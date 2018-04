Kam na vánoční svátky? Nejlepší tipy z celého Česka

Vánoce na Hradě

V areálu Pražského hradu o víkendu na chvíli ožije příběh starý 2 000 let. Za zpěvu andělů přijde Panna Maria s Josefem k jesličkám ve Zlaté bráně Svatovítské katedrály. Betlém na III. hradním nádvoří ožije díky divadlu Apropo v sobotu 22. a v neděli 23. prosince, vždy ve 14.00 a v 15.30.

Správa Pražského hradu také připravila pro všechny rodiny s dětmi vánoční akci. V době od 25. prosince 2007 do 1. ledna 2008 bude rodinná vstupenka platit nejen do hradních prostor, ale i na výstavy, které se konají na Hradě - Mikoláš Aleš, Skupina Máj 57 a Pražský hrad ve fotografii. Prvních tisíc zakoupených rodinných vstupenek navíc bude odměněno malým dárkem.

Vánoční plavby

O vánočních svátcích (kromě Štědrého dne) se můžete vydat na plavbu Lednickovaltickým areálem. Mrazem ojíněné stromy zámeckého parku i lužního lesa můžete pozorovat z vyhřáté lodi Hans Adam. Okružní vyhlídkové plavby po Zámecké a Staré Dyji lze spojit s návštěvou lednického zámeckého parku. Plavby začínají v přístavišti přímo za zámkem.

Na vánoční plavbu můžete po oba svátky a dokonce i na Štědrý den vyrazit také vánočně vyzdobenou, dobře vytopenou lodí Svatopluk - od přístaviště v Břeclavi k přístavišti u Janova hradu a zase zpět. Děti si budou moci vyzkoušet zapalování svíček, zazpívat koledy a dospělí dostanou ke každé zpáteční jízdence svařené víno nebo čaj zdarma.









Vánoce v ZOO a krmení zvířat

Vánoce lze prožít i v pražské ZOO. V sobotu a v neděli tu budou fungovat adventní dílny, kde si příchozí mohou vyrobit svíčky, nabarvit tričko nebo vyrobit jiný malý dárek. Děti budou mít na Štědrý den vstup zdarma. Hned u vchodu tam na ně budou čekat koše, do kterých můžou dát pamlsky pro zvířátka. Ošetřovatel jim za ně dá číslo, a pokud budou vylosováni, zoo jim dovolí některá zvířata nakrmit - třeba slony, žirafu nebo lachtana.

O prázdninách ve dnech 22. a 25. - 30. 12. vždy od 17, 17.30 a 18 hodin se uskuteční podvečerní procházky zahradou. Pražská zoo je otevřená denně do 16 hodin, jen na Štědrý den se zavře už ve 14 hodin.

Na Štědrý den, po oba vánoční svátky i na Silvestra můžete zavítat do Zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem. Afričtí kopytníci - zebry, nosorožci, žirafy, buvoli, antilopy - zůstávají ve venkovních výbězích do 15 hodin. Poté lákají k návštěvě především osvětlené tropické pavilony Vodní světy s mořskými i sladkovodními nádržemi a Ptačí svět s volně vypuštěnými ptáky. V pavilonu primátů lze navázat kontakt se stále zvídavými orangutany a dalšími lidoopy, svítící siluety zvou k prohlídce pavilonů slonů, hrošíků, nočních zvířat a šelem.

Tipy z celého Česka



Praha

STARÉ MĚSTO

Slámový betlém

Největší slámový betlém v Čechách uvidíte v Muzeu Karlova mostu na Křižovnickém náměstí v Praze. Dvacet biblických postav v životní velikosti zpracovali jeho tvůrci velmi netradičním způsobem - použili ručně sešívané provazy ze sena a slámy, které upevňovali na dřevěnou konstrukci postav. Betlém bude v muzeu do 31. ledna. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin.

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

Štědrý den

Od 11 hodin se zde bude za pomoci primátora Pavla Béma rozlévat rybí polévka, je připraveno 2000 porcí. Pestrý program na závěr umocní Rybova mše vánoční od 21:15 v podání sólistů Národního divadla a sboru Státní opery.

HRADČANY

Vyrobte si ozdoby

Rádi tvoříte hezké věci? V Písecké bráně (K Brusce 5) máte skvělou možnost popustit uzdu své fantazie a vyrobit si nějakou vánoční ozdobu, věneček, andělíčky, zlatit jmelí či zdobit cukroví. A vše si pak můžete odnést domů. Materiál i odborné vedení je zajištěno a přijít můžete i se svými dětmi. Akce se uskuteční v sobotu od 11 do 16 hodin.

