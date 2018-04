Kam zmizela krásná Šumava? V lesích bloudí i znalci...

"No samozřejmě toto jsou Prameny Vltavy, to je jednoduché," rozzáří se, když mu ukazuji druhou fotku. Diví se ale, když mu oznamuji, že oba snímky jsou ze stejného místa. "Nepoznal bych to, ty vyvrácené stromy i s kořeny," omlouvá se a neustále kroutí hlavou.

Když vyrazíte zase do lesů nad Stožcem a Českými Žleby, je zkáza ještě výraznější. Holé kopce s nepřirozeně zelenými pařezy jsou snad všude, kam se podíváte. Ta zelená barva není nic jiného než chemikálie hubící kůrovce.

"Je to, jak kdyby tu vybuchl granát. Ale zase všechna čest lesníkům, že se jim podařilo dříve než za rok vše odklidit, uvolnit cesty a vykácet polomy. Ale pohled to hezký není," komentuje okolí Zdeněk Rybák z Klatov, který se do Stožce vydal na dovolenou s přáteli.