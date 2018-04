KAM NYNÍ NEJEZDIT

Cesty do Kosova a přilehlých oblastí Makedonie a Srbska by měli čeští občané raději odložit. V souvislosti s napětím a boji v regionu jim to doporučuje české ministerstvo zahraničí. To zároveň upozornilo, že český zastupitelský úřad v Bělehradě nyní nemůže na zmíněném území zajistit "poskytování konzulárních služeb na standardní úrovni". Ministerstvo také doporučilo řidičům, aby při cestě ze střední Evropy do severního Řecka či Makedonie odbočili u srbského města Niš směrem k Sofii a z Bulharska dál pokračovali směrem ke Skopji nebo přímo k řecké hranici.