NOVÉ MĚSTO

Adventní koncert

V neděli se od 14 hodin v Národním divadle uskuteční výjimečný koncert, jehož hosty budou Jiří Stivín a Zuzana Stivínová. Na dalším adventním koncertu zazní skladby starých českých mistrů a Antonia Vivaldiho. Jiří Stivín také předvede své improvizační umění. Ve zlaté kapličce také vystoupí sólisté a hosté Národního divadla.

Střední Čechy

PODĚBRADY

Zahájí trubači

Čtvrtý adventní víkend se v Poděbradech ponese ve znamení jarmarku a kulturního programu. V sobotu poděbradští ochotníci sehrají lidovou vánoční komedii Putování za vánoční hvězdou, přijede páter Zbygniew Czendlik, na závěr zazní mobilní zvonkohra. V neděli se kromě jiného představí swingová sekce tanečního orchestru Tox, pro děti jsou připraveny loutkové pohádky.

PŘÍBRAM

Jesličky v muzeu

Stotisícího návštěvníka přivítali v úterý v Hornickém muzeu v Příbrami. Návštěvníci zde mají možnost zhlédnout na dvě desítky historických jesliček, mezi jinými Bartošovy, Urešovy či Sýkorovy, betlémy současných autorů, textilní betlémy i ty z borové kůry. Výstava je otevřena až do 6. ledna.

BĚLÁ POD BEZDĚZEM

Koncert v kostele

Adventní koncert bělského pěveckého sboru Carillon a dětského pěvecké sboru Zvonky z Mnichova Hradiště se koná v sobotu v kostele svatého Václava v Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku. Začátek je v 18 hodin.

Jižní Čechy

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Beránkovy Vánoce

Na Beránkovy Vánoce láká v sobotu budějovický dům U Beránka v Krajinské ulici. Děti si mohou vyrobit ozdobu, radní budou od 15 hodin nalévat punč, prodávat se budou věci z chráněných dílen, rybí polévka i likéry z Poněšic.

ČESKÝ KRUMLOV

Medvědi a betlém

Dvě zajímavé akce nabízí poslední adventní dny v Českém Krumlově: Medvědí Vánoce a živý betlém. Ten lidé uvidí v neděli na náměstí Svornosti, od 16.30 a 18 hodin. Biblický obraz se zpěvy vánočních koled zrežírovala Vladimíra Konvalinková. Přímo na Štědrý den pak ti, kteří vyrazí na zámek, uvidí od 10 hodin, jak slaví Vánoce medvědi z hradního příkopu. Medvědář Míša Černý jim nachystá speciální pochoutky, o muziku se postará skupina Kapka.

PÍSEK, NOVÉ HRADY, BOROVANY

Zvonkové průvody

Třemi městy projdou o víkendu Zvonkové průvody. V sobotu vyrazí v 15 hodin od radnice v Borovanech na Českobudějovicku a hodinu nato začne i v Písku na Velkém náměstí u vánočního stromu vystoupením loutkařů. Poté přijede v kočáře nebeský pošťák a průvod vyjde k děkanskému kostelu. V neděli se uskuteční průvod od 16 hodin v Nových Hradech na Českobudějovicku.

Plzeňský kraj

PLZEŇ

Betlém v zoo

Slavnostní atmosféru nadcházejících Vánoc umocní živý betlém, který si mohou v sobotu prohlédnout návštěvníci plzeňské zoologické zahrady. K vidění bude od 15 hodin na statku Lüftnerka. Příchozím požehná biskup František Radkovský a od 17 hodin se mohou vydat na večerní procházku po areálu zoo.

STARÝ PLZENEC

Koledy na náměstí

Čekání na Štědrý večer si můžete zpříjemnit zpíváním koled a představením živého betlému ve Starém Plzenci. K vidění bude na Štědrý den od 14 hodin na náměstí.

KLATOVY

Běh městem

Přebytečné kalorie lze vypotit při Vánočním běhu pod Černou věží v Klatovech. Závody na 100 až 4 800 metrů se konají ve středu 26. prosince. Prezentace bude od 9 hodin. Start první dětské kategorie je v 10 hodin, hlavní závod startuje v 10. 45 hodin.

