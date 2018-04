Kam na svatého Václava? Nejlepší tipy z celého Česka

Praha

27.-28. září Svatováclavské dny na Václavském náměstí

Pod sochou sv. Václava na Václavském náměstí začíná ve čtvrtek od 17:00 Svatováclavské duchovní zastavení. Na akci, které se zúčastní i kardinál Miloslav Vlk, zazpívá soubor Gemini renesanční a barokní písně. V pátek od 12 do 20 hodin se na stejném místě koná svatováclavská pouť.

28. září Závěrečný koncert duchovního festivalu Svatováclavské slavnosti

V 19:30 v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně.

28. září - Národní muzeum

Je výjimečně otevřeno ve svátek od 10:00 do 18:00.

Střední Čechy

28.-30. září Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Národní svatováclavská pouť

Modlitby a bohoslužby, koncerty, tržiště, kejklíři i ohňový průvod v různých částech města.

28.-29.září Stochov - Svatováclavské posvícení

Ve Stochově se měl sv.Václav podle pověstí narodit - v pátek v 18:00 koncert se svatováclavskou tematikou v podání klavíristy Jiřího Pazoura. V sobotu od 10:00 oslavy svatováclavského posvícení na Mírovém náměstí.

28.-29.září Budeč u Zákolan - svatováclavské slavnosti

V pátek od 10 hodin svatováclavské slavnosti, v sobotu v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči od 10.30 poutní mše.

29. září Kutná Hora

Tradiční městské slavnosti na Palackého náměstí, od 13:00 do 22:00.

28. září Točník - Vztyčení jeřábu poháněného lidskou silou Ve světě ojedinělý experiment začne v pátek na hradě Točník. Hodinu po poledni tam uvedou do provozu repliku středověkého jeřábu poháněného lidskou silou. „Bude to velmi zajímavé. Jde o ryze originální stroj, který fungoval už v patnáctém století a může směle konkurovat současné technice,“ uvedl kastelán hradu Petr Zemánek. Dřevěný jeřáb, který byl speciálně sestrojen podle vyobrazení z Václavovy bible, bude umístěn pod královským palácem.

28. září Mladá Boleslav - Svatováclavská jízda historických vozidel

Součástí bude i dražba historického vozu GAZ 69 z roku 1963 v parku na výstavišti.

Jižní Čechy

28.-30. září Svatováclavské slavnosti v Krumlově Svatováclavský trh, Svatováclavské menu ve vybraných krumlovských krčmách, pivní slavnost, otevření vinných sklepů, Svatováclavská noc otevřených muzeí a galerií. Součástí slavností bude pokus o rekord v počtu Václavů a Václavek nashromážděných na jednom místě - sraz v sobotu v 10:00 v infocentru na náměstí Svornosti.

29. září Jindřichův Hradec - jízda parním vlakem

V rámci Dne železnice se pořádá Jízda parním vláčkem po jindřichohradecké úzkokolejce překrásnou přírodou České Kanady, výstava historických vlaků.

Ústecký kraj

28.-30. září Velké Žernoseky - víkendové vinobraní

Tradiční vinobraní s bohatým programem - historický průvod, mše v kostele sv. Mikuláše, Maxim Turbulenc, Yo Yo Band, ohňostroj... Vstupné je 50 Kč.

29. září Kadaň - Svatováclavské vinobraní V areálu františkánského kláštera se v sobotu uskuteční netradiční Svatováclavské vinobraní. Víno vypěstované na zdejších vinicích není totiž v obchodech běžně k mání, lidé ho mohou ochutnat pouze o tomto víkendu.

Liberecký kraj

28.-30. září Radvánovice - Šťastná země zve na bramborák

Bramborový festival v areálu Šťastná země - výroba bramborových razítek, bramborových ozdob, navlékání korálků nejen z brambor, bramborový petanque, hod bramborou do dálky, loupání brambor na čas, vyjížďky na koních; muziku 60. let bude hrát skupina The Blue Moon. V neděli drakiáda. Vstupné 70 Kč.

