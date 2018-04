Kam v Praze na lyže? Do Žlutých lázní!

SKIBUSY Z PRAHY Praha, Černý Most - Herlíkovice, Vrchlabí

* odjezd od úterý do neděle v 6.45, zpět v 16.15

* cena jízdenky (skipas + skibus): 590 Kč, dítě 450 Kč Praha, černý Most - Herlíkovice, Vrchlabí

* odjezd na večerní lyžování v úterý, čtvrtek a sobotu v 16.00, zpět ve 21.15

* cena Jízdenky (skipas + skibus): 350 Kč, dítě 350 Kč Praha, Černý Most - Kamenec, Jablonec n. Jizerou

* odjezd v 6.45, zpět v 16.15

* cena Jízdenky (skipas + skibus): 450 Kč, dítě 350 Kč Praha, Černý Most - Kamenec, Jablonec n. Jizerou

* odjezd na večerní lyžování v 16.00, zpět ve 21.15

* cena jízdenky (skipas + skibus): 350 Kč, dítě 350 Kč Praha, Černý Most - Šachty, Vysoké nad Jizerou

* odjezd v 6.45, zpět v 16.15 (víkendová linka)

* cena jízdenky (skipas + skibus): 450 Kč, dítě 350 Kč Praha, černý Most - Šachty, Vysoké nad Jizerou

* odjezd na večerní lyžování v úterý a čtvrtek v 16.00, zpět ve 21.15

* cena jízdenky (skipas + skibus): 350 Kč, dítě 350 Kč Praha, Černý Most - Ještěd

* odjezd v 7.15, zpět v 16.15

* cena Jízdenky (skipas + skibus): 550 Kč, dítě 480 Kč Praha, Černý Most - Ještěd

* odjezd na večerní lyžování v 16.45, zpět ve 21.15

* cena jízdenky (skipas + skibus): 300 Kč, dítě 300 Kč