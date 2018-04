Kam na víkend? Poradíme vám!

Holešovice - Festival dechovek



Mezinárodní festival dechové hudby bude probíhat v sobotu a v neděli vždy od 14 do 19 hodin u Křižíkovy fontány na holešovickém výstavišti.





Příbram - Prokopská pouť



Tradiční hornická slavnost Prokopská pouť se koná tuto neděli v Příbrami. V 9.00 vyjde hornická paráda od ředitelství Rudných dolů a po ni bude následovat polní mše před kostelem svatého Prokopa na Březových Horách (10.00), vystoupení romského souboru na Dole Marie (12.30) a taneční skupiny Sokola Březové Hory (13.00) a zahraje i skupina Ginevra na Dole Marie (13.30). Ve 14.00 se vydá průvod z Dolu Marie na Důl Anna, kde bude veřejnosti poprvé zpřístupněna vodní štola do Dolu Vojtěch (14.30). (hul)



Radouš - Radoušský prak



Druhý ročník soutěže ve střelbě z praku se koná v sobotu v areálu koupaliště v obci Radouš na Berounsku. Střílet se bude z vlastních vyrobených praků a vlastním střelivem na terč vzdálený patnáct metrů. Každý soutěžící bude mít dvakrát deset ran. Soutěž začíná v půl deváté dopoledne. (hul)



Střední Čechy - Rallye Bohemia



Na Mladoboleslavsku a Semilsku se jede další podnik mistrovství republiky v rallye. Na startu se objeví i člen továrního týmu mladoboleslavské Škodovky Bruno Thiry na Škodě Octavia WRC. Start je sobotu v 9 hodin v Mladé Boleslavi, cíl v neděli odpoledne tamtéž. (rc)



Prachatice - Slavnosti Zlaté stezky



Hlavní část XI. ročníku Slavností solné Zlaté stezky je tentokrát soustředěna na pátek a sobotu. Zahajovací průvod včetně příjezdu soumarů bude k vidění už zítra od 16 hodin na Velkém náměstí. Večerní pochodňový průvod vyjde z Parkánu v 21 hodin. Sobotní část pokračuje od rána například historickými trhy a divadelními představeními.

(bob)



Milevsko - Doteky tisíciletí



Po delší přestávce kvůli rekonstrukci bude v sobotu od 14 opět zpřístupněno Milevské muzeum. Návštěvníci uvidí nejen nové expozice nazvané Dotyky tisíciletí, ale také vzácný originál středověké Jarlochovy kroniky.

(ttm)



Stráž nad Nežárkou - Do časů pěvkyně



Tradiční nedělní pouť zpestří výstava Stráž před sto lety, jejímž základem je kolekce snímků na skleněných negativních deskách a expozici, která dokumentuje život známé operní pěvkyně Emy Destinnové, která žila na zdejším zámku.

(ttm)



Kdyně - Rýzmberský guláš



Už pošestnácté se na hradě Rýzmberk u Kdyně bude vařit tradiční guláš. Kromě dobrého jídla a pití nabízí programové menu především hudbu v podání skupin Dýně, Cymbelín a dalších. Začátek je v 15 hodin. (hos)



Plzeň - Lemuři a pumy



Nový unikátní výběh pod širým nebem a bez železných mříží s pumami americkými je k vidění v plzeňské zoologické a botanické zahradě. Další nová expozice umožňuje návštěvníkům procházet přímo mezi madagaskarskými poloopicemi lemury kata. (rv)



Planá - Folkový festival



Tradiční přehlídka folkové, trampské a country písničky Plánská struna se uskuteční v sobotu od 19 hodin na koupališti v Plané u Mariánských Lázní. Skupiny vystoupí ve třicetiminutových blocích. (hos)



Teplá - Koncert v klášteře



V tepelském klášterním chrámu Zvěstování Páně se v sobotu od 16 hodin uskuteční koncert duchovní hudby. Účinkuje The Chancel Choir of First Presbyterian Church of Berkeley z USA pod vedením dirigenta Mitchela Covingtona a s varhanním doprovodem Johna Lucsik-Walka. Vstupné je 100 korun, pořadatelé doporučují teplé oblečení. (tk)



