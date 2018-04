Kam nejet na dovolenou aneb nejpekelnější místa Země

Spolana: Do žebříčku nejhorších nepatříme „Pochybuji, že by američtí ekologové měli v rukách detailní informace o aktuálním dění ve Spolaně,“ míní mluvčí chemičky Jan Martínek. Podle něj Američané sečetli dioxinové objekty, které představují starou ekologickou zátěž v areálu chemičky, a z tohoto součtu přiřadili Spolaně místo v žebříčku. „Tyto ekologické zátěže jsou ale už od sedmdesátých let zakonzervované a nikoho neohrožují, čeká je postupná likvidace,“ vysvětlil Martínek. Neratovická Spolana vyrábí a prodává chemické výrobky, jako jsou PVC, kabely, fólie, kanalizační trubky nebo například plastové kelímky. Chemička podle Martínka splňuje české i evropské normy na ochranu ovzduší. „Děláme trvale všechno pro to, aby se emise dále snižovaly. Při výrobě tuny chloru se nám podařilo snížit množství unikající rtuti na pouhý jeden gram,“ vysvětlil Martínek. Podle měření, která se v areálu chemičky a okolí provádějí, jsou koncentrace vypouštěných látek v normě. „To ale neznamená, že to nemá špatný vliv na zdraví lidí, kteří v blízkosti chemičky žijí,“ řekl Jindřich Petrlík z Občanského sdružení Arnika, které se ekologií na Neratovicku zabývá. Podle Petrlíka má chemička hlavní nedostatky ve třech oblastech. To jsou podle něj také možné důvody, které vedly americkou ekologickou organizaci k zařazení chemičky do seznamu 35 nejhorších míst. „Rozhodující pravděpodobně byly staré ekologické zátěže. Dalším problémem je rtuť. Tu by chemička neměla při výrobě používat vůbec. Chtějí ji přitom opustit až v roce 2015. A v neposlední řadě jsou ve Spolaně poměrně časté havárie,“ vyjmenoval Petrlík.