VELHARTICE

Hudba na hradě

Na druhý svátek vánoční se na hradě Velhartice, stojícím uprostřed šumavských lesů, uskuteční koncert gospelové skupiny Zebedeus. Od 19 hodin zazpívají středověké, barokní a vánoční písně.

Karlovarský kraj

KARLOVY VARY

Setkání u vánočního stromu

V neděli 23. prosince mohou lidé zavítat na akci u Grandhotelu Pupp nazvanou Odpoledne pod vánočním stromem. Zazní folková hudba, vánoční koledy, fanfáry a pastorely. Program začíná od 13.30 hodin a vystoupí i dechový soubor Karlovarského symfonického orchestru. "Zastavte se a potěšte poslechem příjemných tónů při svíčkách a vůni cukroví," lákají pořadatelé.

LOKET

Roháči připravili tradiční koncerty

Tradičními koncerty s vánoční atmosférou nezapomněli na své příznivce ani loketští Roháči. Příznici trampské písničky se snimi mohou setkat v pátek a v sobotu v prostorách rytířského sálu Loketského Hradu. Koncerty začínají v 18. hodin. Zazní známé skladby a vánoční koledy.

KARLOVY VARY

Na Štědrý den do divadla

Scéna městského divadla BezDirky v klubu Elko - vzhůru nohama připravila na karlovarském Petříně na 24. prosince vánoční setkání před štědrým večerem. V programu s názvem Betlém č.5 žije, který začíná ve 13.30 hodin, čeká na hosty oživlý betlém a písničky. Vstupné je zdarma.

Ústecký kraj

CHOMUTOV

Loutna česká

Poslední adventní koncert v Chomutově obstará vokálně instrumentální soubor, zaměřený na gotickou, barokní a renesanční hudbu s přiléhavým názvem Loutna česká. Jako host vystoupí herečka Naďa Konvalinková. Stejně jako loni bude pro velký zájem veřejnosti uspořádán nejen večerní koncert v kostele sv. Ignáce v 19 hodin, ale i odpolední koncert v Galerii Lurago v 15 hodin.

TEPLICE

Xavier Baumaxa

Pro toho, kdo si potřebuje oddechnout od vánočního shonu a sváteční atmosféry, může být vítaným zpestřením nedělní koncert Xaviera Baumaxy v teplickém klubu Božák. Svérázný písničkář z Litvínova zahraje jak písně ze svého nového alba Retrofutro, tak i své dřívější hity. Koncert začíná ve 22 hodin.

ÚSTÍ NAD LABEM

Česká mše vánoční

Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby jako neoddělitelnou součást vánočních svátků uvádí od pátku do neděle každý den Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem. V sobotu mši zazpívají žáci ZUŠ Neštěmice, v neděli si ji bude možné poslechnout v podání orchestru a sólistů ústecké opery. Oba koncerty začínají v 17 hodin.

Liberecký kraj

LIBEREC

Metelkův betlém

Po roce se v libereckém Severočeském muzeu návštěvníkům opět představuje unikátní pohyblivý betlém Václava Metelky ze Sklenařic. Jeho autor žil v letech 1866 až 1954 a patří dodnes k nejznámějším severočeským autorům betlémů. Ojedinělou památku, která čítá dvě stě padesát figurek vyřezaných ze dřeva, můžete vidět ve sloupové síni muzea až do příštího roku - do Tří králů. Muzeum má o svátcích normálně otevřeno, nepřístupné je jenom na Štědrý den.

SLANÁ U SEMIL

Divadelní premiéra

Světová premiéra velmi veselé komedie Jaroslava Koloděje Postel pro anděla se koná ve středu 26. prosince od 19 hodin v kulturním domě ve Slané u Semil. Představí se v ní Vlastimil Krejčí, Jaroslav Kousal, Laďka Pilátová-Bažantová, Lucie Špicarová, Radek Šmíd, Zdena Krejčí, Tomáš Kužel, Stanislav Bittengl a Katka Šmídová.

LIBEREC

Rybova mše

Provedení světoznámé České mše vánoční Jakuba Jana Ryby s orchestrem a sólisty připravil liberecký pěvecký sbor Ještěd. Rybova mše zazní ve středu 26. prosince od pěti hodin odpoledne v kostele svatého Antonína na libereckém Sokolovském náměstí.

