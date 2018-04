Kam v noci o víkendech? Do ZOO!

Pár tipů odjinud Liberecká ZOO Nedávno zoo otevřela Soví stezku. V pěti voliérách s umělými skalami, malými vodopády a bazénky tu sídlí všechny druhy nočních ptáků, které ve zdejší zoo mají. Na soví stezku navazuje i moderní bažantnice s tukany obrovskými, korunáči červenoprstými, satyry Temminckovými či ibisy a kvakoši polními. Plzeňská ZOO Plzeňská zoologická zahrada nedávno dostala unikátní kolekci 170 cizokrajných motýlů. Motýly návštěvníci uvidí v expozici společně s varany komodskými. Chomutovský zoopark nabízí každý pátek a sobotu noční safari. Vstupné je pro dospělé 70 korun, děti platí 40. Odjezd je ve 20.30 hodin od recepce kempu Kamencového jezera. Zlínská ZOO Zlínská zoo se může pochlubit novou expozicí Amazonie, která návštěvníkům přibližuje rozmanitost amazonského deštného pralesa. Jeho součástí je originální opičí ostrov či průchozí voliéra velkých papoušků ara a tukanů obrovských. Návštěvníci si také mohou prohlédnout nedávno narozené mládě lachtana hřivnatého - lachtaní samičku Františku. Brněnská ZOO Návštěvníci se mohou těšit na noční prohlídku, kterou pracovníci zahrady připravili na sobotu 28. srpna. Nedávno tu také otevřeli expozici pro vlky kanadské, která doplňuje dosavadní expozici s chýší pro bobry. Navíc tady mají safari, tropické království nebo tygří skály. "Tygří skály, to je výběh pro tygry, který se nachází ve skalách. Navíc těsně sousedí s restaurací, takže lidé vidí tygry z restaurace přes sklo. Může se stát, že jíte a tygr vám leží vedle nohy," přibližuje tygří skály pracovník brněnské zoo. Olomoucká ZOO Zoo na Svatém Kopečku: komentované krmení denně v 10.30 hodin od výběhu hrošíků liberijských a medvěda malajského. Ostravská ZOO Ostravská ZOO připravuje na neděli 29.srpna zábavný den pro veřejnost s názvem Prázdniny končí v zoo. Děti do patnácti let budou mít vstup zdarma a připraveny jsou pro ně například křtiny mláďat či hry a soutěže. V běžných návštěvních dnech tu příchozí mohou vidět řadu ohrožených zvířat, např. karpatskou formu rysa ostrovida.