Královské Poříčí - Setkání obcí



Už osmé setkání obcí s názvem Poříčí proběhne o tomto víkendu v Královském Poříčí na Sokolovsku. Sejdou se zde představitelé, zástupci a obyvatelé šesti obcí z celé republiky. Diváci budou při společenské a sportovní akci také svědky fotbalového a volejbalového turnaje, který začíná v sobotu dopoledne na hřišti TJ Baník Královské Poříčí. Od dvaceti hodin večer pak začne v místním hostinci taneční zábava, v jídelně místního učiliště potom diskotéka. (bz)



Louny - Do pedálů



Pro malé i velké příznivce cyklistiky je určen v sobotu první ročník Lounského pedálu. Připraveny jsou tři trasy od dvanáctikilometrové pro rodiče a děti až po náročnou - pro ty, kteří si na ni troufnou se svým horským kolem. Start je ve 14 hodin na Mírovém.náměstí v Lounech, cíl všech tří tras je pak v Nečichách a vítězové budou vyhlášeni kolem 18 hodiny. Akci doplní i zábavný kulturní program. Organizátoři Lounský pedál letos připravili poprvé. Pokud se vydaří, doufají, že se z něj stane tradice, která bude každoročně otevírat prázdniny v Lounech. (paž)



Kadaň - Z ledu ven



Fotografie, malby, sochy a další představuje veřejnosti děčínský Spolek tvůrčích optimistů - z ledu ven v Galerii pod věží v historickém centru Kadaně. Nejvíce děl vystavuje sochař Václav Žilík, který tu má pětadvacet bronzových plastik.

(paž)



Liberec - Jak se dělá grafika



Stejnojmenná výstava seznámí návštěvníky Oblastní galerie v Liberci se základními technikami grafiky. Zároveň nechá nahlédnout do sbírky grafik, která čítá více než třináct tisíc děl. Výstavu doplňuje také dílna, ve které si předem nahlášené skupinky můžou vyzkoušet, jak se dělá linoryt. Výstava začíná v neděli, otevřeno bude od 10 do 18 hodin.

(kob)



Jablonec nad Nisou - Prasoloppet



Za největší lyžařskou udáIost letošního léta a bonbonek pro vyznavače extrémních sportů označují pořadatelé Prasův běh 2001, Prasoloppet. Závod v běhu na lyžích v zimním vybavení kolem Jablonecké přehrady odstartuje v sobotu ve 14 hodin na louce na levém břehu. K pravidlům patří také to, že závodníci nesmějí na trati svlékat oblečení a v cíli musí mít každá lyže alespoň tři čtvrtiny původní délky. Prezentace bude v půl jedné na louce na levém břehu.

(kob)



Jablonec na Nisou - Atletický závod



V sobotu i v neděli přijedou na jabloneckou střelnici nejlepší tuzemští sportovci na Mistrovství České republiky v atletice. Program začíná v jedenáct hodin v sobotu.

(mc)



Svitavy - Rocklive festival



Sedmý ročník letního rockového festivalu Rocklive Svitavy 2001 proběhne zítra a v sobotu v areálu ploché dráhy automotoklubu ve Svitavách. V zítřejším programu, který začne po 18 hodině, budou největšími tahouny pro diváky Petr Váša se svými Ty syčáci, Rebels ve staré sestavě s Jiřím Kornem a Kášou Jahnem či bluesoví Kaderus Blues. V sobotním programu od 11 hodin pak vystoupí mimo jiné kapely Vltava či legendární Plastic People of the Universe a mnoho dalších.

(teo)



Pardubice - Jaromír Nohavica & Čechomor



Spojení filozofujícího písničkáře s živelným folklórem bigbítového charakteru přináší společný koncert Jaromíra Nohavici a Českomoravské hudební společnosti, který má dnes na programu Sukova síň Domu hudby v Pardubicích. Koncert začíná v 19 hodin.