28. září Horní Branná - Svatováclavský večer

Svatováclavský večer od 16:00 v kostele svatého Mikuláše v Horní Branné. Zároveň si lidé připomenou 450 let tohoto kostela. Oslavu zpestří varhanní koncert.

Královéhradecký kraj

28. září Hradec Králové - Svatováclavská přehlídka koní

Koně a kočáry, ukázka vysoké jezdecké školy, sv. Václav s družinou a také Václav Vydra s vojáky generála Custera od 15:00 na Velkém náměstí. V 18:30 bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

28.-30. září Svatováclavské country dny v Ratibořicích

Svatováclavské dny v Ratibořicích začnou u Panského hostince v Babiččině údolí v pátek ve 13:00, kdy zahrají kapely Fukanec a Kamion. V 16:00 - recitál folkového písničkáře Wabiho Daňka a kytaristy Miloše Dvořáčka. V sobotu - Hubertova jízda JK Litoboř, Rolna. V neděli - skupiny Modeus a Jakš Takš.

28. září Dobruška - Svatováclavské slavnosti

Průvod šermířů, mše, koncerty a jarmark řemesel na náměstí F. L.Věka.

Pardubický kraj

28. září Pardubice - Svatováclavská perníková tlačenice

Od 9:00 do 17:00 se v Perníkové chaloupce pod hradem Kunětická hora uskuteční Svatováclavská perníková tlačenice. „Návštěvníci si budou moci vyzkoušet perníkářské řemeslo laskavé paní Ježibaby a vytlačit si voňavý medový perníček do formy s motivem svatého Václava,“ uvedl organizátor Luděk Šorm. Uvidí také, jak se zhotovují dřevěné formy na perníky, i ukázkové zdobení perníčků.

Plzeňský kraj

29. září - Vchynicko-Tetovský kanál - plavení dřeva Ukázkové plavení dřeva včetně stavby voru pořádá v sobotu dopoledne správa NP Šumava na Vchynicko-Tetovském kanále. Akce začíná od 10 hodin. Plaví se z Rechle na Rokytu u Modravy.

28. září Oldřichov - Svatováclavské oslavy v sedle koní

První ročník Svatováclavských jezdeckých závodů se uskuteční 28. září v areálu Centra sportovních koní v Oldřichově. Skokové soutěže začínají v 9 hodin.

28. září Plzeň - Svatováclavská motorkářská vyjížďka

Sraz je v 9 hodin na nádvoří Plzeňského Prazdroje.

Karlovarský kraj

29. září Cheb - Knihobraní

Chebské muzeum pořádá 7. ročník Knihobraní. Tématem letošního ročníku jsou Sudety - lidé, příroda, kultura českýma očima, očima českých autorů. Přednášky o zaniklých obcích Sokolovska či Chebska nebo o přírodě Sudet, dokumentární filmy, odpolední pohádky pro děti.

28.-30. září Ryžnov - Svatováclavské česko-německé vzpomínání

Občanské sdružení z krušnohorské obce Abertamy spolu s členy z Krušnohorského spolku v německém Breitenbrunnu připravili k 200. výročí dostavby a vysvěcení kostela sv. Václava v Ryžovně program, který má na význam místa upozornit: kromě přednášky o sv. Václavovi se na místě bývalého kostela sv. Václava (zanikl po válce) chystá odhalení a vysvěcení památníku i svatováclavská mše.

29.-30. září Ostrov - Michaelská pouť

Tradiční pouť k patronu ostrovského kostela nedaleko Starého náměstí, svatému archandělu Michaelovi, letos rozšíří také slavnostní otevření zrekonstruovaného klášterního areálu. (také výstava, Václav Hudeček, Jablkoň...)

Vysočina

28. září Chotěboř - Svatováclavské slavnosti

Jarmark, historický šerm, hudba i cirkus.

