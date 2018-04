Pěkně vypasená smažená tarantule. Ochutnáte gastropoklady z Kambodže?

Většina turistů má v hlavě zafixovanou známou rovnici. Kambodža rovná se Angkor. Unikátní a hlavně dechberoucí kolekce starobylých chrámů je rozhodně magnetem číslo jedna.

Ach synku králi, co to jíš?

Jenže existuje ještě jedna rovnice, která malé království v čele s česky mluvícím a zpívajícím králem (mimo jiné umí masarykovskou Ach synku, synku...) dává do souvislosti s nekonečným gastronomickým dobrodružstvím.

A přestože kambodžské jídlo není tak chutné jako delikatesy v sousedním Thajsku či tak rozmanité jako u dalších sousedů ve Vietnamu, nabízí velké množství gastronomických kuriozit. A právě za nimi míří naše kulinární výprava.

Jen pro otrlé aneb velká kambodžská specialita v podobě smažených tarantulí.

Husí kůže určitě naskočí 90 procentům Čechů při představě, že by měli ochutnat pavouka, respektive pěkně vypasené, do černa osmažené tarantule. Pavouci se běžně nejí téměř nikde na světě, právě proto je tahle kambodžská gastronomická úchylka poměrně zajímavá.

Pavouci se připravují hlavně v okolí městečka Skuon, které díky této libůstce získalo přezdívku Spiderville – tedy jakýsi Pavoukov (ale dnes dají se koupit také v hlavním městě Phnompenhu a jinde). Pavouci se smaží ve woku a turisté je mohou ochutnat přímo na nádraží.

Původ tradice konzumace pavouků není úplně jasný. Ve většině průvodců se tvrdí, že tento zvyk se zde objevil až v časech krvavého Pol Potova režimu, kdy Kambodžu sužoval velký hladomor, a proto lidé žijící kolem Skuonu začali jíst pavouky. Nicméně otázkou zůstává, proč se k podobnému kroku neodhodlali také hladovějící Kambodžané z jiných oblastí.

Cukr, česnek, sůl

Objevily se také informace, že se zde pavouci jedli okrajově víceméně po staletí, ale popularitu tohoto jídla prudce zvýšil až turistický ruch, neboť spousta návštěvníků ze zahraničí lační po unikátních zážitcích, a tím beze sporu ochutnávka pavouků je.

Připravit smaženého pavouka je docela věda. Zatímco brouci se obvykle smaží jen v oleji nebo úplně nasucho, tarantule se nejprve obalí ve směsi cukru, soli a česneku a teprve pak se hodí do woku. Turisté, kteří pavouky ochutnali, je chutí i texturou přirovnávají k měkkostěnnému krabovi. Ten se jí i s krunýřem a je ho možné ochutnat již v několika pražských restauracích.

A uvaříš nám hada?

Velmi rozšířenou pochoutkou jsou pečení či smažení hadi, které patří v Kambodži k běžnému pokrmu a mnoho obyvatel (hlavně těch starších) jí hady pravidelně každý týden. Jejich maso je vzdáleně podobné našemu úhoři, ale není tak lahodné a je přece jen méně tučné, a tím pádem poněkud sušší.

Sušené hady prodávají v Kambodži téměř na každém rohu.

Pokud si na venkově najímáte průvodce, který vás bude vozit po místních atrakcích, klidně mu řekněte, že byste chtěli hada ochutnat. Buď vás vezme ke stánku, kde mají hady sušené, nebo koupí hada živého a pozve vás domů na hadí hostinu. A během cesty k jeho domku budete držet igelitku plnou živých hadů. Přesně to se přihodilo i nám, díky čemuž jsme mohli být svědky celého procesu – od nákupu a zabíjení až po kuchání i samotné vaření. A také si to vyzkoušet.

Žába smažená či bylinková

Téměř na kterémkoliv tržišti můžete ochutnat smažené žáby, které se na rozdíl od Francie připravují celé (ve Francii servírují obvykle jen zadní nohy) – a to buď smažené nebo pečené, přičemž se jejich břišní dutina plní bylinkami.

Na první pohled jen těžko k poznání. Jedná se o smažené žáby. Nabídka smažených brouků je poměrně pestrá.

A samozřejmě nechybí ani pestrá kolekce smažených brouků, od masitých švábů přes obrovské kobylky až po celkem příjemné a chutné larvy bource morušového, které asi nejvíce připomínají chutí i podobou oříšky. Jen pozor na zmíněné kobylky – pokud při jejich ochutnávce neodtrhnete dlouhé nožičky, budou vás škrabat a bodat v krku. A zajímavou výzvou jsou také vařená vejce v nichž je již malé kuřátko.

Angkor se stěhuje

Stále oblíbenější aktivitou v Kambodži jsou kuchařské kurzy, které frčí hlavně v letovisku na jihu země. Rozhodně je doporučujeme, obvykle se naučíte dělat tři jídla, která si nakonec také sníte.

Nesmažené rýžové závitky Rybí curry Fish Amok

Ve většině kurzů se učí příprava nesmažených jarních závitků, kdy se balí do rýžového papíru zelenina a občas i maso. Mnohem složitější je příprava slavného rybího curry nazývaného Fish Amok, klasického khmerského jídla, servírovaného v banánových listech.

Ale to už jsou víceméně obvyklá jídla, na jaké jsme poměrně zvyklí. Ty je možné ochutnat i u nás, byť kambodžských restaurací tu moc není. Jedna ze známějších nazvaná Angkor fungovala několik let v Mladé Boleslavi, ale letos na konci prázdnin se přestěhovala do Poděbrad.