(teo)



Chlum - Výročí bitvy 1866



Na pět set milovníků vojenské historie si o víkendu připomene 135. výročí prusko-rakouské bitvy na Chlumu nedaleko Hradce Králové. Vzpomínkové akce zahájí v pátek ve 21.30 průvod historických jednotek, který vyrazí z hradeckého Ulrichova na Velké náměstí. V sobotu bude program pokračovat v obci Chlum a v prostoru bojiště. Slavnostní průvod vyjde v 10 hodin od místního kostela a zamíří k pomníku Baterie mrtvých, kde se uskuteční pietní akt. Bitevní ukázka začne ve 14 hodin. (kuč)



Nová Paka -Mistrovství Evropy v autokrosu



Vrchol domácí sezony v autokrosu, čtvrtý závod evropského šampionátu, odstartuje ve Štikovské rokli u Nové Paky v pátek dopoledne úvodním tréninkem jezdců. V sobotu se jedou od 12.45 další tréninky, rozjížďky jsou na programu v neděli od 9.30 a finále odstartuje v 15.45 hodin. (vk)



Nové Město na Moravě - Nova Civitas



Zítra se na Vratislavově náměstí můžete podívat na bohatý kulturní program. Nebude v něm chybět tanec a hudba v podání žáků ZUŠ, regionální přehlídka dětských folklorních souborů (14.30-16), výstava historických hasičských stříkaček a demonstrace hašení ohně (15.30-17), Swingový orchestr L. Kirchnera (16-17), Bluesweiser (18-19.30), Poutníci (20-22). Od 8 do 17 hodin si rovněž můžete nakoupit na řemeslném jarmarku. (Isc)



Telč - Koncerty



Mezinárodní evropské setkání folklorních souborů začíná v neděli na státním zámku v Telči slavnostním vystoupením všech souborů. Do města se chystají soubory ze Slovenska, Itálie či Lotyšska. Vedle samostatných pódiových vystoupení je připraven -i program, ve kterém se jednotlivé soubory budou učit národní zvyky a folklorní tradice jednotlivých zemí, které se setkání v Telči účastní. Program festivalu: 2. 7. Český den - Podjavořičan, Kuřátka, Kasis, Blome, 3. 7. Lotyšský den - vystoupení souborů Kasis, Blome, Trenčan, Kvíteček, 4. 7. Slovenský den - soubor Trenčan, Kalamajka, Ruggeri di Pirirr, 5. 7. Italský den - Ruggeri di Pirirr, Podjavořičan, Praminek, 6. 7. Závěr festivalu - společné vystoupení souborů. Začátky vždy ve 20 hodin. (lsc)



Brno - Propet a Intercanis



Milovníci ušlechtilých zvířat jsou zváni do areálu brněnského výstaviště, kde se konají mezinárodní výstavy psů Intercanis a chovatelských potřeb Propet. Výstavy doprovodí koňská show a Brno Trophy. Letos se čeká rekordní účast - na tři tisíce psů a dvě stovky koní doplní kočky či exotičtí ptáci. Návštěvníci v pátek uvidí parkurové či westernové závody. Noční koňská show provede od 21 hodin diváky českými dějinami. O víkendu přijdou na řadu přehlídky zvířat, ukázky výcviku psů nebo jízdy na koních a v bryčkách. Denní vstupenka činí 60, zlevněná 30 korun. Noční show stojí 150 a 250 korun. Lidé, jejichž příjmení ozančuje zvíře, mají v neděli vstup zdarma.

(bo)



Lysice - Zámecké féerie



Pouťová veselice na zámeckém nádvoří otevře v pátek večer Lysické féerie. O víkendu budou návštěvníky lysického zámku očekávat průvodci v dobových kostýmech, kteří je provedou sály vyzdobenýmí růžemi. Prohlídky se konají od devíti do sedmnácti hodin a vstupné stojí 60 a 40 korun. Ani večer nezůstane ovšem zámek opuštěn - zámeckou zahradu od deváté hodiny hodiny ovládne zajímavá ohňová show a bojovníci předvedou šermířské umění. Nedělní podvečer bude patřit country hudbě.