Pardubický kraj

PARDUBICE

Hokejový den

Hokejisté pardubického klubu HC Moeller pořádají v sobotu od 10 hodin dopoledne Hokejový den. Jeho součástí bude například ukázkový trénink A mužstva, autogramiáda nebo diskotéka na ledě. Půlhodinu budou moci strávit děti s extraligovými hokejisty přímo na ledě.

SVITAVY

Prohlídka muzea

Svitavské muzeum otevře své brány na Štědrý den od 22 hodin do půlnoci. Prohlídka expozic bude součástí štědrovečerní procházky historickým jádrem města.

POLIČKA

Punková nadílka

Poličský Divadelní klub přichystal na sobotní večer od 20 hodin akci s názvem Punková vánoční nadílka. Na ní zahrají kapely Kočkolit, Papírový panenky, Uteč! a Čertůf punk.

Hradecký kraj

HRADEC KRÁLOVÉ

Živý betlém

Prostranství před katedrálou sv. Ducha v Hradci Králové ožije o 1. svátku vánočním postavami betlémského příběhu o narození Krista. Představení živého betlému začínají ve 14.30 a v 16.30 hodin.

JAROMĚŘ

Pevnostní chodby

Na prohlídku labyrintu podzemních chodeb josefovské pevnosti se mohou vypravit zájemci na Štědrý den dopoledne. Půjdou v doprovodu uniformovaných vojáků - průvodců. Podzemí se otevře v 9 hodin, poslední prohlídka je naplánována na 13. hodinu. V kasematech je pro návštěvníky připraveno malé občerstvení.

HRADEC KRÁLOVÉ

Jaroslav Svěcený

Vánočně laděný koncert houslisty Jaroslava Svěceného a varhaníka Václava Uhlíře je připraven v úterý v Městské hudební síni. Začátky programu jsou v 15 a v 17 hodin.

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Rocková půlnoční

Rocková mše v podání křesťanské skupiny Michael zazní o štědrovečerní půlnoci v týnišťském kostele sv. Mikuláše. Bohoslužbě budou od 23.15 hod. předcházet vánoční koledy.

Vysočina

POHLEĎ

Staročeské Vánoce

Návštěvníci Michalova statku v obci Pohleď u Světlé nad Sázavou zažijí v sobotu a v neděli mezi 10. a 17. hodinou návrat do doby, kdy Vánoce byly opravdovými svátky klidu a očekávání, tiché a skromné. Uvidí staré lidové obyčeje, výzdobu a drobné zimní práce spjaté se zimou. V sobotu dopoledne vystoupí také soubor Škubánek.

TŘEŠŤ

Výstava betlémů

V předvánočním čase, v době rozjímání, ale rovněž chystání se na Štědrý den a večer, se celá Vysočina proměnila díky mnoha pěkným výstavám betlémů, které je možno spatřit v galeriích i na náměstích. Jednou z těch tradičních je ta, na niž se jezdí dívat zájemci ze širokého a dalekého okolí.

Až do začátku února v třešťském Schumpeterově domě budou mnozí obdivovat několik rozměrnějších dřevěných betlémů, které byly vytvářeny již v devatenáctém století, nebo také papírové modely různých figurek. Otevřeno je denně od 9.30 do 16.30 hodin.

JIHLAVA

Půlnoční Rybova mše

O štědrovečerní půlnoci se sejdou v chrámu sv. Ignáce všichni ti, kteří si budou chtít poslechnout slavnostní koncert. V podání jihlavských pěveckých sborů zazní Rybova Česká mše vánoční.

Jižní Morava

BRNO

Swingové Vánoce

V sále Dominik na brněnském Šilingrově náměstí vystoupí o zlaté adventní neděli zpěvák Láďa Kerndl. Od 19.30 hod. ho doprovodí řada hostů, mimo jiné orchestr Jazz Friends. Fanoušci, kteří mají zájem o vstupenky, si je mají rezervovat na e-mailové adrese info@kerndl.cz.

LYSICE, MILOTICE

Svátky na zámku

Milotičtí připravili pro milovníky historie speciální prohlídky zámku. V neděli se můžete těšit na procházku interiéry vyzdobenými na téma Jaký byl Štědrý večer u rodiny posledního majitele Milotického zámku. V prostorách arkád vnitřního nádvoří se koná adventní jarmark se zpíváním koled. S programem vystoupí i soubor Carmina Vocum.

