Kam na podzim k moři? V září Kréta, v listopadu Karibik

Rozdíly v cenách jsou veliké. Záleží, jak luxusní hotel si vyberete a co všechno je v ceně pobytu. Náklady však můžete snížit. "Pokud pojedete linkovým letem, je důležité koupit si lístek, případně objednat si zájezd několik měsíců dopředu. Jestliže do destinace létají charterové spoje, tedy letadla objednaná pro konkrétní zájezd, lze získat na poslední chvíli výhodnou slevu,“ radí Kaplan.

V listopadu pak kromě stálic, jako je Egypt či Kanárské ostrovy, přicházejí na řadu Kuba a Thajsko. Jsou proslulé zejména svými ideálními podmínkami pro potápěče. Do Karibiku by se dalo jet i dříve, avšak v sezoně hurikánů, která je zrovna nyní, se tam cestovní kanceláře příliš nehrnou.

Na sklonku kalendářního roku je ideální počasí v Jihoafrické republice, jejíž pobřeží je mimořádně panenské. Na toto období se také začínají prodávat zájezdy na Maledivy, do Keni nebo na ostrov Mauricius.

Pláže, kam si můžete zaletět na podzim

CHORVATSKO

Do Chorvatska jeďte co nejdřív a co nejjižněji. V říjnu už je poměrně zima amoře bývá studené.



Tip: Vybrat si pro jistotu můžete historická města, kde byste se nenudili ani za deště - například Korčulu nebo Dubrovník. Nezklamou vás ani ostrovy Brač a Hvar.