(bo)



Tovačov - Strašidla mají sraz



Dětská i dospělá strašidla si dala sraz na tovačovském zámku. Rej strašidel začíná v sobotu již ve 14 hodin a chybět nebudou soutěže, hry a další atrakce. Dětem den skončí noční prohlídkou zámku, která je připravena na dobu od 18 do 20 hodin. Po osmé hodině mají možnost zhlédnout noční zámek i s prostory, které běžný návštěvník nemá šanci vidět, i dospělá strašidla. Rezervace vstupenek si přespolní mohou zajistit na telefonním čísle 0641/ 731 301. (Iep)



Olomouc - Začíná Flora



Ve čtvrtek začíná letní část každoročních slavných zahradnických trhů a výstav Flora Olomouc. Výstaviště ve Smetanových sadech bude patřit až do neděle nejrozmanitějším druhům květin. Tentokrát bude Flora patřit především liliím a růžím.

(Iep)



Medlov - Obec slaví výročí



Kulturní vystoupení, ale i spoustu další zábavy pro místní, rodáky i obyvatele z okolí chystají na tento víkend v Medlově na Uničovsku. Obec slaví 870 let výročí založení a při té příležitosti jí v neděli dopoledne olomoucký arcibiskup Jan Graubner posvětí prapor a znak. Odpoledne místní odhalí pamětní desku rodáka Antonína Schindlera.

(vha)



Zlín - Otrokovice - Zlínské besedování



Mezinárodní folklorní festival Zlínské besedování začíná zítra ve Zlíně a Otrokovicích tanečními a hudebními pozvánkami v ulicích měst. V sobotu odpoledne publikum může vidět vystoupení na náměstí Míru ve Zlíně a v parku v Otrokovicích. Mezi účinkujícími budou soubory z Itálie, Maďarska, Německa, Slovenska, Polska a Francie. V sobotu ve 22 hodin ve Zlíně vystoupí soubor Ondráš. (kač)



Bystřise pod Hostýnem - Na rynku v Bystřici



Folklorní festival Na rynku v Bystřici začne v sobotu v Bystřici pod Hostýnem ve 14.30 hodin průvodem souborů městem a vystoupením na náměstí. Kromě domácích souborů se festivalu účastní i hanácký soubor Olešnica Doloplazy, slezský soubor Heleny Salichové z Ostravy, Dolina ze Starého Města a další. V neděli uvidí publikum od 14 hodin ještě vystoupení soborů Vysočan, Turiec a Volkstanzgruppe Gemünden am Main v přírodním amfiteátru v Podolí u Přerova. (kač)



Třinec - Noc plná hvězd



Zítra a v sobotu se na fotbalovém stadionu v Třinci-Borku odehraje jeden z největších hudebních festivalů v republice Noc plná hvězd. Pořadatelé, kteří už na začátku června ohlásili deset tisíc vstupenek prodaných v předprodeji, letos nabídnou pestřejší žánrovou skladbu. Na festivalu tak zahrají například Elán, Jaromír Nohavica a Čechomor, Törr, Kabát, Team, Miro Žbirka, Rock'n'Roll Band Marcela Woodmana s cimbálovkou Šajtar, Gladiator, Iné kafe a mnoho dalších. ''Festival sice bude bez zahraničních hvězd, ale o to více se na něm představí kvalitních českých a slovenských kapel,'' uvedl pořadatel Petr Šiška. Příležitost také dostanou mladé kapely. ''Na Noci plné hvězd budou hrát všichni semifinalisté soutěže Rock Made In Gambrinus 2001 a také řada dalších mladých skupin tvrdšího ražení,'' dodal organizátor Petr Šiška.

(pog)



Havířov - Mistrovství mažoretek



Městská sportovní hala v Havířově hostí v sobotu a v neděli mistrovství mažoretek České republiky spojené s kvalifikací na mistrovství Evropy. V havířovské městské sportovní hale by své umění mělo o víkendu předvést přibližně šest set mažoretek.

(pog)