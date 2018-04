Kam vyrazit v Paříži za kulturou ?

Pokud má návštěvník po maratónu v Louvru ještě sílu na jinou kulturu, Paříž mu nabízí desítky dalších muzeí, která jsou neméně pozoruhodná - i když většinou specializovanější. Na kraji 16. obvodu na velmi příjemném místě poblíž Buloňského lesíka je například galerie Marmottan zaměřená na Clauda Moneta a jeho impresionistické přátele. Nepříliš známé je muzeum Jacquemart- André na bulváru Haussman, které v přepychovém prostředí paláce z 19. století nabízí obrazy italské renesance a vlámských mistrů.

Ihned po svém otevření před třemi lety si velkou oblibu získalo muzeum židovské historie a umění ve čtvrti Marais, kde by si také neměl nikdo, koho zajímá historie Paříže, ujít muzeum Carnavalet umístěné v paláci ze 17. století. Davy lidí proudí i do znovuotevřených muzeí Guimet, které má výjimečnou sbírku asijského umění, a do Střediska Georgese Pompidoua se stálými sbírkami umění 20. století, kde je přes léto i výstava děl inspirovaných filmy Alfreda Hitchcocka. Milovníci fotografie by neměli vynechat galerii v paláci Sully, kde byla právě otevřena velká výstava snímků ze španělské občanské války v 30. letech.

Ani ve Francii však není kultura zadarmo a vstupné do galerií činí obvykle kolem 40 franků (přes 200 korun). Pokud se návštěvník ocitne v Paříži první neděli v měsíci, může jít zadarmo do Louvru, Střediska Georgese Pompidoua, do Orsay a do muzea středověkého umění Cluny. V Louvru je také snížené vstupné každý den po 15 hodině a každou neděli. Za nižší cenu se však platí tím, že v galeriích je ještě více lidí než jindy.Pokud si zájemce přivstane, může jít zadarmo každou neděli od deseti do 13 hodin do několika dalších muzeí - do muzea moderního umění města Paříže, do muzeí Bourdelle a Osipa Zadkina, či do domů Viktora Huga a Honoré de Balzaka, kde slavní spisovatelé žili.

Zadarmo je i pozoruhodná výstava v zahradách Palais-Royal, kde je již počtvrté v létě expozice monumentálních soch. Tentokrát má za téma "50 let španělského sochařství" a nabízí plastiky řady tvůrců od Antonia Tapiese po Manola Valdése. Zdarma je i populární filmový cyklus v aeálu La Villette, kde se od 17. července do 26. srpna na trávníku promítá každý den po setmění.Zájemce o kulturu nemusí nezbytně dělat pouť po galeriích a muzeích, ale vydat se třeba po stopách spisovatelů. V Paříži může navštívit muzea Huga a Balzaka, zatímco na předměstích jsou domy Ivana Turgeněva v Bougivalu, Françoise Reného de Chateaubrianda v Chateny Malabry, Emila Zoly v Medanu nebo zámek Monte-Cristo, který si Alexandr Dumas postavil v Port-Marly.

Milovník malířství, který má vůz a trochu času, by asi neměl vynechat oblíbený cíl malířů 19. století, údolí řeky Oise, a zejména Auvers-sur-Oise, kde je pohřben Vincent van Gogh. Na pomezí pařížského kraje Ile-de-France pak je Giverny a dům Clauda Moneta a bohaté zahrady, které zde založil a maloval.V okolí Paříže asi každý zná Versailles, ale neméně působivá je návštěva zámků a parků ve Fontainebleau na jih od hlavního města, v Chantilly na sever, případně perla architektury 17. století Vaux-le-Vicomte, kde hostil tehdejší ministr financí Nicolas Fouquet Ludvíka XIV., který se mu odvděčil tím, že ho nechal uvěznit.