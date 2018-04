Kam s dětmi během jarních prázdnin?

V kostýmech králů a princezen z pohádky do pohádky

Výstava v Galerii Občanská záložna ve Vlašimi zve na výstavu Troška z našich pohádek. Děti si tu užijí převlékání do pohádkových kostýmů i několik filmových scén.

Pokud se s dětmi vydáte do Vlašimi, můžete tu až do 25. března navštívit v Galerii Občanská záložna výstavu Troška z našich pohádek. Vedle prohlížení desítek filmových kostýmů a rekvizit z pohádek režiséra Zdeňka Trošky si děti mohou řadu z nich vyzkoušet a stát se na chvíli králem, princeznou, dvořanem, rytířem či dvorní dámou.

A protože v Galerii je dovoleno fotografovat, na památku si můžete odnést i pohádkový snímek – třeba dětí v malém pekle s Luciferem, který sem přišel z pohádky Z pekla štěstí. Otevřeno je denně od 13.00 do 17.00 hod., vstupné pro dospělé stojí 80 Kč, pro děti

40 Kč.

V Plzni poznáte magický svět Jiřího Trnky

Jarní prázdniny si můžete užít také v Západočeském muzeu v Plzni na výstavě Trnkova Zahrada 2, která se pohybuje na pomezí interaktivní výstavy, divadelního představení a animovaného filmu. Na děti tu čeká šest atrakcí, inspirovaných scénkami z pohádkové knížky Jiřího Trnky. Setkáte se například s mluvící velrybou, skrze Trpaskop nahlédnete do nitra nerudného trpaslíka a zjistíte, jak se zachází se Štěkafonem. Uvidíte tu i slony jezdící na skateboardu nebo zlomyslného kocoura na tříkolce.

Otevřeno je denně kromě pondělí od 10.00 do 18.00 hodin. Vstupenka pro dospělé stojí 100 Kč, pro děti od 3 do 15 let, studenty a seniory 50 Kč. Pokud zároveň budete chtít navštívit i výstavu Ateliér Jiřího Trnky v Galerii města Plzně, jednu vstupenku získáte s 50 % slevou. Výstava Trnkova zahrada končí 24. května.

Hrajte si interaktivně!

Během jarních prázdnin si mohou děti přibližně od 6 do 14 let užít interaktivní hrátky v písecké Sladovně na výstavě Stroj času. Vznikla na motivy knihy Historie Evropy od Renáty Fučíkové a nabízí cestování evropskou historií. Děti tu mohou na vlastní kůži vyzkoušet, čím se lidé kdysi zabývali; stačí nastoupit do stroje času a vystoupit třeba v pravěku, v antickém Římě anebo ve středověku.

Každou výstavu v písecké Sladovně doplňuje bohatý doprovodný program. Například v březnu se tu děti mohou proletět strojem času.

Do her se zapojují kostýmy, dobové rekvizity a každodenní aktivity našich předků. Výstavu provázejí také nejrůznější workshopy; ten nejbližší se koná v neděli 22. března, jmenuje Mamut na smetaně a odpoví vám například na otázky, jak jedli lidé v pravěku či zda (a jak) se lidské chuti během tisíciletí měnily. Dokonce prý ochutnáte pravěké placky a antický dezert! Cena workshopu je 60 Kč za osobu, rodinné vstupné stojí 150 Kč, ovšem je nutná rezervace míst předem, nejpozději do pátku 20. března.

Interaktivní expozice Stroj času bude otevřena do 26. dubna, v létě se pak přesune do Plzně jako jeden z kulturních projektů Plzeň 2015 Hlavní kulturní město Evropy.

Jarní prázdniny na hradě Kašperk

Jen pár stovek metrů od Kašperku najdete zbytky předsunutého hradního opevnění zvané Pustý Hrádek. Odtud se otvírá jedinečný pohled na hrad a jeho okolí.

Jak vypadá legendární hrad Kašperk v zimě? Přijďte se podívat na vlastní oči, protože na jarní prázdniny tu připravili speciální prohlídky pro děti, zaměřené na každodenní život na středověkém hradě. Konají se čtyřikrát denně ve středu 4. a 11. března a v sobotu 7. a 14. března, začínají v 10.30, 12.00, 13.30 a 15.00 hod. a místa je nutné rezervovat předem. Vstupenka pro dospělé stojí 90 Kč, pro děti, studenty a seniory 70 Kč, za rodinné vstupné zaplatíte 270 Kč.

Přestože Kašperk patří k nejvýše položeným hradům, dostanete se sem docela pohodlně i v zimě - od hlídaného parkoviště u Českých Domků vede k hradu asi 1,2 km dlouhá cesta téměř po rovině.

Prázdniny v muzeu nebo v zoo

Tajným tipem pro rodiny, které na jarní prázdniny nejedou do hor a nemají ani zajištěné hlídání u prarodičů, jsou velká muzea. Program na prázdniny připravilo například Muzeum města Ústí nad Labem, nejrůznější zábavné programy na volné dny zajišťuje také Moravské zemské muzeum. Pozadu nezůstávají ani zoologické zahrady a farmy - co byste řekli prázdninovému programu v ZOO Dvůr Králové, v ZOO Děčín anebo na Farmě Blaník?