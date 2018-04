Kam v Berlíně vyrazit na místní vánoční trhy

1) Breitscheidplatz blízko západoberlínské obchodní ulice Kurfürstendamm je malé náměstí, na kterém stojí známé torzo kostela Gedächtniskirche. Když během nákupů vymrznete, můžete se jít ohřát do kostela, který slouží jako memento války. Vstupné je zdarma, a vevnitř si můžete prohlédnout fotografie kostela z doby před válkou a po ní.2) Altstadt Spandau v severozápadní části Berlína je místem dalšího vánočního trhu. Uprostřed náměstí tu stojí ohromný vánoční strom a z něj vycházejí půvabné úzké uličky.3) Alexanderplatz ve východním Berlíně hostí trh, při jehož návštěvě můžete zaskočit hned vedle do velkého obchodního domu Kaufhaus, který před vánoci nabízí spoustu zajímavých slev. Na tomto náměstí se nachází i pověstná berlínská televizní věž, z níž se vám naskytne nádherný pohled na celý Berlín.4) Opernpalais, neboli trh u opery na známém bulváru Unter den Linden, je vyhlášený pro tradiční předměty. Veliký výběr se nabízí zejména mezi výrobky mistrů kartáčníků a řezbářů, na své si příjdou i příznivci svíček a doutníků.5) Sophienstrasse na okraji čtvrti Scheunenviertel je místem prodeje ekologických výrobků - to, co si koupíte na zdejším trhu rozhodně nijak nepoškodí životní prostředí.6) Winterfeldtplatz ve čtvrti Schöneberg se také změnil v jedno velké tržiště. K prodeji tu jsou rozličné ručně dělané předměty, pro děti pak největší atrakcí jsou živá zvířata, se kterými si mohou pohrát.7) Köpenick Altstad se pyšní vánočním trhem pouze jeden víkend. Ostatní trhy budou otevřené až do 22. prosince.Pokud před tradičními trhy dáváte přednost moderním nákupním střediskům, nenechte si ujít nově otevřený nákupní komplex Arkády na Postupimském náměstí. Tam si můžete vybrat ze 160 různých obchodů pod jednou prosklenou střechou a potěšit se i z vánoční atmosféry.