Kambodža, Rudí Khmerové a turismus

Turisté budou moci navštívit i místo posledního odpočinku známého vůdce Pol Pota a někdejší bydliště i dalších obávaných vůdců Rudých Khmerů.

Panují ale obavy, že potrvá ještě léta, než se oblast vyčistí od desítek tisíc nakladených min. Stoupenci zpřístupnění oblasti naléhají, že nejde jen o komerční záležitost, ale že půjde i o výchovnou záležitost. "Musíme poznat historii. Pol Pot zabil mnoho lidí. Musíme vychovávat mladší generace v tom, že šlo o genocidu. Nechceme další válku," řekl Thong Khon, státní tajemník kambodžského ministerstva turistiky, který byl pověřen vypracovat průvodce po Anlong Vengu.



Stejnojmenné městečko s 25.000 obyvateli bylo téměř odříznuto od světa, dokud nebyla opravena 140 kilometrů dlouhá silnice vedoucí do města Siem Reap. Obyvatelé Anlong Vengu kdysi dostávali pytle s rýží od místních Rudých Khmerů. To ale skončilo v roce 1998 po uzavření míru s vládou, Pol Potově smrti a rozpadu hnutí. Loni se poslední zbytky jeho vedení vzdaly. Jeden z vůdců Ta Mok, přezdívaný

"řezník", byl zatčen v roce 1999.



Z oblasti Anlong Vengu by se měl stát jakýsi skanzen. Chrámy Angkor Wat z 9. až 13. století v Siem Reapu přilákaly loni 270.000 turistů a vláda si dělá naději, že pětina z nich by ještě mohla v budoucnu vážit tříhodinový výlet do Anlong Vengu.



Projekt se začal vyvíjet minulý měsíc a v první řadě zahrnuje výstavbu restaurací a hotelů, otevření nového hraničního přechodu s Thajskem a samozřejmě zneškodnění min. Obyvatelé Anlong Vengu si jsou vědomi přínosu turistiky a sami se o brzký příchod turistů přičiňují. Zástupce guvernéra Dom Chun Ny otevřel "Penzión 23. října", jako připomínku dne, kdy v roce 1991 znesvářené frakce podepsaly mírovou dohodu. Anlong Veng je chudé místo a je nutné využít každé příležitosti k rozkvětu.



Dom Chun Ny říká, že turistika je jediné řešení. Ozývají se ale i hlasy obávající se toho, že se oblast stane jakýmsi Disneylandem a považují využívání historie Rudých Khmerů a jejich obětí turistickým průmyslem za nemorální.



Anlong Veng již nyní láká každý den skupinky zvědavců; někteří drzí cizinci horečně pátrají po předmětech, které by si mohli odnést jako suvenýr. Pol Potův dům se již proměnil ve zříceninu s několika bortícími se zdmi, i když je vidět chodba do podzemního bunkru, kde měl pracovnu. Zbytky jeho keramické toalety se ale už

objevily v metropoli Phnompenhu. Domek Ta Moka je zase počmáraný nápisy v nejrůznějších jazycích.



Největší atrakcí zůstává místo, kde v roce 1998 proběhla Pol Potova kremace. U jeho urny se objevují vonné tyčinky v rámci buddhistického rituálu projevení úcty mrtvému vůdci. Zájem o jeho hrob vzrostl, když místní obyvatelé se zapřísahali, že Pol Pot je navštěvuje ve snu a sděluje jim vítězná tažená čísla v loterii. Přítrž nočním návštěvám učinila až armáda, která poslala na místo hlídky.