rostliny kamélií s podrobným návodem k pěstování. Součástí výstavy budou také speciální komentované prohlídky; vypravit se na ně můžete v neděli 1. března od 11:00 a od 14:00, v sobotu 14. března a v neděli 15. března od 11:00 a od 14:00, v sobotu 28. března a v neděli 29. března od 11:00 a od 14:00.

Otevřeno je denně od 9.00 do 16.00 hod., vstupné na výstavu je součástí vstupného do samotné zahrady. Dospělí zaplatí 70 Kč, senioři 60 Kč a děti a studenti 50 Kč, děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP/P mají vstup zdarma.