Kam na hory o víkendu? Osm tipů od Krkonoš po Javorníky

Nejnovějším a nejlépe vybaveným lyžařským centrem Orlických hor je Červená Voda. Má sice jedinou sjezdovku, ale v českých poměrech s nadprůměrnými parametry - více než dva kilometry dlouhou s převýšením 400 m a šířkou okolo 60 m.

Červená Voda zdaleka neláká jen zdatnější lyžaře, ale především rodiny s dětmi a nově i mladé. Na trať vás vyveze nejluxusnější lanovka u nás - s vyhříváním sedaček, s vysokou opěrkou a s bublinou proti nepřízni počasí.

Freestylisté, ať už s lyžemi nebo prknem na nohou, mohou využít nově vybudovaný snowpark ve střední, ploché části sjezdovky. V Červené Vodě je veškeré zázemí od parkoviště přes pokladny či půjčovnu až po samoobslužnou restauraci pěkně po ruce, jak se na středisko vybudované na zelené louce sluší.

Info: www.skiparkcervenavoda.cz

Ceny skipasů: dospělí 1 den - 560 Kč

děti 1 den (6-12 let) - 360 Kč

Jak je to daleko: z Prahy 210 km

Na opačné straně Bukové hory, než je Červená Voda, leží Čenkovice se svým areálem půlkruhovitě rozprostřeným kolem klidné, rekreačně laděné horské obce. Má příjemnou horskou atmosféru, zato poněkud starší infrastrukturu. I novinka letošní sezony - dvousedačka podél jedné ze dvou zdejších pěkných červených sjezdovek - již dříve sloužila jinde a dostala jen nový háv.

Parkoviště se nenachází přímo u dojezdů sjezdovek, ale je nutné kus popojít, stejně tak v případě přesunu mezi sjezdovkami na severním a jižním svahu.

Přímo na sjezdovkách zvou k občerstvení hlavně jednoduché domácké bufety s teráskou. Na odvráceném svahu Bukové hory se rozkládá moderní Červená Voda, ale letos bohužel společný skipas není v nabídce.

Info: www.skicenkovice.net

Ceny skipasů: dospělí 1 den - 430 Kč

děti 1 den (do 12 let) - 320 Kč

Jak je to daleko: z Prahy 190 km

Největší pozornost v Jeseníkách přitahují Kouty, na zelené louce vybudovaný lyžařský areál se sjezdovkami s 500m převýšením z Medvědí hory. Skiareál nabízí čtyři sjezdovky, z toho dvě mají délku přes dva kilometry a ojedinělou šířku přes 50 metrů.

Obsluhuje je šestisedačková lanovka. Nejlépe vyhoví zdatnějším lyžařům, zvláště ve všedních dnech s nízkou návštěvností, kdy mohou bez omezení využít dvou hlavních prostorných sjezdovek.

Kolem hlavního náměstí, obklopeného parkovištěm, stojí velkoryse dimenzované zázemí se čtyřmi rozličnými restauracemi a nově i stylově zařízený apartmánový komplex. Od horní stanice lanovky se dá snadno po upravených běžeckých stopách dojet na vrchol, do něhož je zapuštěná unikátní nádrž přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Odtud je prvotřídní výhled na hlavní hřeben Jeseníků. Novinkou je barový hříbek přímo u horní stanice šestisedačky, takže není nutné se vracet ze sjezdovek zpět přes most na náměstí.

Info: www.kouty.cz

Ceny skipasů: dospělí 1 den - 580 Kč

děti 1 den (6-12 let) - 370 Kč

Jak je to daleko: z Prahy 240 km

Malý, ale relativně všestranný lyžařský areál se ukrývá mimo hlavní silniční tahy na Přemyslovském sedle nedaleko Koutů nad Desnou. Díky tomu není tak známý jako jeho sousedé. Vyrostl na zelené louce a může tak nabídnout novou moderní infrastrukturu. A dvě hlavní tratě - 1 250 m dlouhou, rodinnou modrou a širokou a strmou červeno-černou, které obsluhuje čtyřsedačka. V dosahu je parkoviště, restaurace i základní zázemí, nechybí ani dětská cvičná louka. V pěší vzdálenosti stojí i nová roubenka se stylovým ubytováním v apartmánech.

Přemyslov se velmi dobře hodí i pro rodiny, kde jedni se chtějí pohodově svézt a druzí si dát na sportovnější trati trochu do těla, přitom být stále na jednom svahu. Modrá sjezdovka je jednou z nejdelších osvětlených tratí na Moravě.

