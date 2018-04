Kam v sobotu? Na zamykání hradů!

Soutěž v běhu začíná ve 14:20. "Jako první poběží hradní dámy v sukních," uvedl velhartický kastelán Petr Mejstřík. Dámy mají nejkratší trať, a to 100 metrů. Nejdelší trať absolvují rytíři, tedy muži od 16 let, čeká je pět kilometrů.

Na hradním nádvoří budou v sobotu k vidění také šermířské souboje skupiny Korbel a připraveny jsou hradní guláš a prohlídky hradu v netradičním pojetí. "Každou skupinu při prohlídce budou doprovázet tři či čtyři průvodci v kostýmech. Jejich krátká vystoupení budou mít pohádkové ladění," prozradil Petr Mejstřík.

Sobotní akci, na které lidé mohou ochutnat hradní guláš, uzavře v 18.30 hodin lampiónový průvod z hradu do Velhartic. Lampiony si přitom návštěvníci budou moci vyrobit přímo na hradě. Hrad a zámek Velhartice lze navštívit ještě do konce října, od listopadu do konce března je uzavřen. Jezdecké umění Báry na koni Spotted uvidí v pondělí ve státní svátek návštěvníci na hradu Kašperk u Kašperských Hor. Představení začne v 11 hodin, kdy jezdkyně přiveze na žerdi státní vlajku.