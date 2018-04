Kam se dá jít po lyžování?

V Harrachově nejvíc příležitostí ke sportování nabízejí hotely Sklář, Svornost, Sport a Fit&Fun. Lidé v nich najdou krytý bazén, fitness centrum, saunu i solárium. U hotelu Sklář je navíc k dispozici krytá tenisová hala. V hotelu ADOS zase mohou zájemci vyzkoušet bowlingovou dráhu. Městské kino v Janských Lázních nabízí filmová představení a koncerty, v Lázeňské kolonádě se konají pravidelné taneční večery a diskotéky.

V hotelovém komplexu Aurum v nedalekém Černém Dole je pro veřejnost každé odpoledne otevřen třináctimetrový krytý bazén, tělocvična, sauna, solárium, posilovna, dvoudráhový kulečník a krytá tenisová hala. V Peci pod Sněžkou nejvíce příležitostí ke sportování nabízí hotel Horizont v centru střediska, kde zájemci najdou krytý plavecký bazén s vířivkou, kurty na squash a ricochet, hernu na stolní tenis, posilovnu, saunu, solárium a kuželník.

Bazén, saunu, solárium, hernu na stolní tenis, tělocvičnu a fitness centrum je možné navštívit i v hotelu Energetik, kde si lze zahrát i kulečník. V Rokytnici nad Jizerou v kryté hale Spartaku si mohou zájemci zahrát míčové hry, tenis či kuželky. V hale je také posilovna a sauna. Fitness centrum je i na rokytnickém Horním náměstí. Na farmě Zlatá podkova ve Studenově je k dispozici bowlingová dráha.

Kulturní vyžití nabízí kino na Dolním náměstí, v jehož kavárně se konají i pravidelné diskotéky. Ve Špindlerově Mlýně příležitosti ke sportování poskytuje akvacentrum ve Vojenské zotavovně na Bedřichově, které nabízí pětadvacetimetrový bazén, tobogan, umělé vlny a vířivky. V zázemí vojenské zotavovny je k dispozici i solárium, sauna, kurt na squash, tenisová hala a tělocvična. Další sportoviště jsou i v nabídce špindlerovských hotelů Arnika, Horal a Harmony. Lidé v nich najdou krytý bazén, fitness centrum, saunu, solárium i squashová hřiště. U hotelů Horal a Harmony jsou navíc k dispozici kryté tenisové haly.

Za kulturou lze vyrazit do městského kina nebo do hudebního klubu hotelu Windsor, který bude od ledna dvakrát týdně uvádět živá vystoupení jazzových kapel. Zábavní komplex Dolská pořádá pravidelné diskotéky. Ve Vrchlabí ve dvou krytých halách Spartaku - v městské sokolovně a v Tyršově domě - si mohou zájemci zahrát volejbal, košíkovou, sálovou kopanou či kuželky. Tyršův dům nabízí i cvičnou horolezeckou stěnu. Po celou zimní sezonu bude v provozu i umělé kluziště. Za kulturou lze vyrazit do městského kina, do kulturního domu Střelnice, na některou z pravidelných výstav v historických domcích Krkonošského muzea či do stálé přírodovědné expozice Kámen a život v objektu kláštera.