Kam o víkendu na lyže

Krkonoše

Harrachov - na sjezdovkách leží čtyřicet centimetrů sněhu, z toho čtvrt metru přírodního, s pěticentimetrovou vrstvou sněhu nového.

Od 8 do 16 hodin jezdí čtyřsedačková lanovka z Harrachova na Čertovu horu i lanovka Rýžoviště - Čertova hora. Vleky jsou v provozu od 9 do 16 hodin, noční lyžování na sjezdovce červená II. pak do 21 hodin. Upravené jsou sjezdovky červená I. i II., modrá je otevřená, černá uzavřená. Běžecké závodní tratě jsou upravené.

Pec pod Sněžkou

Na Javoru je asi 60 centimetrů sněhu. Vleky jezdí.

Benecko - jezdí vlek Kejnos, HSK a dětský vlek od 9 do 16 hodin, večerní lyžování od 18 do 20 hodin. Na sjezdovkách leží téměř půl metru vlhkého sněhu, převážně technického.

Medvědín - Horní Mísečky - jezdí lanovka a všechny vleky na Horních Mísečkách a Medvědíně. Na sjezdovkách leží 60 cm mokrého sněhu, z toho 20 cm přírodního. Upravených je i 25 kilometrů běžeckých tratí.

Černý Důl

Zhruba 30 centimetru mokrého sněhu. Všechny vleky jezdí a sjezdovky jsou upravené i pro noční lyžování.

Dolní Dvůr

V provozu jsou všechny vleky, na sjezdovkách leží 40 centimetrů technického sněhu a asi 15 centimentrů převážně zmrzlého přírodního sněhu.

Janské Lázně

V provozu budou o víkendu všechny vleky, sjezdovky i sáňkařská dráha. Na návštěvníky čeká 55 centimetrů mokrého sněhu.

Malá Úpa

Jezdí vlek v areálu U Kostela, 50 centimetrů mokrého technického sněhu.

Velká Úpa

V provozu je sjezdovka u lanovky na Portášky.

Vrchlabí - Herlíkovice

V provozu je sjezdovka u lyžařského vleku, na které leží asi 55 centimetrů sněhu.

Žacléř - Prkenný Důl

Všechny sjezdovky budou o víkendu v provozu.

Jablonec nad Jizerou - na sjezdovkách leží 15 cm sněhu, vleky jsou v provozu od 9 do 16 hodin.

Paseky nad Jizerou - všechny vleky jsou v provozu, v areálu Pizár leží na sjezdovkách šedesát centimetrů technického sněhu.

Vysoké nad Jizerou - na sjezdovkách leží patnáct centimetrů přírodního, mokrého sněhu, vleky v provozu od 9 do 16, od 16 do 20 pak noční lyžování.

Rokytnice nad Jizerou - v areálu Horní Domky i Studenov jsou vleky v provozu, na sjezdovkách leží více jak půl metru technického sněhu i přírodního sněhu

Jizerské hory

Ještěd - jezdí vlek na F 10, vlek Skalka jezdí jako spojovací pro Pláně, nejezdí sedačková lanovka. Na sjezdovkách leží 30 centimetrů přírodního i technického sněhu, není upravená Liberecká sjezdovka a Slalomák. Noční lyžování od 17 do 21 hodin na F 10.

Bedřichov - jezdí všechny vleky, na denně upravovaných sjezdovkách leží čtyřicet centimetrů přírodního i technického sněhu. Večerní lyžování od 16 do 21 hodin.

Severák - ve středisku jezdí jezdí všechny vleky, sjezdovky jsou upravené s čtvrtmetrovou vrstvou přírodního a navezeného sněhu.

Špičák - ve středisku jezdí všechny vleky. Sjezdovky červená, černá, dětské hřiště 2 a rukáv jsou pokryty technickým sněhem, na modré sjezdovce a dětském hřišti 1 leží dostatečná vrstva přírodního sněhu.

Smržovka - lyžuje se na čtyřiceti centimetrech upraveného měkkého sněhu. Večerní lyžování do 21 hodin, parkování zdarma.

Desná - Parlament - vleky jezdí od 9 do 16 hodin, v provozu i školička lyžování. Na sjezdovkách leží patnáct centimetrů mokrého upraveného sněhu.

Josefův Důl - jezdí všechny vleky, sjezdovky jsou upravené s téměř půlmetrovou vrstvou mokrého sněhu. Parkování zdarma, upravené jsou rovněž běžecké tratě.

Zásada - vleky jezdí, sjezdovky jsou upravené s půlmetrovou vrstvou mokrého, převážně technického sněhu.Večerní lyžování do 21 hodin. Parkování v areálu zdarma.

Kořenov - Rejdice - jezdí vlek i lanovka, na upravované sjezdovce leží 60 centimetrů mokrého sněhu. Večerní lyžování do 21 hodin.

Jizerská magistrála je upravená s čtvrtmetrovou vrstvou sněhu.

Orlické hory

Na vrcholech hor leží kolem 30 centimetrů sněhu. Stopy se zatím neudržují technicky, cesty ze středisek na hřebeny jsou zasněžené.

Deštné

Ve středisku přibylo 5 centimetrů nového sněhu, svahy v lyžařském areálu pokrývá kolem 65 centimetrů přírodního a technického sněhu. V provozu je celá Marta I a Marta II s pěti sjezdovkami a šesti vleky, zatím nejede pouze vlek na Špičáku.

Říčky

Celkem leží v areálu Ski klubu asi 65 centimetrů umělého a přírodního sněhu. Sjezdaři mohou využít oba velké vleky a vlek Můstek, v provozu jsou uměle zasněžované sjezdovky černá, červená. Areál nabízí také všechny doprovodné služby včetně lyžařské školy s malým provazovým vlekem. Silnice do střediska je sjízdná, řidiči by měli vyrazit se zimní výbavou a řetězi.