28.-30. září Dalešice - Václavské plavby

Všichni Václavové mohou plout po Dalešické přehradě zdarma. Loď Vysočina brázdí jezero podle jízdního řádu, který najdete na www.dalesickaprehrada.cz. Václavům při nalodění stačí ukázat jakýkoli identifikační průkaz, malým Václavům nad 6 let nechť vezmou rodiče rodné listy. Při Václavské plavbě se na lodi od pátku až do neděle rozlévá víno pro dobrou náladu.

28. září Jihlava - Svatováclavské rozloučení se sezonou

Padesátikilometrový turistický pochod, sraz v 9.00 u hlavního vlakového nádraží.

Jižní Morava

28.-29. září Znojmo - Burčákfest 2007 Dvoudenní festival burčáku, vína, hudby a kulinářských specialit se koná v Louckém klášteře na jižním okraji města poblíž výpadovky na Vídeň. K ochutnávkám zahraje cimbálová muzika či zazpívá Jožka Černý.Vstupné 150 Kč, po 20:00 - 100 Kč. Litr burčáku 60 Kč.

Další tip: Porovnejte moravský burčák s rakouským - asi 10 km od Znojma v městečku Retz se od pátku až do neděle koná Retzské vinobraní. Vinaři z Retzu a okolí nabídnou tradičně výborná vína v široké škále všech druhů i ročníků. Burčák lze zakoupit všude tam, kde budou viset cedulky s nápisem „Sturm“ - tak Rakušané burčáku říkají. Vstupné na pátek i sobotu - 2 eura, neděle - 3,50 eura. Permanentka na všechny dny - 5 eur.

28.-30. září Břeclav - Svatováclavské slavnosti

Pod břeclavským zámkem.

28.-30. září Hustopeče - Svatováclavské hody

Místní stárci a chasa v hanácko-slováckých krojích, stavění máje i slavnostní hodová mše k poctě patrona kostela sv. Václava.

25.-30. září Valtice - Týden valtických burčáků

Pořadatelé lákají kromě burčáku na opékané selátko a jihomoravský folklor, program začíná ve 13:00 ve Vinařské ulici na náměstíčku. Od čtvrtka do neděle se konají i řízené prohlídky Křížového sklepa ve Vinných sklepích Valtice.

Moravskoslezský kraj

28. září - Karviná - vinobraní Král Bolek II. se svou družinou zahájí v pátek v poledne v Karviné tradiční Vinobraní. Historický průvod, cimbálovka, burčák, víno, gastronomické speciality...

28. září - Ostrava - Svatováclavský jarmark

Jarmark, středověká veselice, žoldnéři, kejklíři, sokolníci, družina svatého Václava. Na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze.

29. září Ostrava - jízdy parními vlaky

Centry oslav v kraji se jako tradičně stanou hlavní nádraží v Ostravě a Bohumíně. Zájemci se svezou parním vlakem a v Ostravě i historickými tramvajemi. Již tradičně si železniční fajnšmekři užijí i mimořádné vyjížďky po jindy nepřístupné vlečce vedoucí areály ostravsko-karvinských dolů. Na obou nádražích se pak chystá bohatý program s výstavami, exkurzemi a koncerty.

Olomoucký kraj

28.-30. září - Svátek koní na Rejvíze V horské osadě nedaleko Jeseníku vás čeká přehlídka koní různých plemen a pracovního zařazení, drezura, ukázky práce s koňmi. Více na www.mkzjes.cz.

Zlínský kraj

28.-29. září Rožnov pod Radhoštěm - Svatováclavské hody

Gastronomické speciality v muzejních hospodách Dřevěného městečka

Noc z 28. na 29. září Zlín - vyzkoušejte si elektronický dalekohled Zájemci o vesmír budou mít výjimečnou možnost strávit noc z pátku na sobotu ve zlínské hvězdárně. Ta pro ně připravila v rámci Evropské noci vědců pestrý program, během kterého si návštěvníci vyzkoušejí například práci s optickým a elektronickým dalekohledem. Akce začne ve 20 hodin.