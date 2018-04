Kam teď k moři? Ideální volba − západní Kréta

Po cestě dolů z letiště, kde je vcelku prudké klesání, se před vámi rozevírá záliv Souda – kotviště námořních i vojenských lodí. Nepřehlédnete také vojenský hřbitov, kde je pohřbeno 1 500 spojeneckých vojáků padlých za 2. světové války. Stojí za to ho spolu s německým hřbitovem v Maleme během pobytu na Krétě navštívit.

Návštěvu Chanie také můžeme doporučit, minimálně stojí za to navštívit alespoň benátský přístav ze 14. století a městskou tržnici s desítkami obchodů nabízejících ovoce, zeleninu, maso, ryby, koření, krajky, vína...

Modrá vlajka v Platanias

Krétu jsme navštívili několikrát, ale asi nejpohodlnější ubytování s krásnou pláží bylo v městečku Platanias, zejména na jeho konci. Dlouhá písečná pláž se pyšní Modrou vlajkou ( ocenění EU pro nejčistší pláže) a na začátku června či koncem září se tu nemačkáte s ostatními turisty.

Platanias navíc nabízí splnění veškerých vašich potřeb – najdete tu restaurace, obchůdky s potravinami, zlatem i suvenýry a ochutnáte ty nejlepší palačinky, které vám český kuchař naplní nepřeberným množstvím surovin – od sladkých po slané.

Abyste si opravdu vychutnali co nejvíce z tohoto krásného ostrova, zajděte si do půjčovny aut – týdenní pronájem menšího automobilu můžete mít již cca za 135 euro. Benzin je na Krétě přibližně stejně nebo o něco málo dražší než u nás a obsluha na benzinových pumpách je dokonalá – přijedete, podáte bankovku z okénka a usměvavý Řek vám načepuje.

Před první jízdou se však připravte na to, že Kréťané jsou tak trochu divocí řidiči, a proto jim raději dávejte všude přednost.

Odmítnout nemusíte stopujícího, typicky vypadajícího řeckého staříka s knírkem a čapkou, který se chce jen rychle dopravit do své oblíbené taverny na siestu s přáteli. Ale počítejte s tím, že za takovou službu se vám Řek bude chtít odvděčit a je velmi neslušné nepřijmout. To ale může leckdy v případě řidiče a jemu nabídnuté rakije dopadnout špatně. A jak takoví řidiči dopadají? To poznáte podle desítek kapliček umístěných na skalnatých srázech.

Městečko Platanias poslouží i jako dobrý výchozí bod k řadě výletů po západním pobřeží ostrova.

Tipy na nejlepší výlety

Kde strávili líbánky Charles s Dianou

Hned první výlet, který se jistě bude zamlouvat všem milovníkům slané vody a dobrodružství, můžete podniknout na pirátskou pevnost Gramvoussa spojený s koupáním v zátoce Balos. Velká výletní loď s vámi za cca 55 euro odpluje z přístavu Kissamos a po asi 2 hodinách zakotví u pevnosti Gramvoussa.

Tam je možné učinit náročnější výstup přímo na pevnost, která byla vystavěna v 16. století Benátčany a kde je nádherný výhled, nebo se jednoduše vykoupat v průzračné vodě. Cesta pokračuje o kousek dále do zátoky Balos.

Loď nemůže kotvit u břehu kvůli malé hloubce, a tak těch pár metrů můžete doplavat, nebo vás na pláž dopraví člun. V zátoce Balos se vykoupete v příjemně teplé tyrkysové vodě s bílým pískem a za zmínku jistě stojí i informace, že v průběhu svatební cesty zde na krátký čas kotvili i princ Charles s Dianou.

Na pevnost i na pláž do Rethymna

Kromě výstupu na pirátskou pevnost není výlet nijak vyčerpávající, a tak se můžete hned další den vydat třeba za poznáním 3. největšího města Kréty, Rethymna.

Je to hlavní město regionu Rethymnon a největší dominantou je jistě benátská pevnost Fortétsa ze 16. století, která se tyčí přímo u moře a blízko centra města a vévodí jí mešita sultána Ibráhíma.

Po návštěvě pevnosti, prohlídce města a nákupech na trzích, které mají hodně co nabídnout, se můžete nechat oddat obsluze v jedné z velkého množství taveren nebo slunci na dlouhé písečné pláži. Táhne se podél celého Rethymna a koupání tady je především příjemným zážitkem pro fanoušky velkých vln.

Cestou zpět si určitě sjeďte z hlavní silnice a vydejte se relaxovat k sladkovodnímu jezeru Kournas. Je tu nádherný klid, zeleň a půjčují zde i šlapadla.

Nejkrásnější soutěska v Řecku

Bezpochyby jeden z největších, ale také nejnáročnějších výletních zážitků je pěší túra soutěskou Samaria. Ta patří k nejnavštěvovanějším a nejkrásnějším v celém Řecku.

Pokud jste na dovolené v početnější sestavě, doporučuji se nechat k soutěsce přivézt a po zakončení túry zase odvézt. Výlet do soutěsky včetně dopravy si také můžete koupit u své nebo místní cestovní kanceláře.

Samaria je dlouhá 16 kilometrů, celou cestu absolvujete hlavně po kamenech a po lesních cestách, proto je nutné mít dobrou horskou obuv. Co se týče vody, postačí menší lahev, kterou můžete zhruba každé 2−3 km doplňovat v kašnách a navíc - sama řeka, která tu protéká a oproti zimním měsícům je v létě téměř vyschlá, je zdrojem pitné vody v balených lahvích pro celou Krétu.

Po zaplacení vstupného cca 5 euro se můžete vydat vzhůru za dobrodružstvím. Nejlépe je vyjít brzy ráno kolem 7. nebo 8. hodiny, abyste odpoledne mohli být v cíli (cesta trvá cca 5–7 hodin) a měli čas v místní taverně a v příjemně chladné vodě nabrat ztracenou energii.

Procházíte pohořím Lefka Ori (Bílé hory) s druhou nejvyšší horou Kréty Pahnes (2 453 m), vesničkami Samaria a Tarra a nakonec nejužším místem soutěsky - Sideroportes. Pak už vám zbývají poslední kilometry do vesnice Agia Roumeli, odkud za 4,5 eura dojedete trajektem do Sougie, kde na vás čeká váš odvoz.

Malebné jižní pobřeží

Pokud jste byli dovezeni na výlet autem, které řídili vaši dovolenkoví "spojenci", během pobytu si to s nimi vyměňte a mezitím, co si oni budou vylepšovat kondici pěší túrou v Samarii, vy si můžete užít jižní pobřeží západní Kréty.

Směrem na východ od plošiny Omalos, kde jste výletníky vyložili, se podíváte do tří zajímavých míst: Frangokastello, Plakias a Moni Preveli.

Ve Frangokastellu určitě zaujme pobřežní benátská pevnost, podle které je vesnice pojmenována, a dlouhá písečná pláž.

Plakias, dnes již velmi známá turistická destinace se spoustou hotelů, penzionů a taveren, se rozkládá v zálivu s pěknou písčito-oblázkovou pláží. Koupání na ní vám ale může v létě překazit často foukající prudký vítr. I přesto, že je městečko často vyhledávaným místem dovolenkářů, je hodně klidné, protože je relativně odříznuté od civilizace.