Info: www.skipremyslov.cz

Ceny skipasů: dospělí 1 den - 480 Kč

děti 1 den (6-15 let) - 330 Kč

Jak je to daleko: Z Prahy 240 km

Bílá je jednoznačnou jedničkou Beskyd, co se týče velikosti areálu, kompletní škály obtížností i vybavenosti. Díky dobré dostupnosti z Ostravy je tak jedním z nejnavštěvovanějších a o víkendech i poměrně rušných středisek.

Hlavní svah má výhodnou severní orientaci a poměrně sportovní profil, takže hlavní červené tratě zabaví i náročnějšího jezdce - často se však na některé z nich konají tréninky. Nejdelší sjezdovka - modrá Zbojnická, je dlouhá 1 100 metrů. Celý sever obsáhne pohodlná čtyřsedačková lanovka, z níž si méně zdatní najdou i mírnější variantu sjezdu.

Dětem a začátečníkům slouží protilehlý, jižní svah, kde se rozkládají cvičné terény obsloužené vleky, a najdete tu i dětský park. Přímo u dojezdu tratí jsou restaurace a bufety s posezením i prostorné parkoviště a veškeré zázemí.

Info: www.skibila.cz

Ceny skipasů: dospělí 1 den - 450 Kč

děti 1 den (6-15 let) - 350 Kč

Jak je to daleko: z Prahy 360 km

Jedna z nejrozsáhlejších obcí na pomezí Beskyd a Javorníků má hned sedm menších samostatných lyžařských areálů, usazených do neobyčejně malebné horské krajiny.

Výborně vyhoví méně náročným lyžařům, třeba i s dětmi, kterým záleží na tom, jakou má místo jejich pobytu atmosféru.

Nejsportovnějším areálem na nejvýše položeném konci obce je Razula s členitou červenou sjezdovkou o délce jeden kilometr, obsluhovanou kotvovým vlekem. Pokud vyjedete do sedla Soláň, najdete další, poněkud nekompaktní areál s kratšími sjezdovkami, které překvapí i sportovním a rozmanitým profilem.

Nejlepší rodinnou adresou je pak Kyčerka nedaleko centra Velkých Karlovic - několik vleků obsluhuje modré a červené tratě a velmi příjemné zázemí jim poskytuje krásná dřevěná chata Kyčerka, možná nejhezčí horská restaurace s výbornou kuchyní u nás.

Info: www.velkekarlovice.cz

Ceny skipasů: dospělí 1 den - 390 Kč

děti 1 den (do 150 cm) - 270 Kč

Jak je to daleko: z Prahy 350 km

Jedním z nejlepších lyžařských areálů na "českých" horách je šumavský Hochficht - leží sice v Rakousku, ale dotýká se hranic a možná jej v dohledné době zpřístupní lanovka i od Lipenské nádrže.

Hochficht je se svými 20 km propojených tratí obsloužených moderními lanovkami a vleky v našich poměrech málem dokonalým centrem. Má jen tři pihy - z Česka je dopravně přístupný poněkud krkolomně, není střediskem v pravém slova smyslu s možností ubytování a o víkendech tu bývá velmi rušno.

Hochficht je parádním rodinným areálem s kompletním rozptylem obtížností sjezdovek - od cvičných luk s pojízdným kobercem až po dlouhé, svižné tratě. A velmi kvalitním zázemím. Odpovídá tomu i vysoká cena skipasu pro dospělé, zato děti do 10 let lyžují jen za jedno euro.

Info: www.hochficht.at

Ceny skipasů: dospělí 1 den - 32,50 eura

děti 1 den (10-19 let) - 19,50 eura

Jak je to daleko: Z Prahy 210 km

Lyžařský areál Nad nádražím v šumavské Železně Rudě je kousíček od střediska Špičák.

Je ideální pro výuku nebo poklidné ježdění méně náročných lyžařů. Vlek o délce 650 m obtéká příjemná modrá trať. Pokud je někdo úplný začátečník, může využít cvičnou louku na takzvaném Nádražíčku, které je od výše zmiňované sjezdovky vzdálené asi 300 metrů a nachází se přímo nad parkovištěm. Jsou tu dva malé vleky typu poma a jezdit tu mohou jak malé děti, tak dospělí. Při nákupu třídenního skipasu získáte voucher na jeden den lyžování na Špičáku zdarma.

Info: www.skinadrazi.cz

Ceny skipasů: dospělí 1 den - 390 Kč

děti 1 den (6-14 let) - 310 Kč

Jak je to daleko: z Prahy 170 km