Za mřížemi v Kambodži. Bez peněz a pomoci zvenku nepřežijete

Bez peněz to v kambodžském vězení nejde. Poznáte to i jako návštěva hned u vstupu a platíte pořád. Půl dolaru za vystavení papírku se jménem vězně, čtvrtku za úschovu telefonu, dolar dozorci za to, že návštěvu můžete o pár minut protáhnout.