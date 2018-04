Kam na víkend? Na Jízdu králů!

JAK SE DOSTAT DO VLČNOVA: 1) Pojedete-li autem, musíte do Uherského Hradiště a odtud směrem na Uherský Brod. Zhruba 6 km před Uherským Brodem u Hradčovic odbočíte vlevo do osady Veletiny a odtud do Vlčnova 2) Vlak do Vlčnova nejezdí, nejbližší železniční stanice se nachází 3 km daleko v Hradčovicích. Pojedete-li rychlíkem, který zde nezastavuje, musíte vystoupit až v Uherském Brodu a odtud dojet autobusem. Do Uherského Brodu jezdí spěšné vlaky a rychlíky z Brna, Přerova a Ostravy, osobáky pak z Uherského Hradiště.