V Lysicích připravili adventní program Boží hod. Prostory zámku budou přístupné mezi devátou a patnáctou hodinou. Ve čtrnáct hodin vypukne soutěž o nejoriginálnějšího sněhuláka.

BRNO

Rybovka v katedrále

Na jednu z nejznámějších skladeb spojovaných s blížícími se svátky - Rybovu Českou mši -mohou lidé zajít i na brněnský Petrov. Tóny se z katedrály svatého Petra a Pavla poprvé ozvou na 1. svátek vánoční v 19.30 hodin.

Střední Morava

NÁMĚŠŤ NA HANÉ

Vánoce na zámku

Noční prohlídky vánočně vyzdobeného zámku vyvrcholí dnes v Náměšti na Hané. V programu Vánoce na zámku, který se koná od 16 do 22 hodin, nebude chybět ani divadlo podtrhující tematiku staročeských Vánoc. Návštěvníkům tu uvaří dokonce i kapra "načerno". Zájemci o večerní prohlídky se mohou objednat na telefonu 585 952 184.

PŘEROV

Strom pro ptáky

Netradiční strom nazdobí o Štědrém dnu v Přerově. Místo svíček, řetězů a baněk použijí jablka či slunečnicová semínka. Vánoční strom totiž nebude určen lidem, ale ptákům. Zdobení se v budově přerovské Ornitologické stanice sídlící při Muzeu Komenského uskuteční od 10 do 14 hodin.

OLOMOUC

Gospel v kostele

Do České republiky přijede v sobotu gospelový soubor ze Spojených států. Lillian Boutté & The Spirit of New Orleans vystoupí v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci. Strhující show, při které se představí tři zpěvačky, pianista, kytarista a kontrabasista, vypukne ve 20 hodin. Lillian Boutté ve své hudbě kombinuje gospel, jazz či R’n’B.



Východní Morava

ZLÍN

Dárek od filharmonie

Dva vánoční koncerty připravila pro své posluchače Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. Zatímco dnešek bude patřit Moravské mši vánoční, jejímž autorem je dřevohostický rodák Josef Schreier, v sobotu zazní klasická Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby. Na obou koncertech zazní také Vivaldiho Čtvero ročních období. Koncerty povede dirigent Jaroslav Kyzlink. Začátky jsou v 19 hodin.

ZLÍN

Vánoce v muzeu

Do velkého výstavního sálu zlínského zámku se můžete přijít podívat na výstavu nazvanou Veselé vánoční hody. Expozice ukazuje přípravu tradičních pokrmů, úpravu vánočního stolu, připomíná různé zvyky a obyčeje spojené s vánočním časem, jak byly dodržovány našimi předky. Mapuje období od konce 19. století po meziválečnou dobu. Otevřeno je od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

HVOZDNÁ

Zpívání u stromečku

Koledy, živý betlém, domácí zabijačka, linecké cukroví, čaj, grog a svařák čeká na všechny, kteří přijdou v sobotu v 17 hodin před divadlo Kroužku divadelních ochotníků z Hvozdné.

Moravskoslezský kraj

KARVINÁ

Štědrovečerní koledy

Obyvatelé Karviné, kteří touží strávit letošní Štědrý večer jinak, než je běžné, zamíří od 21 hodin do Fryštátu. Na tamním náměstí si zazpívají koledy a možná zažijí malý štědrovečerní zázrak. "Nepůjde o velkolepou akci, hlavní je, aby se lidé spolu setkali," řekl Pavel Reis z Centra pro rodinu Sluníčko, které akci Na Vánoce všichni spolu pořádá.

OSTRAVA

Vánoční zpěvohra

Výjimečnou vánoční atmosféru přinese Ostravanům na Štěpána zpěvohra Pavla Helebranda Jesličky svatého Františka. V inscenaci inspirované příběhy svatého Františka z Assisi se prolíná svět dětí a dospělých, kteří ztvárňují hlavní role. Základem je originální Helebrandova hudba, speciální vánoční kouzlo dodává prostor, kde se hraje - ostravský kostel svatého Václava. Štěpánské představení začne ve 14 hodin.

KUNÍN

Štěpánský koncert

Velký sál zámku v Kuníně na druhý svátek vánoční rozezní barokní hudba. V podání orchestru Campagnuollo Barok Ancamble zazní skladby Godfreye Kellera a Johanna Gleinzela i Šest chvalozpěvů k slavnosti Narození Páně Jakuba Jana Ryby. Začátek koncertu je v 19 hodin.