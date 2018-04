Kam se vypravit za vínem: do Valtic nebo do Tábora?

Jedinou nevýhodou je, že si budete muset vybrat místo slavnostního startu své letošní vinařské sezony, protože obě akce - jak Táborský festival vína, tak slavnostní otevření degustační expozice Salonu vín České republiky 2015 ve Valticích - začínají ve stejném dni, tedy v sobotu 28. února.

Králem Salonu vín v roce 2015 je Rulandské bílé z Bzence

Salon vín České republiky v podzemí valtického zámku je místo, které by měl alespoň jednou v životě navštívit každý milovník vína. Nádherně zrekonstruované a na míru uzpůsobené sklepení má jedinečnou atmosféru, a navíc tu můžete ochutnat sto nejlepších vín z Čech a Moravy. Ta se samozřejmě každý rok mění; otevřeno je celoročně kromě února, kdy se připravuje otevření nové expozice.



Na přelomu února a března se každoročně otvírá nová degustační expozice stovky nejlepších moravských a českých vín – Salon vín ve Valticích

Právě od soboty 28. února 2015 bude k vidění a ochutnání nová kolekce Salonu vín ČR 2015, a to až do konce ledna 2016. Otevřeno je od úterý do čtvrtka od 9.30 do 17.00 hod., v pátek a v sobotu od 10.30 do 18.00 hod., od června do září je otevřeno také v neděli, a to od 10.30 do 17.00 hod.; v pondělí je zavřeno. Základní vstupné s volnou degustací na 90 minut stojí 355 Kč, na 150 minut pak 499 Kč.

Do soutěže, z níž každý rok vzejde vítězná stovka vín s titulem Salon vín České republiky, tentokrát vinaři přihlásili 1 646 vzorků. Absolutním vítězem – tedy Šampionem, nejlepším vínem České republiky pro rok 2015, a zároveň vítězem kategorie bílých suchých a polosuchých vín - se stalo Rulandské bílé Ego75, výběr z hroznů 2013 Zámeckého vinařství Bzenec.

Zmíněné vinařství slaví už třetí titul Šampiona v řadě, a letošní Šampion dokonce pochází ze stejné viniční tratě jako vítězné Chardonnay v roce 2013. Ta výjimečná trať, jejíž potenciál dokáže Zámecké vinařství Bzenec bezezbytku využít, se jmenuje Klínky a našli byste ji na Slovácku u obce Vracov.

Táborský festival vín každý rok nabízí řízené degustace vín známých vinařství

V Táboře chystají velkou přehlídku českých vín

Sedmý ročník Táborského festivalu vína začíná programovou novinkou: velkou prodejní přehlídkou českých vín v táborském hotelu Palcát. Proč? Podle ředitele festivalu Jiřího Blafky všichni znají moravské vinné produkty, málokdo však ví, že i Čechy mají špičková vína, jen jsou na pultech obchodů hůře k dostání. V předprodeji online na internetových stránkách festivalu (www.festival-vina.cz) koupíte vstupenky na tuto akci za 170 Kč pro jednoho a za 250 Kč pro dva.

Přímo na místě bude vstupné dražší, za jednu osobu zaplatíte 200 Kč. Ještě výhodnější je speciální permanentka, s níž si v předprodeji můžete koupit za 400 Kč jak vstupenku pro dvě osoby na zahajovací přehlídku vín z Čech, tak finální přehlídku vín z Moravy. Ta se koná v sobotu 28. března.

Kromě vín ochutnáte piva, čaje, chléb i maso

Během března nabídne Táborský festival vína pak téměř pět desítek gastronomických a vinařských akcí na nejrůznějších místech Tábora. Vedle řízených degustací vín řady vinařství vás čekají také degustace piv z minipivovarů (4. března v 19.00, restaurace Dobromila), zelených a černých puerh čajů (1. března v 18.00, Dobrá čajovna Tábor) či pravého kváskového chleba se spontánně kvašenými víny (9. března v 19.00, Vinný bar na Provaznické), ochutnávky raritních oranžových vín (2. března v 19.00, Vinný bar) anebo ukázky snoubení vín se sýry (například 16. března v 18.00, salonek Goldie hotelu Nautilus).

Lákavé jsou i gastronomické události, například degustační menu tradičních českých pokrmů v moderním pojetí volené dle vzorků piv (20. března v 19.00, restaurace Dobromila) anebo luxusní menu, sestavené z receptů od nejlepších michelinských kuchařů (6. března v 19.00, restaurace Goldie hotelu Nautilus).

Program Táborského festivalu vín nabízí galavečeři s Ladislavem Špačkem, spojenou s praktickou přednáškou o etiketě

Zajímavě se představí vína z několika známých vinařství, například vína z Vinařství Sonberk doplní nabídku netradičních dezertů (11. března v 19.00, restaurace Goldie hotelu Nautilus) a vína z Vinařství Mikrosvín doprovodí různě upravené tatarské bifteky (13. března v 19.00, restaurace Dobromila). Program slibuje i několik velkých společenských událostí, například galavečeři, kterou povede legendární vinař a specialista na gastronomii Miloš Michlovský (14. března v 18.00, restaurace Illusion hotelu Palcát), anebo galavečeři spojenou s praktickou přednáškou o etiketě v podání Ladislava Špačka (21. března v 18.00, restaurace Illusion hotelu Palcát).