Kam teď do Alp na lyže? Nejlepší tipy pro nedočkavé

Začít sezonu už v listopadu patří mezi vášnivějšími lyžaři k bontonu. Může to být dobrý trénink, ale hlavně jde o uspokojení abstinenčních příznaků po dlouhém létě.

Nejlepší možnosti nabízejí alpské ledovce. Pro krátkodobý výjezd na lyže připadá v úvahu hlavně nejbližší Rakousko, kde je také ledovců nejvíc – osm.

Kdo si chce užít dostatku prostoru na sjezdovkách, měl by určitě vyrazit ve všední den. O víkendech a svátcích (např. nynějších "dušičkových“) se dá čekat rušný provoz.

Kde si teď zalyžujete



Osvědčené Rakousko za rohem a tipy z Itálie

Všechny rakouské ledovce jsou v provozu a hlásí od 50 cm (Kaunertal) do 160 cm sněhu (Mölltal). Tradičně nejširší nabídka tratí je v provozu na Hintertuxu (41 km) a v Söldenu (32 km) – obě centra jsou díky slušnému sklonu ledovce asi nejlepší volbou pro náročnější lyžaře.

Díky chladné první polovině října, nadílce přírodního sněhu a pomoci sněžných děl je vysněžena celá horní partie hory Planai ve Schladmingu (cca 10 km sjezdovek), jednoho z nejbližších a nejoblíbenějších alpských středisek. O víkendu bude otevřeno několik sjezdovek také na Reiteralmu. Obě sousední střediska hlásí 40–50 cm sněhu.

V polovině listopadu se otevře také část areálu Obergurgl-Hochgurgl nedaleko tyrolského Söldenu a pravděpodobně i jihotyrolský "mrazák“ Sulden – v obou se lyžuje ve výškách nad 2 500 m, a tak se obejdnou i bez ledovců.

Alpská obloha je v současnosti vymetená a panují příjemné teploty s maximy lehce nad nulou (ve 2 000 m). O víkendu se ochladí a přijde i občasné sněžení – nad 700–1 000 m n. m.

V Itálii je přírodního sněhu méně – Schnalstal hlásí 40 cm, ale v provozu je celý ledovcový areál od cca 2 800 m do 3 200 m. Na Tonale je v provozu jeden vlek. Ještě do neděle 4. listopadu bude v provozu letní lyžařský areál na Passo Stelvio, kde převažují mírnější tratě.

Lákavé Švýcarsko

Ve Švýcarsku jsou výborné podmínky na obou velkých ledovcích – v Saas-Fee (113 cm, 20 km sjezdovek) i v Zermattu (200 cm, 25 km sjezdovek). Nejsnadněji se sem lze dostat letadlem (do Curychu či Ženevy) a následně vlakem či autobusem.

Sněhové zpravodajství a přehled otevřených středisek v Evropě (německy, anglicky) - ZDE.

Přehled rakouských ledovců

Hintertuxer Gletscher

1 500–3 250 m (z toho ledovec 2 660–3 250 m)

21 lanovek a vleků

86 km sjezdovek

sezona: celoročně

skipas: 1 den – 37 euro (13. října–2. května)

plus a minus: nejlepší terény pro náročnější, nejsilnější víkendové nápory

Stubaier Gletscher

1 750–3 210 m (z toho ledovec 2 600–3 210 m)

21 lanovek a vleků

110 km sjezdovek

sezona: od začátku října 2007

skipas: 1 den – 36 euro (20. října–6. ledna)

plus a minus: nejrozsáhlejší ledovec, děti do 10 let zdarma, "továrna“ na lyžování

Rettenbach- a Tiefenbachgletscher (Sölden)

1 377–3 260 m (z toho ledovec 2 700–3 260 m)

10 lanovek a vleků

38 km sjezdovek

sezona: od konce září 2007

skipas: 1 den – 37 euro (29. září–21. prosince)

plus a minus: velmi rozmanité terény, dražší oblast

Pitztaler Gletscher

1 740–3 440 m (z toho ledovec 2 750–3 440 m)

6 lanovek a vleků

28 km sjezdovek

sezona: odp oloviny září 2007

skipas: 1 den – 36 euro (14. října–6. ledna)

plus a minus: nejvyšší ledovcové převýšení, skromnější rozloha

Kaunertaler Gletscher

2 150–3 160 m (z toho ledovec 2 750–3 160 m)

8 lanovek a vleků

36 km sjezdovek

sezona: od poloviny září 2007

skipas: 1 den – 34 euro (10. října–7. prosince)

plus a minus: klidnější oblast, nejhůře dostupný ledovec

Kitzsteinhorn (Kaprun)

911–3 029 m (z toho ledovec 2 800–3 029 m)

20 lanovek a vleků

40 km sjezdovek

sezona: celoročně

skipas: 1 den – 37,50 euro (13. října–23. listopadu)

plus a minus: nejbližší ledovec, mírnější terény