Kam vyrazit v Praze k vodě?

Mezi nejznámější a největší nádrže v Praze patří Hostivařská přehrada v Praze 10 a Džbán v Šáreckém údolí. A voda už je v posledních dnech pořádně vyhřátá pálícím sluncem, takže i "neotužilci" by si mohli zaplavat bez obav, že jim bude zima a nastydnou.

Čtveřice mladých lidí hraje stolní fotbálek pod širým nebem, další skupinka si pinká na hřišti na volejbal a chodí si občas pro pivo za patnáct korun ke stánku, a konečně opodál se rozkládá i vodní hladina. To je idyla na Džbánu, kterou však dosud poněkud kazí neudržované převlékárny a záchody.

"Vytáhl mě sem syn, protože říkal, že si tady můžu v klidu číst na sluníčku a můžu si i zaplavat. Ví, že nesnáším davy lidí, a tak jsem byla zpočátku nedůvěřivá, ale vrátila jsem se do dětských let. Je to tady jako na vesnici u rybníka," pochvalovala si návštěvu areálu Dáša Baro, opalující se 'nahoře bez' jako mnoho přítomných dívek a žen.

Součástí koupaliště je také nudistická pláž ve směru od Divoké Šárky.

Na Šeberáku v Kunraticích se v těchto dnech vystřídá podle manželky provozovatele Heleny Rampáčkové okolo pěti set lidí. "A protože je i pěkné počasí, necháváme otevřeno až do devíti do večera," uvedla.

Kdo dává přednost bazénům s upravenou vodou, může zajít třeba na koupaliště Petynka v Praze 6, které má od včerejška rozšířeny své otevírací hodiny. Zájemci o koupání a o jízdu na jednom z největších toboganů v republice, který je 103 metrů dlouhý, mohou trávit svůj čas na Petynce od 7 do 21 hodin.

Do dvou let se tam navíc podle mluvčího Prahy 6 Martina Šalka mají návštěvníci na co těšit.

"Vyroste tam skutečné aquacentrum s dalšími tobogany, vířivými a protiproudovými bazény, tenisovými i volejbalovými kurty. Součástí areálu budou také nové šatny, umývárny, fitness centrum a restaurace s letním bufetem," uvedl mluvčí. Podotkl, že nebude chybět ani parkoviště pro sto dvacet automobilů. Před letošní sezonou zatím byla dokončena první etapa výstavby aquaparku, která zahrnovala výstavbu toboganu s dojezdovým bazénem a hřiště na plážový volejbal.