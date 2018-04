Kam na víkend: první lyžování zdarma a unikátní betlémy

První lyžování

V sobotu otevřou tři sta metrů dlouhý svah v horní části sjezdovky Anděl na vrcholu Černé hory. V pátek ráno potvrdila obsluha lanovky pro iDNES.cz, že na svahu leží v tuto chvíli 25 cm technického sněhu a všude navíc hustě chumelí.

"K první otevřené sjezdovce bude lyžaře vyvážet kabinová lanovka, kterou se budou muset lidé po lyžování vrátit zpět do Janských Lázní. Ostatní sjezdové tratě budou kvůli intenzivnímu technickému zasněžování uzavřené," uvedl ředitel skiareálu na Černé hoře Petr Hynek.

Pokud během pátku napadne dostatek přírodního sněhu, mohlo by se v sobotu poprvé lyžovat i na sjezdovce Sport I na vrcholu Černé hory. "První letošní lyžování bude zdarma. Lidé si pouze budou muset koupit zpáteční jízdenku na lanovku. Ta vyjde dospělé na 150 korun, děti do deseti let na 120 korun," upřesnil Hynek.

Sjezdovky na Horních Mísečkách nad Špindlerovým Mlýnem, které chtěli tamní vlekaři o víkendu rovněž otevřít, zůstanou zatím veřejnosti nepřístupné. Kilometr upravených stop na tamním běžeckém stadionu a sprinterském okruhu si tady ale budou moci poprvé vyzkoušet běžkaři.

Betlémy na Hradě

Na originální betlémy z celé země se můžete o víkendu zajít podívat na Nejvyšší purkrabství Pražského hradu. K vidění budou opět dřevěné betlémy, jesličkové archy, papírové betlémy i podmalby na skle. Na výstavě, která bude probíhat až do 4. ledna, si prohlédnete i repliku scény staré jesličkové loutkové hry, která publikum bavila před více než sto lety, krásné ukázky betlemářské tvorby v perníkářství i půvabné řezbářské práce.

Podle Jana Rody, kurátora výstavy, patří k nejzajímavějším exponátům dřevěný deskový betlém ze Slaného či model velkých kostelních jeslí, na nichž ke konci první republiky pracovala významná česká výtvarnice Helena Johnová. Její keramické jesle měly původně stát ve svatovítské katedrále, výrobu rozměrného díla však přerušila válka a po komunistickém převratu je už jeho další osud neznámý.

Návštěvníci se poprvé dostanou do historických sálů purkrabství, které byly dosud pro veřejnost uzavřeny. "Unikátem je zejména soudní síň s renesančními freskami z konce 16. století, která je jednou z nejkrásnějších místností v celé budově," říká Lenka Beránková z agentury Schok, která společně se Spolkem českých betlemářů výstavu pořádá. V síni s trámovým malovaným stropem – jedním ze dvou zachovaných na Pražském hradě – mohou návštěvníci spatřit pět oválů s alegoriemi smyslů, doplněných symboly živlů a bohatou ornamentální výzdobou. Mezi okny je vyobrazen Šalamounův soud, který doprovází nápis vyjadřující nejdůležitější podmínku zahájení úředního jednání: "Žiadnemu nebude nic czteno ani psano, lecz bude hotovými penězi zaplaceno." Výstava je otevřena denně (včetně svátků) od 09:00 do 17:00, vstupné je pro dospělé 65 Kč, studenti platí 45 Kč, děti, důchodci, držitelé ZTP průkazů a pedagogický dozor školních výprav 30 Kč, děti do 3 let mají vstup zdarma. Více na www.shakespeare.cz.



Betlém Jarmily Haldové, považovaný za jedno z nejpůvabnějších děl současnosti. Archiv Jana Rody

V Máslovicích postaví betlém z másla

Atraktivní podívaná na vás bude čekat v sobotu v Máslovicích v okrese Praha-východ, kde se bude vytvářet betlém z másla. V máslovickém hostinci bude betlém vytvářet stejně jako v minulých letech Šárka Havlíčková. Právě ona poradí i všem nadšencům, kteří si budou chtít vymodelovat vlastní figurku z kostky másla.



"Stačí, když si s sebou zájemci vezmou nůž a dřevěné prkénko. Kostku másla i špachtli dostanou od nás. Figurka se totiž nesmí modelovat ručně, jinak by se roztekla," řekla Sýkorová s tím, že nejvydařenější figurky pak budou v muzeu vystaveny jako součást hlavního betlému. Kolik bude mít figurek, se tedy zatím neví. Loni jich bylo přes třicet a spotřebovalo se na ně kolem sedmi kil másla.

Morava ve znamení koncertů

Brněnské Semilasso rozezní tuto neděli swing 30. let i slavné muzikálové melodie. Od osmi večer tu vystoupí snad největší český elegán Ondřej Havelka se svými Melody Makers. Vstupné na koncert bude 420 korun.

Příznivci folku by měli zamířit v sobotu od 13 hodin do Frýdlantu nad Ostravicí na Beskydské folkování. Hosty budou mimo jiné Robert Křesťan a Druhá tráva. Vystoupí i amatérské kapely a jednotlivci.

Fanoušci No Name se mohou těšit na koncert této kapely ve Zlíně v pátek večer od 19 hodin. Muzikanti s sebou přivezou scénu širokou 23 metrů, nebude chybět ani světelná show.