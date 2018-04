Kam na Silvestra? Do Vídně, která se změní v největší taneční parket Evropy

Turisté i domácí se mohou těšit na disko, rakouský pop, rock, klasickou hudbu či operetní a muzikálové melodie. Vídeňská ulice Příkopy neboli Graben se podle pořadatelů změní v taneční parket. Bude se tu trénovat a tančit valčík. Kurzy nabízejí vídeňské taneční školy.

V tříčtvrtečním taktu se pak ponese první čtvrthodina roku 2011 před radnicí, u svatoštěpánského dómu a na dalších místech.

Novinkou je půlnoční ohňostroj na náměstí Hrdinů (Heldenplatz) před palácem Hofburg, který město pořádá poprvé.

Největší plesový sál Evropy

Takzvaná Silvestrovská stezka městem povede už pojednadvacáté. "Centrum Vídně se změní v největší plesový sál Evropy. Z očekávaných 700 tisíc návštěvníků jich kolem 170 tisíc přijíždí ze zahraničí, většinou z Německa, Itálie a východní Evropy," řekla šéfka vídeňské hospodářské komory Brigitte Janková. Dodala, že poslední den roku přinese vídeňským obchodníkům 55 milionů eur tržeb, což je v přepočtu téměř 1,4 miliardy korun.

K Silvestru ve Vídni patří podle Jankové i plesy. Největším z nich je císařský bál v Hofburgu, na němž si zatančí 2 000 lidí. Plesové akce přilákají celkem 13 tisíc tancechtivých, kteří vydají kolem 1,8 milionu eur (asi 45,65 milionu korun).

Podle průzkumu, který si komora nechala vypracovat, slaví Silvestra devět z deseti obyvatel Vídně. Muži kvůli tomu utratí v průměru 42 eur, ženy 40 eur. Tradicí je také nadělování drobností pro štěstí. Za figurky prasátek či kominíčků nebo za čtyřlístky se tak letos zaplatí 6,4 milionu eur (162,3 milionu Kč). Zábavní pyrotechnika stojí Vídeňany 6,5 milionu eur (164,9 milionu Kč).

Silvestrovská stezka by se ale měla stát zónou bez nekontrolovaných výbuchů petard. Ochranka u vstupu by totiž měla rachejtle stejně jako skleněné lahve s alkoholem zabavovat. Pořadatelé mají i plán pro případ, že by bylo nutné návštěvníky z různých důvodů evakuovat. Nabádají k zachování klidu a dodržování pokynů. Ty by měly být vidět také na velkoplošných obrazovkách.

Unikátní pohled na ohňostroj z kolotoče v Prátru

Slavit se nebude jen v historickém jádru, ale i v Prátru u obřího kola.

Program tu začíná ve 20 hodin. Hity 70. až 90. let vystřídá latinskoamerická muzika a tanečnice samby. V provozu bude i nejvyšší řetězový kolotoč na světě, který měří 117 metrů. Atrakce funguje od května. "Vidět silvestrovský ohňostroj ve vzdušných výšinách z této perspektivy se zatím nedalo," podotkla Karin Mahdaliková ze společnosti Prater Service.

Silvestr ve Vídni není jen muzika, tanec a lahůdky. Na okružní třídě Ring ho zahájí 34. mezinárodní silvestrovský běh. Trať dlouhá 5,4 kilometru vede kolem paláce Hofburg, parlamentu, radnice a divadla Burgtheater. Start je v 11 hodin u nákupní galerie kousek od opery.

Tradiční novoroční koncert pak začne o 24 hodin později před vídeňskou radnicí. Zájemci si tam podle pořadatelů budou moci dát i "vydatnou snídani proti kocovině".