Kam se bude v létě nejvíc jezdit na dovolenou?

Na trojici zemí, kam se prodává nejvíce leteckých zájezdů, se shodla pětice největších českých cestovních kanceláří.

A Tomáš Brejcha z Čedoku dokonce považuje Turecko za černého koně letošní letní sezony.

"Východní středomoří garantuje slunečné počasí a koupání v příjemně vyhřáté vodě od dubna až do listopadu. A kromě koupání je možné v Turecku navštívit řadu antických památek," vysvětlil.

Ceny jsou podle něj příznivé, pobyt ve čtyřhvězdičkovém hotelu s all inclusive programem stojí stejně jako tříhvězdičkový s polopenzí například v Řecku.

Právě Řecko je jedním z hitů letošní sezony. Cestovní kanceláře rozšířily svou nabídku pobytů o nová místa, například o menší ostrovy.

"Nově nabízíme ostrovy Ios a Limnos, přičemž Limnos je v některých odletových termínech už nyní v podstatě vyprodán," říká ředitelka marketingu CK Firo-tour Pavlína Pešová.

Češi dají za dovolenou každý rok o něco více peněz. Letos bude jedna zahraniční dovolená českého občana stát kolem 15 200 korun. "Poprvé v historii naší země tak cena za dovolenou na jednoho překročí hranici patnácti tisíc," vysvětlil Tomio Okamura z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.





Už nikdy karavan a večeře na sporáku

Češi jsou zřejmě bohatší a také náročnější. "Z naší nabídky téměř vymizely dvouhvězdičkové hotely, podíl tříhvězdičkových také klesá," uvedl marketingový ředitel Exim Tours Stanislav Zíma. "Velmi žádané jsou potom služby all inclusive."

Na luxusnější hotely si Češi zvykají už několik let. A vyšší standard ubytování žádají hlavně po špatné zkušenosti s levnou dovolenou.

"Zvlášť patrné je to u Egypta a Tuniska. Klienti, kteří jedou poprvé, chtějí co nejnižší cenu, zatímco ti, co do těchto zemí míří opakovaně, vyžadují obvykle čtyřhvězdičkový hotel," tvrdí marketingový manažer největšího internetového prodejce zájezdů Invia.cz Michal Tůma.

Lidé chtějí pohodlí už na samém začátku dovolené a stále častěji volí cestu letadlem než autokarem. A nespěchají zpátky domů − čím dál více dávají přednost pobytům na dva týdny (11 nocí, 12 dní).





Vedro ne!

"Stále více se objevuje nový požadavek − útěk před horkem," prozradil marketingový ředitel Čedoku Tomáš Brejcha.

A tak se v létě necestuje za sluníčkem, ale na Island a do Skandinávie nebo se tráví dovolená na horách, u jezer a v lázních.

K moři je příjemné vyjet až na okraji sezony. Nejen že v květnu nebo říjnu není vedro k padnutí, ale zájezdy jsou o třetinu levnější.

Na takovou dovolenou vyráží čím dál více klientů, zpravidla seniorů a párů bez dětí školou povinných.

Pokud byste se opravdu chtěli ochladit, můžete vyrazit na severní pól. Cestovní kancelář Eso travel má v nabídce zájezd ledoborcem do Antarktidy, kdy se po připlutí na břeh pokračuje na jižní pól na lyžích jako expedice.

A cestovat můžete i v čase. CK Atis nabízí zájezdy ve stylu socialistické odborářské rekreace ROH.

"Pobyty se konají v tatranské zotavovně ROH Morava známé z filmu Anděl na horách. Ráno všechny vzbudí řízné tóny budíčku a jde se na rozcvičku v ranní rose. Na odpoledne sportovní referent ve spolupráci s rekreačním referentem připraví turistickou vycházku na "Medvědí loučku" a den zakončí přednáška soudruha z Horské služby," popsal Tomio Okamura z AČCKA.





Kam za exotikou? Do Číny

A nejen na olympiádu. A nejen do Pekingu a na Velkou čínskou zeď. Čínu objevuje stále více českých turistů.

"Velkému zájmu letos nahrává podhodnocená čínská měna, a tak velmi příjemná cena již pod třicet tisíc korun," řekl Hynek Špinar z Esotravel, kde se specializují na mimoevropské destinace.

Na podzim se zřejmě po zrušení vízové povinnosti začne více létat do USA. I tady nahrává turistům dobrá cena za zájezd díky posilování české koruny vůči dolaru.

"Absolutní novinkou českých cestovních kanceláří jsou například zájezdy do afrických zemí Senegalu nebo Mali, znovu se do nabídky dostala Gambie," prozradil Tomio Okamura z AČCKA. Hitem je také honduraský ostrov Roatan nebo El Salvador.

Ze vzdálené exotiky ale nejvíce Čechy táhne Kuba. Podle počtu turistů je to nejpopulárnější vzdálená exotická destinace, kam směřují přímé charterové lety z České republiky.