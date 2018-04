Kam s dětmi v Praze během jarních prázdnin?

Chcete zajít s dětmi do kina?

Jistě, kin je v Praze celá řada, včetně takových vychytávek jako je 3D kino Imax v obchodním centru Atrium Flora nebo 5D kino v Galerii Harfa. Jenže co s malými dětmi, když navíc nemáte hlídání? Řešením je kino Aero na Žižkově, kde pro rodiny s dětmi přibližně od 4 do 12 let připravují pravidelný cyklus Aero dětem. Každou neděli se sem můžete vypravit na pásmo pohádek, které začíná v 15.00 hod., o hodinu později pak přijdou na řadu hry a hříčky, soutěže, zpívání, povídání a malování. A protože program řídí zkušení lektoři, vy si zatím můžete dát čaj nebo kávu v Aero baru.

Do kina Aero ale můžete přijít dokonce s dětmi v kočárcích a batolaty, a to na dopolední představení Baby Bio. Speciální projekce celovečerních filmů (tedy žádná pásma pohádek!) se sníženou hladinou zvuku a částečným osvětlením se pořádají každou středu od 10.00 hod. Když si budete během filmu muset odskočit k dětem, nikdo na vás nebude podrážděně syčet. S tím se prý v Aeru počítá.

…anebo raději do divadla?

Národní divadlo v Praze nabízí speciální prohlídku pro děti, místa je však třeba rezervovat předem

Z programů pražských divadel pro děti si vyberete bez problémů; kdo by neznal třeba slavné Divadlo Spejbla a Hurvínka v Dejvicích v Praze 6. Jenže byli jste už v Národním divadle neboli ve Zlaté kapličce? A pokud ano, navštívili jste i zákulisí a další místa, kam se obvykle nechodí? Jedinečnou příležitost máte v sobotu 7. března, kdy Národní divadlo pořádá speciální prohlídku pro děti. Sraz je v 10.00 hod. hned za hlavním vchodem ve slavnostním vestibulu historické budovy a lístek pro děti stojí 100 Kč. Ovšem pozor, počet míst je omezený, a tak si raději prohlídku rezervujte předem!

Tip pro malé milovníky cestování: letiště v Ruzyni…

Prohlídka letiště Václava Havla v pražské Ruzyni může posloužit jako nečekané zpestření jarních prázdnin, i když zrovna nikam necestujete

Letiště Václava Havla Praha připravilo exkurze pro děti na každý den v období jarních prázdnin. Poznáte pracovní zázemí mnoha zajímavých profesí a místa, kam se cestující běžně nedostanou. Uvidíte provoz na odbavovacích plochách, seznámíte se i se systémem přistávacích a odletových drah a dostanete se i do těsné blízkosti letadel, jejichž starty a přistání uvidíte ze vzdálenosti několika desítek metrů. Vybrat si můžete z šesti tras, které jsou podrobně popsány na internetových stránkách letiště (www.prg.aero). A protože je nutná rezervace, přímo si můžete objednat vybranou prohlídku včetně speciální exkurze pro fotografy. Za prohlídku dospělí zaplatí 170 Kč, děti a studenti 90 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 380 Kč.

Vstupenka do Království železnic na Smíchově teď může stát jen padesát korun, stačí si jen zajet do Prahy skutečným vlakem

Nebude to výlet obyčejný a neprovětrá ani vaše peněženky. Království železnic na Smíchově, největší modelové kolejiště u nás a ve střední i východní Evropě, totiž připravilo jedinečnou akci. Každý, kdo přijede do Prahy vlakem a koupí si místenku, může současně zakoupit Poukázku Království železnic za 50 korun. Tu vám potom přímo u pokladny expozice vymění za vstupenku pro dospělého, seniora nebo dítě. Je přitom úplně jedno, jestli pojedete zdaleka z Ostravy nebo zblízka jenom z Berouna, jen nesmíte promeškat platnost 90 dní od zakoupení. A pozor, tahle akce se neomezuje jen na jarní prázdniny, ale platí až do 31. října 2015. Rodina se dvěma dětmi tak místo 600 Kč za rodinné vstupné zaplatí pouhou třetinu.