Kam na výlet v úterý? Do Úterý, kde je hezky celý týden

Rady do batohu Jak se tam dostat

Dostupnost kraje v okolí Úterý hromadnou dopravou je vskutku mizerná. O víkendech sem nejezdí autobusy vůbec, v pracovní dny pár spojů z Plzně, Stříbra a Manětína. Do nejbližší železniční stanice v Bezdružicích (trať Pňovany-Bezdružice) je to 6 km po silnici, počet vlakových spojů však lze rovněž spočítat na prstech jedné ruky. Do nedaleké Teplé nejezdí nic, protože již leží v jiném kraji…

Autem se do Úterý dostanete odbočkou ze silnice Plzeň – Karlovy Vary. Odbočuje se ve vesnicích Chudeč nebo Trhomné. Ubytování

1) Úterý: Penzion "U Derků" ( tel. 373 312 283)

2) Úterý, část Vidžín: Penzion "U Jakuba" (tel. 373 312 290)